国際規格の認証および研修、製品試験・認証、規格書サブスクリプションサービスを提供するBSIグループジャパン株式会社（所在地：神奈川県横浜市、マネージング・ディレクター：根本 英雄、以下「BSIジャパン」）は、品質マネジメントシステム（QMS）ISO 9001：2026の最終原案であるISO/FDIS 9001:2026に関連する研修の提供を開始しました。





研修2種のご案内





マネジメントシステム規格の中で長い歴史を持ち、世界で最も認証取得されているISO 9001は、2026年9月に11年ぶりの改訂が予定されています。これに先立ち、最終段階の原案であるFDIS（Final Draft International Standard）が5月14日に公開されました。

FDISでは「品質文化と倫理的行動」、「リスクと機会」、「変更の管理」、「組織の状況と利害関係者」が強調されるなど、現行版であるISO 9001:2015からの主な変更点が明確になっています。

ISO 9001は日本においても最も認証取得件数が多い国際規格であり、この度の改訂にも高い関心が寄せられています。





こうした背景を踏まえ、BSIジャパンでは、ISO 9001:2015を取得している組織が2026年版へ円滑に移行できるよう、FDIS公開のタイミングに合わせて研修2コースの提供を開始しました。









■BSIジャパンが提供するISO/FDIS 9001:2026関連研修

●「ISO/FDIS 9001:2026 移行実践研修」

ISO 9001:2026への移行に向けて、品質マネジメントシステムを適切に更新・管理し、適合性の確保と継続的改善推進に資する実践的な知識の習得を目的とした研修です。

本研修では、講師が一方的に説明するのではなく、新たな要求事項について、自社の状況を踏まえたうえでどのように適合させるのかを受講者自らが考えるワークショップを多数取り入れており、概念の理解にとどまらず自組織への落とし込みにつながる内容となっています。

対象者は、ISO 9001の構築担当者、監査員、マネジメントシステムの管理責任者、およびISO 9001:2026への改訂内容を理解し、実務への適用が必要な方を想定しています。





・開催日時：2026年6月29日（月）、7月17日（金）9:30～17:00

※8月以降も月1回の頻度で開催予定です。

・形式：ライブオンライン

・金額：33,000円（税込み）





詳細はこちら＞＞

https://www.bsigroup.com/ja-JP/training-courses/iso-9001-2026-transition-1day/





●「ISO/FDIS 9001:2026 品質マネジメントシステム改訂解説セミナー」

ISO/FDIS 9001:2026の改訂背景や主要な変更点を短時間で把握し、組織への影響や対応の方向性を整理することを目的としたセミナーです。

対象者は、上級管理職や部門責任者、品質・コンプライアンス担当者など、改訂内容を早期に理解し意思決定に活用する必要がある方を想定しています。





・開催日時：2026年6月22日（月）、7月3日（金）10:00～11:30 / 14:00～15:30

※8月以降も順次開催予定です。

・形式 ：ライブオンライン

・金額 ：13,200円（税込み）





詳細はこちら＞＞

https://www.bsigroup.com/ja-JP/training-courses/iso-9001-2026-transition_seminar/





どちらの研修も現役のQMS審査員が講師を務めます。質疑応答の時間もございますので、移行に関するご不明点がございましたら、この機会にぜひご質問ください。









■企業内研修サービスについて

BSIジャパンでは、スケジュール・ご予算・受講人数等に合わせて柔軟に対応可能な「企業内研修」をご用意しています。「部署や拠点ごとに研修内容・理解度にばらつきがある」、「新入社員・異動者の教育が属人化している」、「多人数研修の運用・受講管理・証明書発行が煩雑」といった課題を抱えている組織の皆さまに最適なサービスです。

※本リリースでご案内している2つの研修のうち、企業内研修を提供しているのは「ISO/FDIS 9001:2026 移行実践研修」のみとなります。





企業内研修の詳細はこちら＞＞

https://page.bsigroup.com/in-house-training/quote-form









■ISO 9001について

ISO 9001は、国際標準化機構（ISO）が制定した品質マネジメントシステムに関する国際規格であり、製品・サービスの品質向上や顧客満足の向上、継続的改善の実現を目的としています。製造業をはじめ、サービス業、建設業、公共機関など、様々な業種・業態で認証取得が進んでおり、品質管理の国際的な基盤として広く活用されています。

ISOが公表している「ISO Survey 2024」によると、日本国内のISO 9001認証件数は4万件を超えており、環境マネジメントシステム規格 ISO 14001や情報セキュリティマネジメントシステム規格 ISO/IEC 27001といった他の主要な国際規格と比較してもその数は際立っています（※グラフ参照）。





ISO 9001の認証件数(国内)

※ISO Survey 2024における調査対象規格の認証件数をもとに作成





このように国内で最も広く普及しているマネジメントシステム規格であることから、今回の改訂は多くの組織に影響を与えることが見込まれます。









■BSI（British Standards Institution：英国規格協会）とBSIグループジャパンについて

BSIは、ビジネス改善と標準化を推進する機関です。設立から120年以上にわたり、組織や社会にポジティブな影響をもたらし、信頼を築き、人々の暮らしを向上させてきました。

BSIグループジャパンは、1999年に設立されたBSIの日本法人です。情報セキュリティをはじめとする各種マネジメントシステム認証、医療機器認証、製品試験・認証、研修、規格書サブスクリプションを主な事業としています。さらに、規格開発の支援を含め、規格に関する幅広いソリューションを提供しています。

URL： https://www.bsigroup.com/ja-JP/