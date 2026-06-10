ソフォス、2026年のOmdiaサイバーセキュリティMSPエコシステムリーダーシップマトリクスでチャンピオンの１社に選ばれる
2026年6月10日
<<報道資料>>
ソフォス株式会社
ソフォス、2026年のOmdiaサイバーセキュリティMSPエコシステムリーダーシップマトリクスでチャンピオンの１社に選ばれる
～Omdiaは、ソフォスのMDRの拡張性、パートナープログラムの革新性、MSPが顧客に提供できる価値を広げる統合ポートフォリオを評価し、同社をグローバルなサイバーセキュリティリーダーに認定～
サイバー攻撃を阻止する革新的なセキュリティソリューションのグローバルリーダーであるSophos（日本法人：ソフォス株式会社 東京都港区 代表取締役社長 足立 達矢）は本日、2026年のOmdiaサイバーセキュリティMSPエコシステムリーダーシップマトリクスにおいてチャンピオンの１社に選出されたことを発表しました。Omdiaは、グローバルなサイバーセキュリティチャネルのベンチマークを確立している調査会社であり、その評価はソフォスのパートナーモデルにおけるリーダーシップを裏付けています。同モデルにおいてMSPは、業界で最も広く採用されているMDR（Managed Detection and Response）サービスを利用できるほか、商用プログラムおよび統合ポートフォリオを通じて、顧客のサイバーセキュリティレジリエンスを強化することが可能です。
MSPにとって、セキュリティベンダーの選定は、ビジネスの将来を左右する長期的な意思決定となります。Sophos MDRは、世界で40,000社以上の顧客を保護しており、さらにMSPを通じて235,000社の顧客を支援しています。ソフォスのパートナーは、セキュリティ成熟度のあらゆる段階にある組織に、実績ある24時間365日のマネージドセキュリティサービスを提供できます。
Sophos MDRは、MSPの運用を支援するために、ゼロから設計されています。この運用基盤に加え、パートナーの成長を支えるよう設計されたパートナープログラムも提供されています。新規パートナーは即時の商業ディスカウントを受けることができ、トップパフォーマーは新設されたTitaniumレベルを通じて成長リベートや追加投資を獲得できます。また、無料の認定プログラムにより、案件の成約を支援するテクニカルアーキテクトの育成が可能です。MSP Elevateプログラムは、予測可能な最低月次コミットメント、MSP Flexによる柔軟な従量課金、サービス拡張に連動したインセンティブを提供します。これによりパートナーは、運用の複雑さを増すことなく、財務の見通しを確保しながら、マネージドセキュリティサービスによる継続的な収益を拡大できます。
ソフォスのグローバルチャネル、アライアンスおよびコーポレートディベロップメント部門でシニアバイスプレジデントを務めるChris Bellは、次のように述べています。「現在、すべてのMSPには多くのことが求められています。顧客は24時間365日の保護を必要とし、保険会社はセキュリティコントロールの文書化を求めています。また取締役会は、リスクを分かりやすく伝えることを求めています。こうしたすべての要件に対応できるベンダーの支援を受けられるパートナーこそが、競争環境の中で成功を収めることができます。Omdiaによってソフォスがチャンピオンに選定されたことは、ソフォスがパートナーにとって、厳しい競争環境の中で勝利するための支援を提供するベンダーであるという認識が、すでに広く定着していることを裏付けています」
Omdiaはまた、Workspace Protectionをはじめとするソフォスの新しいソリューションも評価しています。Workspace ProtectionはSophos Protected Browserを中心に構築され、Sophos Centralプラットフォームに完全に統合されています。これによりパートナーは、現代の企業環境における分散したワークフォースを保護するための新たな機能を活用できます。2026年第3四半期には、Sophos CISO Advantageの提供開始が予定されています。これは、MSPパートナーが大規模に戦略的なセキュリティ支援を提供できるよう設計された新しいセキュリティソリューションです。Sophos CISO Advantageは、Sophos Centralにおける統合テクノロジー、エージェント型AI、継続的に更新される脅威インテリジェンスを組み合わせるとともに、ソフォスのグローバルなMSPネットワークを通じて提供される信頼性の高い専門知識を融合します。
OmdiaサイバーセキュリティMSPエコシステムリーダーシップマトリクスでは、24社のサイバーセキュリティベンダーを対象に、パートナープログラムの実行力、マネージドサービスの支援力、ポートフォリオの競争力、エコシステムの成長性を評価しています。ソフォスは、このレポートおよび2026年のOmdiaサイバーセキュリティプラットフォームエコシステムリーダーシップマトリクスの両方でチャンピオンに選出された、わずか3社のベンダーの1社となりました。これは、2025年初頭のセキュアワークス買収後における、エンタープライズ領域でのリーダーシップとプラットフォームの強さを裏付けるものです。
2026年のOmdiaサイバーセキュリティMSPエコシステムリーダーシップマトリクスの全文はこちら（https://www.sophos.com/en-us/content/omdia-msp-ecosystems-leadership-matrix-2026-sophos ）をご覧ください。
ソフォスについて
ソフォスは、サイバーセキュリティ業界のリーダー企業として、AI を駆使したプラットフォームや精鋭スタッフによるサービスを世界中の 60 万社以上のお客様にご利用いただいています。セキュリティの成熟度にかかわらず、あらゆるお客様のご要望にお応えし、サイバー攻撃を撃退すべくお客様とともに成長を続けています。ソフォスのソリューションは、機械学習、自動化、リアルタイムの脅威インテリジェンスを、Sophos X-Opsの現場レベルの人間の専門知識と組み合わせ、24時間365日体制で高度な脅威監視、検知、対応を実現します。
ソフォスは、業界最先端のMDR（Managed Detection and Response）に加えて、エンドポイントをはじめ、ネットワーク、メール、クラウドセキュリティ、XDR（extended Detection and Response）、ITDR（Identity Threat Detection and Response）、次世代のSIEMまでを網羅した包括的なサイバーセキュリティテクノロジーを提供しています。これらの機能は、専門的なアドバイザリーサービスと組み合わさることで、組織がリスクを事前に低減し、進化する脅威に先手を打ちながら、必要な可視性と拡張性を確保し、迅速な対応を実現します。
ソフォスは、グローバルに広がるパートナーエコシステムを通じて市場展開しており、お客様は、MSP、MSSPや、リセラー、ディストリビューターのほか、マーケットプレイスにおける統合、ソフォスのサイバーリスクパートナーまで、信頼できる関係性を自由にお選びいただけます。ソフォスの本社は英国オックスフォードにあります。詳細については、www.sophos.com（日本語サイト：https://www.sophos.com/ja-jp ）をご覧ください。
以上
配信元企業：ソフォス株式会社
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ソフォス株式会社
ソフォス、2026年のOmdiaサイバーセキュリティMSPエコシステムリーダーシップマトリクスでチャンピオンの１社に選ばれる
～Omdiaは、ソフォスのMDRの拡張性、パートナープログラムの革新性、MSPが顧客に提供できる価値を広げる統合ポートフォリオを評価し、同社をグローバルなサイバーセキュリティリーダーに認定～
サイバー攻撃を阻止する革新的なセキュリティソリューションのグローバルリーダーであるSophos（日本法人：ソフォス株式会社 東京都港区 代表取締役社長 足立 達矢）は本日、2026年のOmdiaサイバーセキュリティMSPエコシステムリーダーシップマトリクスにおいてチャンピオンの１社に選出されたことを発表しました。Omdiaは、グローバルなサイバーセキュリティチャネルのベンチマークを確立している調査会社であり、その評価はソフォスのパートナーモデルにおけるリーダーシップを裏付けています。同モデルにおいてMSPは、業界で最も広く採用されているMDR（Managed Detection and Response）サービスを利用できるほか、商用プログラムおよび統合ポートフォリオを通じて、顧客のサイバーセキュリティレジリエンスを強化することが可能です。
MSPにとって、セキュリティベンダーの選定は、ビジネスの将来を左右する長期的な意思決定となります。Sophos MDRは、世界で40,000社以上の顧客を保護しており、さらにMSPを通じて235,000社の顧客を支援しています。ソフォスのパートナーは、セキュリティ成熟度のあらゆる段階にある組織に、実績ある24時間365日のマネージドセキュリティサービスを提供できます。
Sophos MDRは、MSPの運用を支援するために、ゼロから設計されています。この運用基盤に加え、パートナーの成長を支えるよう設計されたパートナープログラムも提供されています。新規パートナーは即時の商業ディスカウントを受けることができ、トップパフォーマーは新設されたTitaniumレベルを通じて成長リベートや追加投資を獲得できます。また、無料の認定プログラムにより、案件の成約を支援するテクニカルアーキテクトの育成が可能です。MSP Elevateプログラムは、予測可能な最低月次コミットメント、MSP Flexによる柔軟な従量課金、サービス拡張に連動したインセンティブを提供します。これによりパートナーは、運用の複雑さを増すことなく、財務の見通しを確保しながら、マネージドセキュリティサービスによる継続的な収益を拡大できます。
ソフォスのグローバルチャネル、アライアンスおよびコーポレートディベロップメント部門でシニアバイスプレジデントを務めるChris Bellは、次のように述べています。「現在、すべてのMSPには多くのことが求められています。顧客は24時間365日の保護を必要とし、保険会社はセキュリティコントロールの文書化を求めています。また取締役会は、リスクを分かりやすく伝えることを求めています。こうしたすべての要件に対応できるベンダーの支援を受けられるパートナーこそが、競争環境の中で成功を収めることができます。Omdiaによってソフォスがチャンピオンに選定されたことは、ソフォスがパートナーにとって、厳しい競争環境の中で勝利するための支援を提供するベンダーであるという認識が、すでに広く定着していることを裏付けています」
Omdiaはまた、Workspace Protectionをはじめとするソフォスの新しいソリューションも評価しています。Workspace ProtectionはSophos Protected Browserを中心に構築され、Sophos Centralプラットフォームに完全に統合されています。これによりパートナーは、現代の企業環境における分散したワークフォースを保護するための新たな機能を活用できます。2026年第3四半期には、Sophos CISO Advantageの提供開始が予定されています。これは、MSPパートナーが大規模に戦略的なセキュリティ支援を提供できるよう設計された新しいセキュリティソリューションです。Sophos CISO Advantageは、Sophos Centralにおける統合テクノロジー、エージェント型AI、継続的に更新される脅威インテリジェンスを組み合わせるとともに、ソフォスのグローバルなMSPネットワークを通じて提供される信頼性の高い専門知識を融合します。
OmdiaサイバーセキュリティMSPエコシステムリーダーシップマトリクスでは、24社のサイバーセキュリティベンダーを対象に、パートナープログラムの実行力、マネージドサービスの支援力、ポートフォリオの競争力、エコシステムの成長性を評価しています。ソフォスは、このレポートおよび2026年のOmdiaサイバーセキュリティプラットフォームエコシステムリーダーシップマトリクスの両方でチャンピオンに選出された、わずか3社のベンダーの1社となりました。これは、2025年初頭のセキュアワークス買収後における、エンタープライズ領域でのリーダーシップとプラットフォームの強さを裏付けるものです。
2026年のOmdiaサイバーセキュリティMSPエコシステムリーダーシップマトリクスの全文はこちら（https://www.sophos.com/en-us/content/omdia-msp-ecosystems-leadership-matrix-2026-sophos ）をご覧ください。
ソフォスについて
ソフォスは、サイバーセキュリティ業界のリーダー企業として、AI を駆使したプラットフォームや精鋭スタッフによるサービスを世界中の 60 万社以上のお客様にご利用いただいています。セキュリティの成熟度にかかわらず、あらゆるお客様のご要望にお応えし、サイバー攻撃を撃退すべくお客様とともに成長を続けています。ソフォスのソリューションは、機械学習、自動化、リアルタイムの脅威インテリジェンスを、Sophos X-Opsの現場レベルの人間の専門知識と組み合わせ、24時間365日体制で高度な脅威監視、検知、対応を実現します。
ソフォスは、業界最先端のMDR（Managed Detection and Response）に加えて、エンドポイントをはじめ、ネットワーク、メール、クラウドセキュリティ、XDR（extended Detection and Response）、ITDR（Identity Threat Detection and Response）、次世代のSIEMまでを網羅した包括的なサイバーセキュリティテクノロジーを提供しています。これらの機能は、専門的なアドバイザリーサービスと組み合わさることで、組織がリスクを事前に低減し、進化する脅威に先手を打ちながら、必要な可視性と拡張性を確保し、迅速な対応を実現します。
ソフォスは、グローバルに広がるパートナーエコシステムを通じて市場展開しており、お客様は、MSP、MSSPや、リセラー、ディストリビューターのほか、マーケットプレイスにおける統合、ソフォスのサイバーリスクパートナーまで、信頼できる関係性を自由にお選びいただけます。ソフォスの本社は英国オックスフォードにあります。詳細については、www.sophos.com（日本語サイト：https://www.sophos.com/ja-jp ）をご覧ください。
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配信元企業：ソフォス株式会社
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