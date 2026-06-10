京都 SNSマーケティングで選ばれる理由とは--累計動画1,500本超・26アカウント運用の実績を持つキングプロテアが京都エリアの中小企業・店舗向け支援を本格強化
～～～TikTok・Instagramショート動画を起点に「バズらせて、売上に変える」--京都の店舗・飲食・観光業に特化した一気通貫SNS運用代行を2026年6月より推進～～～
京都 SNSマーケティングの支援を本格的に強化するため、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年6月より京都エリアの店舗・中小企業向けSNS運用代行サービスの提供を積極的に推進します。累計動画制作本数1,500本以上・現在26アカウントを運用中のZ世代クリエイターチームが、TikTok・Instagramショート動画を起点に企画から分析まで一気通貫で担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350984/images/bodyimage1】
京都 SNSマーケティングが今まさに必要とされる理由--市場データと現場の声から読み解く
京都の店舗ビジネスにとって、SNSマーケティングは「あれば良いもの」から「なければ戦えないもの」へと急速に変化しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は80%を超え、特にTikTokの月間アクティブユーザー数は国内3,200万人（ByteDance Japan発表・2024年）に達しています。観光客・インバウンド旅行者が多い京都では、InstagramやTikTokが「お店を探す検索エンジン」として機能しており、グーグル検索よりもSNS動画でお店を発見して来店する旅行者が年々増加しています。
一方で、株式会社キングプロテアがこれまでの支援業務のなかで聞いてきた声の大半は「SNSをやらなきゃとは思っているが、本業が忙しくて手が回らない」「自分で投稿してみたが全然伸びない」「何を発信すれば良いかわからない」というものです。特に、複数店舗を経営するオーナーほど、店舗ごとに認知形成を一から行わなければならない負担を抱えており、SNS運用のリソース不足が集客の頭打ちに直結しています。
京都エリアの観光・飲食・美容・小売といった店舗型ビジネスは、TikTokやInstagramのショート動画との相性が特に高い業種です。「映える空間」「伝わる技術」「来店したくなるストーリー」--これらを動画に変換して継続的に発信できるかどうかが、競合店との差別化において決定的な意味を持ちます。キングプロテアは、この課題に正面から向き合うために、京都 SNSマーケティング支援を強化する判断に至りました。
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京都 SNSマーケティングの全設計--「動画→SNS→LINE→来店」を一気通貫で担う仕組み
株式会社キングプロテアが提供する京都向けSNSマーケティング支援は、ショート動画を「起点」に置いた集客導線の一気通貫設計を特徴としています。多くのSNS代行サービスが「投稿の作業代行」にとどまるのに対し、キングプロテアは「なぜその動画が伸びるのか」「どうすれば来店につながるか」という戦略レイヤーから介入します。
具体的な支援フローは以下の通りです。
・ステップ1：アカウント設計・初期戦略策定--プロフィール最適化・ターゲット設定・発信コンセプトの言語化
・ステップ2：ショート動画の企画・台本制作--TikTokネイティブZ世代チームが、業種別の"バズる型"を設計
・ステップ3：撮影・編集・投稿管理--店舗密着撮影・縦型ショート編集・最適タイミングでの投稿
・ステップ4：分析・改善・レポーティング--インサイトデータを読み解き、次月の企画に即反映
・ステップ5：公式LINE・予約導線の構築--「動画を見た→プロフィールへ→LINEで予約」という最短来店導線を設計
この一気通貫の設計により、クライアントは「本業に集中しながら、SNSが自動的に集客してくれる」状態を実現できます。累計1,500本以上の動画制作と26アカウントの同時運用から蓄積された業種別ナレッジが、新規アカウントの立ち上がり速度と成果の再現性を支えています。
料金プランは以下の3つを基軸に、京都エリアの店舗規模・業種に合わせてカスタマイズします。
・キャストSNS運用プラン（88,000円/月）：月4本投稿・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援
・店舗SNS運用プラン（177,000円/月）：ショート動画月8本・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用
・法人SNS運用プラン（198,000円/月）：ショート動画月10本・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用
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京都 SNSマーケティングでよくある失敗とは--3つの落とし穴と解決策
「やってみたが成果が出なかった」という声は、京都エリアに限らず全国の中小企業から繰り返し聞かれます。キングプロテアがこれまで支援してきたクライアントとの対話を通じて見えてきた、京都 SNSマーケティングにおける典型的な失敗パターンをここで整理します。
失敗パターン1：「投稿したら終わり」になっている
SNSは「投稿すること」が目的ではなく、「見た人が行動を起こすこと」が目的です。投稿してフォロワーを増やすことに注力するあまり、プロフィールへの誘導・LINEへの導線・予約への動線が設計されていないケースが多数あります。これでは再生数が伸びても来店・売上につながりません。キングプロテアでは、アカウントを「集客の入り口」と位置づけ、その先の行動設計までをセットで提供します。
失敗パターン2：「担当者が変わるたびに方向性がブレる」
社内でSNS担当を決めて運用を始めても、担当者の異動・退職によってアカウントの一貫性が失われるケースが少なくありません。外部のプロチームに委託することで、人材の流動に関係なく安定したコンセプトとクオリティを維持できます。
失敗パターン3：「フォロワー数を目標にしている」
フォロワー数は「見かけの数字」にすぎず、売上との相関は必ずしも高くありません。重要な指標は「動画の再生数」「プロフィールへのアクセス数」「LINEへの誘導数」「来店・予約の件数」です。キングプロテアでは月次レポートでこれらの数字を可視化し、「バズが売上に変わっているか」を常に確認します。
これら3つの失敗に共通するのは「戦略なき運用」です。京都 SNSマーケティングを機能させるには、動画のクオリティと同時に、「なぜこの動画を出すのか」「誰に届けて、どう動いてもらうか」という戦略設計が不可欠です。
代表者コメント
「これまで全国各地の店舗や中小企業と向き合ってきた中で、痛感することがあります。『SNSをやらなきゃとは思っている』という言葉を口にする経営者は多いのに、実際に動き出せずにいる--そのギャップの根っこにあるのは、リソースでも予算でもなく、『何をどう発信すれば売上に変わるのか』という確信の持てなさだと気づきました。
だからこそ、キングプロテアは『投稿の代行』ではなく、『動画を起点にした集客導線の設計』にこだわっています。バズが来店に変わり、来店が売上に変わる--この一連のプロセスを丸ごと担う会社でありたいと思っています。
京都 SNSマーケティングへの支援強化は、この想いをより多くの店舗に届けるための一歩です。観光地・歴史ある店舗・新たに挑戦する若い経営者--京都のすべての店舗ビジネスが、SNSの力で正当に評価されるべきだと僕は信じています。一緒に、動画で世界に伝えましょう。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年6月以降、京都エリアを重点支援地域のひとつとして位置づけ、飲食・観光・美容・小売・クリニックなど店舗型ビジネスへのSNS運用代行の提案活動を本格化させます。具体的には、京都在住・在勤の経営者・店舗オーナーを対象とした個別相談会の実施、および実績に基づく業種別事例レポートの定期発信を予定しています。
また、TikTok・Instagram運用代行の提供と並行して、Meta広告・公式LINE構築・MEO対策との組み合わせによる「SNS起点の集客フルファネル設計」の提案も強化します。「SNSだけ伸ばす」のではなく、「SNSを起点に売上全体を底上げする」という一気通貫のアプローチを、より多くの京都の店舗に届けることが直近の目標です。
さらに、2026年5月より岸本一翔の屋号「AX Japan」によるAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動しており、SNS運用とAI活用を掛け合わせた次世代型マーケティング支援の提供も視野に入れています。京都エリアの経営者・店舗オーナーの方からのお問い合わせをお待ちしています。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／夜職特化プラン／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress・時事ドットコム・STRAIGHT PRESS・ニコニコニュース・週刊女性PRIMEほか大手メディア56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
京都 SNSマーケティングの支援を本格的に強化するため、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年6月より京都エリアの店舗・中小企業向けSNS運用代行サービスの提供を積極的に推進します。累計動画制作本数1,500本以上・現在26アカウントを運用中のZ世代クリエイターチームが、TikTok・Instagramショート動画を起点に企画から分析まで一気通貫で担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350984/images/bodyimage1】
京都 SNSマーケティングが今まさに必要とされる理由--市場データと現場の声から読み解く
京都の店舗ビジネスにとって、SNSマーケティングは「あれば良いもの」から「なければ戦えないもの」へと急速に変化しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は80%を超え、特にTikTokの月間アクティブユーザー数は国内3,200万人（ByteDance Japan発表・2024年）に達しています。観光客・インバウンド旅行者が多い京都では、InstagramやTikTokが「お店を探す検索エンジン」として機能しており、グーグル検索よりもSNS動画でお店を発見して来店する旅行者が年々増加しています。
一方で、株式会社キングプロテアがこれまでの支援業務のなかで聞いてきた声の大半は「SNSをやらなきゃとは思っているが、本業が忙しくて手が回らない」「自分で投稿してみたが全然伸びない」「何を発信すれば良いかわからない」というものです。特に、複数店舗を経営するオーナーほど、店舗ごとに認知形成を一から行わなければならない負担を抱えており、SNS運用のリソース不足が集客の頭打ちに直結しています。
京都エリアの観光・飲食・美容・小売といった店舗型ビジネスは、TikTokやInstagramのショート動画との相性が特に高い業種です。「映える空間」「伝わる技術」「来店したくなるストーリー」--これらを動画に変換して継続的に発信できるかどうかが、競合店との差別化において決定的な意味を持ちます。キングプロテアは、この課題に正面から向き合うために、京都 SNSマーケティング支援を強化する判断に至りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350984/images/bodyimage2】
京都 SNSマーケティングの全設計--「動画→SNS→LINE→来店」を一気通貫で担う仕組み
株式会社キングプロテアが提供する京都向けSNSマーケティング支援は、ショート動画を「起点」に置いた集客導線の一気通貫設計を特徴としています。多くのSNS代行サービスが「投稿の作業代行」にとどまるのに対し、キングプロテアは「なぜその動画が伸びるのか」「どうすれば来店につながるか」という戦略レイヤーから介入します。
具体的な支援フローは以下の通りです。
・ステップ1：アカウント設計・初期戦略策定--プロフィール最適化・ターゲット設定・発信コンセプトの言語化
・ステップ2：ショート動画の企画・台本制作--TikTokネイティブZ世代チームが、業種別の"バズる型"を設計
・ステップ3：撮影・編集・投稿管理--店舗密着撮影・縦型ショート編集・最適タイミングでの投稿
・ステップ4：分析・改善・レポーティング--インサイトデータを読み解き、次月の企画に即反映
・ステップ5：公式LINE・予約導線の構築--「動画を見た→プロフィールへ→LINEで予約」という最短来店導線を設計
この一気通貫の設計により、クライアントは「本業に集中しながら、SNSが自動的に集客してくれる」状態を実現できます。累計1,500本以上の動画制作と26アカウントの同時運用から蓄積された業種別ナレッジが、新規アカウントの立ち上がり速度と成果の再現性を支えています。
料金プランは以下の3つを基軸に、京都エリアの店舗規模・業種に合わせてカスタマイズします。
・キャストSNS運用プラン（88,000円/月）：月4本投稿・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援
・店舗SNS運用プラン（177,000円/月）：ショート動画月8本・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用
・法人SNS運用プラン（198,000円/月）：ショート動画月10本・企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350984/images/bodyimage3】
京都 SNSマーケティングでよくある失敗とは--3つの落とし穴と解決策
「やってみたが成果が出なかった」という声は、京都エリアに限らず全国の中小企業から繰り返し聞かれます。キングプロテアがこれまで支援してきたクライアントとの対話を通じて見えてきた、京都 SNSマーケティングにおける典型的な失敗パターンをここで整理します。
失敗パターン1：「投稿したら終わり」になっている
SNSは「投稿すること」が目的ではなく、「見た人が行動を起こすこと」が目的です。投稿してフォロワーを増やすことに注力するあまり、プロフィールへの誘導・LINEへの導線・予約への動線が設計されていないケースが多数あります。これでは再生数が伸びても来店・売上につながりません。キングプロテアでは、アカウントを「集客の入り口」と位置づけ、その先の行動設計までをセットで提供します。
失敗パターン2：「担当者が変わるたびに方向性がブレる」
社内でSNS担当を決めて運用を始めても、担当者の異動・退職によってアカウントの一貫性が失われるケースが少なくありません。外部のプロチームに委託することで、人材の流動に関係なく安定したコンセプトとクオリティを維持できます。
失敗パターン3：「フォロワー数を目標にしている」
フォロワー数は「見かけの数字」にすぎず、売上との相関は必ずしも高くありません。重要な指標は「動画の再生数」「プロフィールへのアクセス数」「LINEへの誘導数」「来店・予約の件数」です。キングプロテアでは月次レポートでこれらの数字を可視化し、「バズが売上に変わっているか」を常に確認します。
これら3つの失敗に共通するのは「戦略なき運用」です。京都 SNSマーケティングを機能させるには、動画のクオリティと同時に、「なぜこの動画を出すのか」「誰に届けて、どう動いてもらうか」という戦略設計が不可欠です。
代表者コメント
「これまで全国各地の店舗や中小企業と向き合ってきた中で、痛感することがあります。『SNSをやらなきゃとは思っている』という言葉を口にする経営者は多いのに、実際に動き出せずにいる--そのギャップの根っこにあるのは、リソースでも予算でもなく、『何をどう発信すれば売上に変わるのか』という確信の持てなさだと気づきました。
だからこそ、キングプロテアは『投稿の代行』ではなく、『動画を起点にした集客導線の設計』にこだわっています。バズが来店に変わり、来店が売上に変わる--この一連のプロセスを丸ごと担う会社でありたいと思っています。
京都 SNSマーケティングへの支援強化は、この想いをより多くの店舗に届けるための一歩です。観光地・歴史ある店舗・新たに挑戦する若い経営者--京都のすべての店舗ビジネスが、SNSの力で正当に評価されるべきだと僕は信じています。一緒に、動画で世界に伝えましょう。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年6月以降、京都エリアを重点支援地域のひとつとして位置づけ、飲食・観光・美容・小売・クリニックなど店舗型ビジネスへのSNS運用代行の提案活動を本格化させます。具体的には、京都在住・在勤の経営者・店舗オーナーを対象とした個別相談会の実施、および実績に基づく業種別事例レポートの定期発信を予定しています。
また、TikTok・Instagram運用代行の提供と並行して、Meta広告・公式LINE構築・MEO対策との組み合わせによる「SNS起点の集客フルファネル設計」の提案も強化します。「SNSだけ伸ばす」のではなく、「SNSを起点に売上全体を底上げする」という一気通貫のアプローチを、より多くの京都の店舗に届けることが直近の目標です。
さらに、2026年5月より岸本一翔の屋号「AX Japan」によるAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動しており、SNS運用とAI活用を掛け合わせた次世代型マーケティング支援の提供も視野に入れています。京都エリアの経営者・店舗オーナーの方からのお問い合わせをお待ちしています。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／夜職特化プラン／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress・時事ドットコム・STRAIGHT PRESS・ニコニコニュース・週刊女性PRIMEほか大手メディア56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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