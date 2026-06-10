世界コンテナ型プレハブデータセンター市場調査2026：2032年32922百万米ドル規模を展望
コンテナ型プレハブデータセンター世界総市場規模
コンテナ型プレハブデータセンターは、サーバー、電源設備、冷却設備、監視システムなどをコンテナ内に統合したモジュール型データセンターです。短期間での導入が可能であり、拡張性や移設性に優れることから、クラウドサービス、エッジコンピューティング、通信インフラなど幅広い分野で活用されています。また、建設コストや現地工事の負担を抑えられる点も大きな特徴です。
図. コンテナ型プレハブデータセンターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351941/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351941/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルコンテナ型プレハブデータセンターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
コンテナ型プレハブデータセンター市場の成長展望とAI・クラウド時代における導入拡大
コンテナ型プレハブデータセンター市場は、AI、クラウドコンピューティング、5G通信、エッジコンピューティングの急速な普及を背景に、世界的な成長局面を迎えています。コンテナ型プレハブデータセンターは、ITラック、電源設備、冷却設備、監視システム、防火設備などを標準コンテナ内へ統合したモジュール型インフラであり、短期間での導入、高い拡張性、柔軟な移設性を実現できることから、次世代デジタル基盤として注目を集めています。YH Researchの調査によると、世界のコンテナ型プレハブデータセンター市場規模は2025年の167億1,200万米ドルから2032年には329億2,200万米ドルへ拡大し、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6％で成長すると予測されています。
近年では生成AIの普及に伴い、高密度演算環境への需要が急増しています。特に大規模言語モデル（LLM）やAI推論基盤の構築では、従来型データセンターよりも迅速な導入が可能なコンテナ型プレハブデータセンターへの投資が活発化しています。また、2025年以降の米国関税政策の再編は、世界的なサプライチェーンや設備投資戦略に大きな影響を与えており、企業は地域分散型のITインフラ構築を進める傾向を強めています。このような環境変化は、コンテナ型プレハブデータセンター市場のさらなる拡大要因として注目されています。
コンテナ型プレハブデータセンターの産業構造と技術進化
コンテナ型プレハブデータセンターの産業チェーンは、上流・中流・下流の各分野で高度な専門技術によって構成されています。上流ではコンテナ構造体、サーバーラック、UPSシステム、冷却装置、配電ユニット、監視システム、防火設備などの主要コンポーネントが供給されます。中流ではシステムインテグレーション、電気・機械設備の組立、工場試験、事前コミッショニングが実施され、品質と信頼性の向上が図られています。下流では通信事業者、クラウドサービスプロバイダー、企業IT部門、エッジコンピューティング拠点、金融機関、軍事・防災用途など幅広い分野で活用されています。
技術面では液冷技術の採用が急速に進んでいます。AIサーバーやGPUクラスターの高発熱化に対応するため、液冷対応コンテナ型プレハブデータセンターの需要が増加しており、従来の空冷方式と比較して優れた冷却性能と省エネルギー性を実現しています。また、AIによる運用最適化システムや統合監視プラットフォームの導入も進み、運用効率と設備稼働率の向上が図られています。
コンテナ型プレハブデータセンターは、サーバー、電源設備、冷却設備、監視システムなどをコンテナ内に統合したモジュール型データセンターです。短期間での導入が可能であり、拡張性や移設性に優れることから、クラウドサービス、エッジコンピューティング、通信インフラなど幅広い分野で活用されています。また、建設コストや現地工事の負担を抑えられる点も大きな特徴です。
図. コンテナ型プレハブデータセンターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351941/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルコンテナ型プレハブデータセンターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
コンテナ型プレハブデータセンター市場の成長展望とAI・クラウド時代における導入拡大
コンテナ型プレハブデータセンター市場は、AI、クラウドコンピューティング、5G通信、エッジコンピューティングの急速な普及を背景に、世界的な成長局面を迎えています。コンテナ型プレハブデータセンターは、ITラック、電源設備、冷却設備、監視システム、防火設備などを標準コンテナ内へ統合したモジュール型インフラであり、短期間での導入、高い拡張性、柔軟な移設性を実現できることから、次世代デジタル基盤として注目を集めています。YH Researchの調査によると、世界のコンテナ型プレハブデータセンター市場規模は2025年の167億1,200万米ドルから2032年には329億2,200万米ドルへ拡大し、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6％で成長すると予測されています。
近年では生成AIの普及に伴い、高密度演算環境への需要が急増しています。特に大規模言語モデル（LLM）やAI推論基盤の構築では、従来型データセンターよりも迅速な導入が可能なコンテナ型プレハブデータセンターへの投資が活発化しています。また、2025年以降の米国関税政策の再編は、世界的なサプライチェーンや設備投資戦略に大きな影響を与えており、企業は地域分散型のITインフラ構築を進める傾向を強めています。このような環境変化は、コンテナ型プレハブデータセンター市場のさらなる拡大要因として注目されています。
コンテナ型プレハブデータセンターの産業構造と技術進化
コンテナ型プレハブデータセンターの産業チェーンは、上流・中流・下流の各分野で高度な専門技術によって構成されています。上流ではコンテナ構造体、サーバーラック、UPSシステム、冷却装置、配電ユニット、監視システム、防火設備などの主要コンポーネントが供給されます。中流ではシステムインテグレーション、電気・機械設備の組立、工場試験、事前コミッショニングが実施され、品質と信頼性の向上が図られています。下流では通信事業者、クラウドサービスプロバイダー、企業IT部門、エッジコンピューティング拠点、金融機関、軍事・防災用途など幅広い分野で活用されています。
技術面では液冷技術の採用が急速に進んでいます。AIサーバーやGPUクラスターの高発熱化に対応するため、液冷対応コンテナ型プレハブデータセンターの需要が増加しており、従来の空冷方式と比較して優れた冷却性能と省エネルギー性を実現しています。また、AIによる運用最適化システムや統合監視プラットフォームの導入も進み、運用効率と設備稼働率の向上が図られています。