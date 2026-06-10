カタールのエアコン市場、省エネ型冷却ソリューションへの需要拡大により2033年までに6億2,660万米ドルへ急拡大する見通し

カタールのエアコン市場、省エネ型冷却ソリューションへの需要拡大により2033年までに6億2,660万米ドルへ急拡大する見通し