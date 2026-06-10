レーザー誘導型AMR市場規模分析レポート：2026年は2190百万米ドルに到達予測
レーザー誘導型AMRとは
レーザー誘導型AMRは、LiDAR、SLAM、自律経路制御アルゴリズムを中核技術とする次世代搬送ロボットである。従来のAGVと異なり、磁気テープや固定ガイドを必要とせず、リアルタイム環境認識によって柔軟な自律走行を実現できる点が大きな特徴となっている。
現在のレーザー誘導型AMRでは、高精度LiDAR、マルチセンサーフュージョン、AI障害物回避、動的ルート最適化が主要競争要素となっている。特に大型物流倉庫では、複数台AMRの群制御能力やクラウド連携機能が重要視されている。
技術面では、高密度環境下での自己位置推定精度維持が大きな課題であり、反射ノイズ、狭通路、移動障害物への対応能力が製品差別化を左右している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351927/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351927/images/bodyimage2】
図. レーザー誘導型AMRの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「レーザー誘導型AMR―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、レーザー誘導型AMRの世界市場は、2025年に2080百万米ドルと推定され、2026年には2190百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）12.7%で推移し、2032年には4488百万米ドルに拡大すると見込まれています。
レーザー誘導型AMR市場の成長加速
レーザー誘導型AMR市場は、物流自動化とスマートマニュファクチャリング投資の拡大を背景に、高成長フェーズへ移行している。2025年の世界生産台数は約63,000台、平均販売価格は1台当たり約33,000米ドルとなっており、高機能搬送ロボットとしての位置付けが一段と強まっている。
特に直近6カ月では、EC物流センターや半導体工場におけるレーザー誘導型AMR導入案件が増加しており、日本・中国・北米市場を中心に大型案件が活発化している。米国の関税政策変更による電子部品調達コスト上昇も、市場のサプライチェーン再編を促進している。
レーザー誘導型AMRの用途別需要分析
レーザー誘導型AMRの最大用途は物流倉庫分野であり、EC事業者、第三者物流企業、自動倉庫オペレーターからの需要が市場拡大を牽引している。特に高頻度ピッキング、自動搬送、無人物流センター構築への投資が急増している。
製造業分野でもレーザー誘導型AMR需要は拡大している。自動車、電子機器、半導体、食品工場では、生産ライン間搬送や部材供給の自動化ニーズが強い。近年は人手不足対応だけでなく、24時間稼働による生産効率改善を目的とした導入が増加している。
また、医療物流や空港搬送分野でもレーザー誘導型AMR活用が進んでおり、高精度ナビゲーションを活用した特殊用途市場が形成されつつある。
レーザー誘導型AMR市場の地域別動向
アジア太平洋地域は、レーザー誘導型AMR市場の最大成長エリアとなっている。中国ではスマート物流基地建設が急拡大しており、Hikrobot、Geekplus、Quicktron Roboticsなど中国系メーカーが急速にシェアを拡大している。
日本市場では、製造現場の省人化投資と高齢化対応が導入拡大を後押ししている。特に半導体工場や精密機器工場では、高信頼性レーザー誘導型AMRへの需要が強い。
レーザー誘導型AMRは、LiDAR、SLAM、自律経路制御アルゴリズムを中核技術とする次世代搬送ロボットである。従来のAGVと異なり、磁気テープや固定ガイドを必要とせず、リアルタイム環境認識によって柔軟な自律走行を実現できる点が大きな特徴となっている。
現在のレーザー誘導型AMRでは、高精度LiDAR、マルチセンサーフュージョン、AI障害物回避、動的ルート最適化が主要競争要素となっている。特に大型物流倉庫では、複数台AMRの群制御能力やクラウド連携機能が重要視されている。
技術面では、高密度環境下での自己位置推定精度維持が大きな課題であり、反射ノイズ、狭通路、移動障害物への対応能力が製品差別化を左右している。
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図. レーザー誘導型AMRの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「レーザー誘導型AMR―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、レーザー誘導型AMRの世界市場は、2025年に2080百万米ドルと推定され、2026年には2190百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）12.7%で推移し、2032年には4488百万米ドルに拡大すると見込まれています。
レーザー誘導型AMR市場の成長加速
レーザー誘導型AMR市場は、物流自動化とスマートマニュファクチャリング投資の拡大を背景に、高成長フェーズへ移行している。2025年の世界生産台数は約63,000台、平均販売価格は1台当たり約33,000米ドルとなっており、高機能搬送ロボットとしての位置付けが一段と強まっている。
特に直近6カ月では、EC物流センターや半導体工場におけるレーザー誘導型AMR導入案件が増加しており、日本・中国・北米市場を中心に大型案件が活発化している。米国の関税政策変更による電子部品調達コスト上昇も、市場のサプライチェーン再編を促進している。
レーザー誘導型AMRの用途別需要分析
レーザー誘導型AMRの最大用途は物流倉庫分野であり、EC事業者、第三者物流企業、自動倉庫オペレーターからの需要が市場拡大を牽引している。特に高頻度ピッキング、自動搬送、無人物流センター構築への投資が急増している。
製造業分野でもレーザー誘導型AMR需要は拡大している。自動車、電子機器、半導体、食品工場では、生産ライン間搬送や部材供給の自動化ニーズが強い。近年は人手不足対応だけでなく、24時間稼働による生産効率改善を目的とした導入が増加している。
また、医療物流や空港搬送分野でもレーザー誘導型AMR活用が進んでおり、高精度ナビゲーションを活用した特殊用途市場が形成されつつある。
レーザー誘導型AMR市場の地域別動向
アジア太平洋地域は、レーザー誘導型AMR市場の最大成長エリアとなっている。中国ではスマート物流基地建設が急拡大しており、Hikrobot、Geekplus、Quicktron Roboticsなど中国系メーカーが急速にシェアを拡大している。
日本市場では、製造現場の省人化投資と高齢化対応が導入拡大を後押ししている。特に半導体工場や精密機器工場では、高信頼性レーザー誘導型AMRへの需要が強い。