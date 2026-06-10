Amazing J World株式会社運営の「ヘアルプデザインスクール」が日本美容企業大賞2026を受賞 180名以上の技術者育成に携わる頭皮専門タトゥーデザイン技術の教育機関として評価
報道関係者各位
プレスリリース
2026年6月10日
Amazing J World株式会社
Amazing J World株式会社が運営する
「ヘアルプデザインスクール」が
日本美容企業大賞2026 アカデミー・スクール部門を受賞
頭皮専門タトゥーデザイン技術の教育機関として、
技術力・教育体制・サポート体制が評価
Amazing J World株式会社が運営する「ヘアルプデザインスクール」は、このたびサロン経営者向け専門情報誌「エステティック通信」を発行する、株式会社新東通信が主催の「日本美容企業大賞2026」において、アカデミー・スクール部門を受賞いたしました。
ヘアルプデザインスクールは、頭皮専門タトゥーデザイン技術を学ぶ教育機関です。頭皮に極小のドットを描き、地肌の見え方を自然に整える技術を、理論と実技の両面から学べるカリキュラムとして提供しています。
今回の受賞では、頭皮専門タトゥーデザイン技術における技術力、受講生を育成する教育体制、卒業後も継続して学び続けられるサポート体制などが評価されました。
日本美容企業大賞2026 アカデミー・スクール部門では、実績、指導体制・講師力、顧客満足、ブランド信頼度、フォローアップ体制などが審査項目とされています。ヘアルプデザインスクールでは、未経験者にもわかりやすい技術指導、衛生管理に関する知識の共有、定期的な勉強会、導入後の支援を通じて、技術者が安心して学び続けられる環境づくりに取り組んでまいりました。
【日本美容企業大賞とは？】
今年で12年目を迎える本アワードは、業界特化メディア『エステティック通信』が主催する、
美容・健康業界向けのオリジナルアワードです。
2026年度より、「人気投票」ではなく、経営の「ヒト・モノ・カネ」を多角的に分析する「業界標準の企業診断」として再定義しました。12年の歴史が裏付ける「権威」と、数値に基づく「客観的評価」。
この2つを同時に評価される、唯一無二のアワードです。
【ヘアルプデザインスクールについて】
ヘアルプデザインスクールは、頭皮専門タトゥーデザイン技術「ヘアルプデザイン」を学ぶための教育機関です。
ヘアルプデザインは、頭皮に四角のデザインをドットで描くことで、分け目、つむじ、生え際、頭頂部などの地肌の見え方を自然に整える頭皮専門タトゥーデザイン技術です。頭皮の色調や既存毛とのバランスを見ながら、ドットによる影のデザインを行うことを特徴としています。
ヘアルプデザインスクールでは、これまでに180名以上の技術者育成に携わってまいりました。技術の習得だけでなく、カウンセリング、衛生管理、デザイン設計、施術後のフォローまで、現場で必要となる知識と対応力を学べる体制を整えています。
【ヘアルプデザインスクールの主な特徴】
1. 頭皮専門タトゥーデザイン技術に特化した教育機関
2. 理論と実技を組み合わせたカリキュラム
3. 衛生管理やカウンセリングを含めた実践的な指導
4. 卒業後も学び続けられるサポート体制
5. 顧問医師・顧問弁護士と連携した運営体制
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351939/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351939/images/bodyimage2】
【代表コメント】
このたび、ヘアルプデザインスクールが日本美容企業大賞2026 アカデミー・スクール部門を受賞いたしましたことを、大変光栄に思っております。
プレスリリース
2026年6月10日
Amazing J World株式会社
Amazing J World株式会社が運営する
「ヘアルプデザインスクール」が
日本美容企業大賞2026 アカデミー・スクール部門を受賞
頭皮専門タトゥーデザイン技術の教育機関として、
技術力・教育体制・サポート体制が評価
Amazing J World株式会社が運営する「ヘアルプデザインスクール」は、このたびサロン経営者向け専門情報誌「エステティック通信」を発行する、株式会社新東通信が主催の「日本美容企業大賞2026」において、アカデミー・スクール部門を受賞いたしました。
ヘアルプデザインスクールは、頭皮専門タトゥーデザイン技術を学ぶ教育機関です。頭皮に極小のドットを描き、地肌の見え方を自然に整える技術を、理論と実技の両面から学べるカリキュラムとして提供しています。
今回の受賞では、頭皮専門タトゥーデザイン技術における技術力、受講生を育成する教育体制、卒業後も継続して学び続けられるサポート体制などが評価されました。
日本美容企業大賞2026 アカデミー・スクール部門では、実績、指導体制・講師力、顧客満足、ブランド信頼度、フォローアップ体制などが審査項目とされています。ヘアルプデザインスクールでは、未経験者にもわかりやすい技術指導、衛生管理に関する知識の共有、定期的な勉強会、導入後の支援を通じて、技術者が安心して学び続けられる環境づくりに取り組んでまいりました。
【日本美容企業大賞とは？】
今年で12年目を迎える本アワードは、業界特化メディア『エステティック通信』が主催する、
美容・健康業界向けのオリジナルアワードです。
2026年度より、「人気投票」ではなく、経営の「ヒト・モノ・カネ」を多角的に分析する「業界標準の企業診断」として再定義しました。12年の歴史が裏付ける「権威」と、数値に基づく「客観的評価」。
この2つを同時に評価される、唯一無二のアワードです。
【ヘアルプデザインスクールについて】
ヘアルプデザインスクールは、頭皮専門タトゥーデザイン技術「ヘアルプデザイン」を学ぶための教育機関です。
ヘアルプデザインは、頭皮に四角のデザインをドットで描くことで、分け目、つむじ、生え際、頭頂部などの地肌の見え方を自然に整える頭皮専門タトゥーデザイン技術です。頭皮の色調や既存毛とのバランスを見ながら、ドットによる影のデザインを行うことを特徴としています。
ヘアルプデザインスクールでは、これまでに180名以上の技術者育成に携わってまいりました。技術の習得だけでなく、カウンセリング、衛生管理、デザイン設計、施術後のフォローまで、現場で必要となる知識と対応力を学べる体制を整えています。
【ヘアルプデザインスクールの主な特徴】
1. 頭皮専門タトゥーデザイン技術に特化した教育機関
2. 理論と実技を組み合わせたカリキュラム
3. 衛生管理やカウンセリングを含めた実践的な指導
4. 卒業後も学び続けられるサポート体制
5. 顧問医師・顧問弁護士と連携した運営体制
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351939/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351939/images/bodyimage2】
【代表コメント】
このたび、ヘアルプデザインスクールが日本美容企業大賞2026 アカデミー・スクール部門を受賞いたしましたことを、大変光栄に思っております。