スマート統合型サーボモーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（2KW以下、2KW～5KW、5KW以上）・分析レポートを発表
2026年6月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スマート統合型サーボモーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スマート統合型サーボモーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
スマート統合型サーボモーター市場は、2024年時点で世界市場規模が8億2900万米ドルに達しており、2031年には13億1000万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は6.8％と見込まれており、産業自動化需要の拡大やスマート製造技術の普及が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網の変化などについて包括的な分析を行っています。
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スマート統合型サーボモーターは、高性能ドライブ装置とモーターを一体化した製品であり、高出力をコンパクトな構造で実現できる点が特徴です。従来型システムと比較して、設置スペース削減、配線簡素化、信頼性向上、工数削減など多くの利点を備えています。
また、モーター配線作業の短縮や保守効率向上にも貢献し、機械メーカーにとって総システムコスト削減を可能にしています。これらの特徴により、産業ロボットや工作機械分野を中心に需要が拡大しています。
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市場成長を支える主要因として、製造業における自動化投資拡大、スマート工場化推進、高精度制御需要増加が挙げられています。特に産業ロボット市場の急速な拡大によって、高性能かつ省スペースなサーボモーター需要が増加しています。また、省エネルギー性能向上や高速応答性能への要求も市場成長を後押ししています。
さらに、労働力不足対策として自動化設備導入が進んでいることも重要な成長要因です。一方で、高性能電子部品のコスト上昇や高度な制御技術開発に伴う研究開発費負担は市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、2キロワット以下、2キロワットから5キロワット、5キロワット以上の3種類に区分されています。2キロワット未満の製品は小型機器や軽負荷用途向けに広く利用されています。2キロワットから5キロワットの製品は産業ロボットや一般産業機械向けに需要が高く、市場の中心となっています。
5キロワット超の製品は高出力設備や大型産業機械向けに利用されています。用途別では、産業ロボット向けが最大市場を形成しており、工作機械分野でも高精度加工需要拡大に伴って需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示しています。特に中国、日本、韓国では製造業自動化や産業ロボット導入が進んでおり、市場拡大を牽引しています。北米市場では、先進製造業や自動化設備投資増加が需要を支えています。
欧州市場では、ドイツやイタリアを中心に高性能製造設備への需要が高く、スマート工場化推進が市場成長を後押ししています。中東・アフリカや南米地域でも工業化推進に伴う需要増加が期待されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スマート統合型サーボモーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スマート統合型サーボモーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
スマート統合型サーボモーター市場は、2024年時点で世界市場規模が8億2900万米ドルに達しており、2031年には13億1000万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は6.8％と見込まれており、産業自動化需要の拡大やスマート製造技術の普及が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網の変化などについて包括的な分析を行っています。
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スマート統合型サーボモーターは、高性能ドライブ装置とモーターを一体化した製品であり、高出力をコンパクトな構造で実現できる点が特徴です。従来型システムと比較して、設置スペース削減、配線簡素化、信頼性向上、工数削減など多くの利点を備えています。
また、モーター配線作業の短縮や保守効率向上にも貢献し、機械メーカーにとって総システムコスト削減を可能にしています。これらの特徴により、産業ロボットや工作機械分野を中心に需要が拡大しています。
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市場成長を支える主要因として、製造業における自動化投資拡大、スマート工場化推進、高精度制御需要増加が挙げられています。特に産業ロボット市場の急速な拡大によって、高性能かつ省スペースなサーボモーター需要が増加しています。また、省エネルギー性能向上や高速応答性能への要求も市場成長を後押ししています。
さらに、労働力不足対策として自動化設備導入が進んでいることも重要な成長要因です。一方で、高性能電子部品のコスト上昇や高度な制御技術開発に伴う研究開発費負担は市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、2キロワット以下、2キロワットから5キロワット、5キロワット以上の3種類に区分されています。2キロワット未満の製品は小型機器や軽負荷用途向けに広く利用されています。2キロワットから5キロワットの製品は産業ロボットや一般産業機械向けに需要が高く、市場の中心となっています。
5キロワット超の製品は高出力設備や大型産業機械向けに利用されています。用途別では、産業ロボット向けが最大市場を形成しており、工作機械分野でも高精度加工需要拡大に伴って需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示しています。特に中国、日本、韓国では製造業自動化や産業ロボット導入が進んでおり、市場拡大を牽引しています。北米市場では、先進製造業や自動化設備投資増加が需要を支えています。
欧州市場では、ドイツやイタリアを中心に高性能製造設備への需要が高く、スマート工場化推進が市場成長を後押ししています。中東・アフリカや南米地域でも工業化推進に伴う需要増加が期待されています。