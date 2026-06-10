【BS11放送連動】中国時代劇「武則天-The Empress-」が6月10日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート│ファン・ビンビン主演の豪華キャストでも話題の超大型時代劇
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年6月10日（水）より中国時代劇「武則天-The Empress-」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351910/images/bodyimage1】
(C) 2014 ZheJiang Talent Television & Film Co., Ltd. All Rights Reserved
中国時代劇「武則天-The Empress-」のあらすじ
第2代皇帝・李世民（り・せいみん）が治めた唐の時代。その後宮に美しく天真爛漫な少女・武如意（ぶ・にょい）が入宮する。まだ見ぬ王に焦がれ、期待に胸をふくらませる武如意を待ち受けていたのは、厳しい掟の中で権力争いを繰り広げる妃たちだった。純真な心と勇気を兼ね備えた武如意は親友・徐慧（じょ・けい）と力を合わせ、野望と思惑が渦巻く後宮で生き抜く覚悟を決める。やがて李世民から“媚娘（びじょう）”という名を授かり、その寵愛を一身に受けた彼女は、さらなる巨大な陰謀と李家の帝位争いに巻き込まれていく…。愛と運命に翻弄されながらも天下への道を突き進んだ“史上唯一の女帝”武則天の物語が今、始まる――！
キャスト
ファン･ビンビン『X-MEN:フューチャー＆パスト』『マイウェイ 12,000キロの真実』
チャン･フォンイー『レッドクリフ』『さらば、わが愛／覇王別姫（はおうべっき）』
アーリフ･リー『李小龍 マイブラザー』『コールド･ウォー 香港警察 二つの正義』
チャン･チュンニン「ブラック＆ホワイト」「晴れのちボクらは恋をする～幸福最晴天～」
チャン･ティン「則天武后～美しき謀りの妃」「少林七傑」
キャシー･チャウ『不夜城 SLEEPLESS TOWN』
チャン･トン「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」「ラストロマンス～金大班～」
リー･チェン『楊家将～烈士七兄弟の伝説～』『唐山大地震』
リー･リーレン「ずっと君を忘れない」「戦神～MARS」
チャン･ディンハン「天涯明月刀」
チャン･シンユー「岳飛伝-THE LAST HERO-」
松島庄汰「仮面ライダードライブ」『大奥』
スタッフ
監督：ガオ・イージュン「宮廷の諍い女」
脚本：パン・プー
【配信開始日】
2026年6月10日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/busokuten?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/busokuten?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
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BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
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配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国時代劇「武則天-The Empress-」のあらすじ
第2代皇帝・李世民（り・せいみん）が治めた唐の時代。その後宮に美しく天真爛漫な少女・武如意（ぶ・にょい）が入宮する。まだ見ぬ王に焦がれ、期待に胸をふくらませる武如意を待ち受けていたのは、厳しい掟の中で権力争いを繰り広げる妃たちだった。純真な心と勇気を兼ね備えた武如意は親友・徐慧（じょ・けい）と力を合わせ、野望と思惑が渦巻く後宮で生き抜く覚悟を決める。やがて李世民から“媚娘（びじょう）”という名を授かり、その寵愛を一身に受けた彼女は、さらなる巨大な陰謀と李家の帝位争いに巻き込まれていく…。愛と運命に翻弄されながらも天下への道を突き進んだ“史上唯一の女帝”武則天の物語が今、始まる――！
キャスト
ファン･ビンビン『X-MEN:フューチャー＆パスト』『マイウェイ 12,000キロの真実』
チャン･フォンイー『レッドクリフ』『さらば、わが愛／覇王別姫（はおうべっき）』
アーリフ･リー『李小龍 マイブラザー』『コールド･ウォー 香港警察 二つの正義』
チャン･チュンニン「ブラック＆ホワイト」「晴れのちボクらは恋をする～幸福最晴天～」
チャン･ティン「則天武后～美しき謀りの妃」「少林七傑」
キャシー･チャウ『不夜城 SLEEPLESS TOWN』
チャン･トン「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」「ラストロマンス～金大班～」
リー･チェン『楊家将～烈士七兄弟の伝説～』『唐山大地震』
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松島庄汰「仮面ライダードライブ」『大奥』
スタッフ
監督：ガオ・イージュン「宮廷の諍い女」
脚本：パン・プー
【配信開始日】
2026年6月10日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/busokuten?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
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【配信形態】
見放題・単品レンタル
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