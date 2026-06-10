Amazing J World株式会社運営の「ヘアルプデザインスクール」が日本美容企業大賞2026を受賞 180名以上の技術者育成に携わる頭皮専門タトゥーデザイン技術の教育機関として評価

Amazing J World株式会社運営の「ヘアルプデザインスクール」が日本美容企業大賞2026を受賞 180名以上の技術者育成に携わる頭皮専門タトゥーデザイン技術の教育機関として評価