～早くも夏到来！？沖ドキ！の新グッズが登場～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、6月10日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/bfea05
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年6月10日販売商品（全6アイテム）
【アロハシャツ】沖ドキ！
【光るロングカクテルグラス】沖ドキ！-カナちゃん（2026）
【玄関マット】沖ドキ！-ハイビスカス
【アームクッション】沖ドキ！
【ジュートバッグ】沖ドキ！
【アクリルクリップスタンド】沖ドキ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351768/images/bodyimage1】
【アロハシャツ】沖ドキ！
価格: \7,700 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-ALOHA-okidoki-2026.html
夏の定番、アロハシャツに沖ドキデザインが仲間入り！
南国風のデザインの中にカナちゃんや7図柄がさりげなく配置され…
ではないんです！
「南国風のデザイン」そのものにも沖ドキ要素がたっぷり入っていますので、ぜひすみずみまで見てください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351768/images/bodyimage2】
【光るロングカクテルグラス】沖ドキ！-カナちゃん（2026）
価格: \2,300 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-glowlass-okidoki-2026.html
大好評だった光るグラスがついに帰ってきました！
点灯パターンは7色＋ランダムの8通り。いつものドリンクに華やかな演出がプラスでき、パーティーなどで盛り上がること間違いなし♪
電池交換ができるので何度でもご使用いただけます♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351768/images/bodyimage3】
【玄関マット】沖ドキ！-ハイビスカス
価格: \3,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-doormat-okidoki-hibiscus.html
人気の玄関マットにハイビスカスデザインが登場！玄関を開けた瞬間に南国モード全開♪
玄関だけでなく、キッチン・洗面所・ベッドサイドにもおすすめです。
素材はフカフカとした心地よい生地、裏側は滑り止めが付いていて実用性もバッチリ♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351768/images/bodyimage4】
【アームクッション】沖ドキ！
価格: \2,300 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-arm_cussion-okidoki.html
腕や肘の負担をやわらげてくれるアームクッション。
デスクワークにちょうどいいサイズで、沖ドキ！のモチーフをたっぷり詰め込みました。
ゲーミングクッションや抱き枕に使われている素材を使用しているので、使い心地もバッチリです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351768/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/bfea05
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年6月10日販売商品（全6アイテム）
【アロハシャツ】沖ドキ！
【光るロングカクテルグラス】沖ドキ！-カナちゃん（2026）
【玄関マット】沖ドキ！-ハイビスカス
【アームクッション】沖ドキ！
【ジュートバッグ】沖ドキ！
【アクリルクリップスタンド】沖ドキ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351768/images/bodyimage1】
【アロハシャツ】沖ドキ！
価格: \7,700 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-ALOHA-okidoki-2026.html
夏の定番、アロハシャツに沖ドキデザインが仲間入り！
南国風のデザインの中にカナちゃんや7図柄がさりげなく配置され…
ではないんです！
「南国風のデザイン」そのものにも沖ドキ要素がたっぷり入っていますので、ぜひすみずみまで見てください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351768/images/bodyimage2】
【光るロングカクテルグラス】沖ドキ！-カナちゃん（2026）
価格: \2,300 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-glowlass-okidoki-2026.html
大好評だった光るグラスがついに帰ってきました！
点灯パターンは7色＋ランダムの8通り。いつものドリンクに華やかな演出がプラスでき、パーティーなどで盛り上がること間違いなし♪
電池交換ができるので何度でもご使用いただけます♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351768/images/bodyimage3】
【玄関マット】沖ドキ！-ハイビスカス
価格: \3,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-doormat-okidoki-hibiscus.html
人気の玄関マットにハイビスカスデザインが登場！玄関を開けた瞬間に南国モード全開♪
玄関だけでなく、キッチン・洗面所・ベッドサイドにもおすすめです。
素材はフカフカとした心地よい生地、裏側は滑り止めが付いていて実用性もバッチリ♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351768/images/bodyimage4】
【アームクッション】沖ドキ！
価格: \2,300 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-arm_cussion-okidoki.html
腕や肘の負担をやわらげてくれるアームクッション。
デスクワークにちょうどいいサイズで、沖ドキ！のモチーフをたっぷり詰め込みました。
ゲーミングクッションや抱き枕に使われている素材を使用しているので、使い心地もバッチリです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351768/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
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