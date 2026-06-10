医療用サイクロトロン市場分析レポート（2026年）：2032年341百万米ドル到達予測
医療用サイクロトロン世界総市場規模
医療用サイクロトロンは、陽子や重陽子などの荷電粒子を高エネルギーまで加速し、放射性同位元素（RI）を生成するための加速器装置です。主にPET（陽電子放出断層撮影）検査で使用される放射性医薬品の製造に利用され、がんや心疾患、神経疾患の診断を支えています。近年は医療需要の拡大に伴い、高効率化や小型化、自動化技術の導入が進んでいます。
図. 医療用サイクロトロンの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351944/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351944/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル医療用サイクロトロンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
医療用サイクロトロン市場の成長展望と核医学診断分野における需要拡大
医療用サイクロトロン市場は、PET診断、放射性医薬品製造、分子イメージング技術の発展を背景に、世界的に安定した成長を続けています。医療用サイクロトロンは、陽子や重陽子などの荷電粒子を加速して放射性同位体を生成する粒子加速器であり、がん、心血管疾患、神経変性疾患の早期診断に不可欠な核医学インフラとして位置付けられています。YH Researchの調査によると、世界の医療用サイクロトロン市場規模は2025年の2億5,700万米ドルから2032年には3億4,100万米ドルへ拡大し、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長すると予測されています。高精度診断への需要拡大に伴い、医療用サイクロトロンの導入は病院、研究機関、放射性医薬品製造施設において着実に進んでいます。
近年では、がんの早期発見に対する社会的関心の高まりに加え、個別化医療や精密医療の普及によって、PET検査用放射性医薬品の安定供給が重要な課題となっています。医療用サイクロトロンは短寿命放射性核種を院内または地域拠点で製造できるため、核医学診断の効率化に大きく貢献しています。また、2025年以降の米国関税政策の再調整は、高純度銅や先進電子部品など医療用サイクロトロンの主要構成材料の調達戦略にも影響を与えており、サプライチェーンの最適化が業界全体の重要テーマとなっています。
医療用サイクロトロンの技術構造と産業チェーン
医療用サイクロトロンは、高純度銅製加速空洞、超伝導磁石、高周波電源、真空システム、高精度制御装置などの高度な技術要素によって構成されています。加速された陽子や重陽子がターゲット材料へ照射されることで、PET検査に利用されるフッ素18（F-18）や炭素11（C-11）などの放射性同位体が生成されます。
産業チェーンの上流では、高純度金属材料、超伝導磁石、半導体制御部品、放射線遮蔽材料などが供給されます。中流では医療用サイクロトロン本体の設計・製造、組立、校正、品質保証が実施されます。下流では病院、画像診断センター、製薬企業、研究機関が主要なユーザーとなっており、放射性医薬品製造から診断サービス提供まで幅広い用途を支えています。
医療用サイクロトロン市場を支える成長要因
2024年の世界における医療用サイクロトロン生産台数は約94台に達し、平均市場価格は1台当たり約247万米ドルとなりました。高額な設備投資が必要な市場である一方、参入障壁の高さと技術的専門性によって比較的高い利益率が維持されています。
過去6か月間では、放射性医薬品の需要増加を背景に、病院併設型のコンパクト医療用サイクロトロンへの関心が高まっています。従来は大型施設が中心でしたが、近年は省スペース化と自動化技術の進展により、中規模医療機関でも導入可能なモデルが増加しています。特にPET検査件数の増加が著しいアジア市場では、地域ごとの放射性医薬品供給体制構築を目的とした投資が活発化しています。
医療用サイクロトロンは、陽子や重陽子などの荷電粒子を高エネルギーまで加速し、放射性同位元素（RI）を生成するための加速器装置です。主にPET（陽電子放出断層撮影）検査で使用される放射性医薬品の製造に利用され、がんや心疾患、神経疾患の診断を支えています。近年は医療需要の拡大に伴い、高効率化や小型化、自動化技術の導入が進んでいます。
図. 医療用サイクロトロンの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351944/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351944/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル医療用サイクロトロンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
医療用サイクロトロン市場の成長展望と核医学診断分野における需要拡大
医療用サイクロトロン市場は、PET診断、放射性医薬品製造、分子イメージング技術の発展を背景に、世界的に安定した成長を続けています。医療用サイクロトロンは、陽子や重陽子などの荷電粒子を加速して放射性同位体を生成する粒子加速器であり、がん、心血管疾患、神経変性疾患の早期診断に不可欠な核医学インフラとして位置付けられています。YH Researchの調査によると、世界の医療用サイクロトロン市場規模は2025年の2億5,700万米ドルから2032年には3億4,100万米ドルへ拡大し、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長すると予測されています。高精度診断への需要拡大に伴い、医療用サイクロトロンの導入は病院、研究機関、放射性医薬品製造施設において着実に進んでいます。
近年では、がんの早期発見に対する社会的関心の高まりに加え、個別化医療や精密医療の普及によって、PET検査用放射性医薬品の安定供給が重要な課題となっています。医療用サイクロトロンは短寿命放射性核種を院内または地域拠点で製造できるため、核医学診断の効率化に大きく貢献しています。また、2025年以降の米国関税政策の再調整は、高純度銅や先進電子部品など医療用サイクロトロンの主要構成材料の調達戦略にも影響を与えており、サプライチェーンの最適化が業界全体の重要テーマとなっています。
医療用サイクロトロンの技術構造と産業チェーン
医療用サイクロトロンは、高純度銅製加速空洞、超伝導磁石、高周波電源、真空システム、高精度制御装置などの高度な技術要素によって構成されています。加速された陽子や重陽子がターゲット材料へ照射されることで、PET検査に利用されるフッ素18（F-18）や炭素11（C-11）などの放射性同位体が生成されます。
産業チェーンの上流では、高純度金属材料、超伝導磁石、半導体制御部品、放射線遮蔽材料などが供給されます。中流では医療用サイクロトロン本体の設計・製造、組立、校正、品質保証が実施されます。下流では病院、画像診断センター、製薬企業、研究機関が主要なユーザーとなっており、放射性医薬品製造から診断サービス提供まで幅広い用途を支えています。
医療用サイクロトロン市場を支える成長要因
2024年の世界における医療用サイクロトロン生産台数は約94台に達し、平均市場価格は1台当たり約247万米ドルとなりました。高額な設備投資が必要な市場である一方、参入障壁の高さと技術的専門性によって比較的高い利益率が維持されています。
過去6か月間では、放射性医薬品の需要増加を背景に、病院併設型のコンパクト医療用サイクロトロンへの関心が高まっています。従来は大型施設が中心でしたが、近年は省スペース化と自動化技術の進展により、中規模医療機関でも導入可能なモデルが増加しています。特にPET検査件数の増加が著しいアジア市場では、地域ごとの放射性医薬品供給体制構築を目的とした投資が活発化しています。