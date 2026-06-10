20年にわたりジュエリーの世界に携わってきたオーズ・クリエーション・ジャパン株式会社(横浜市金沢区、担当：松浦 修)は、新ジュエリーライン「K＋D Fusion by Gizany」を発表しました。

自然が育んだあこや貝のケシパールと、現代科学が生み出したラボグロウン ダイヤモンド。相反するふたつの素材を組み合わせ、「枠を持たない」という大胆な設計で仕上げたこのネックレスは、素材そのものの美しさを最大限に引き出す、まったく新しいカテゴリーのジュエリーです。

この「K＋D Fusion」は現在クラウドファンディングサイト「マクアケ」で2026年7月5日(日)まで販売中です。





▼マクアケプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/kdfusion/





マクアケの見出し





■はじめに ～このプロジェクトについて～

真珠とダイヤモンド。

どちらも美しく、長い歴史を持つ、ジュエリーの象徴的な存在です。

しかし今、貴金属価格の高騰により、ジュエリーが遠い存在になりつつあります。私たちは、その現状を逆手に取り、金属を最小限に抑える事で、素材本来の美しさが際立つ新しい形を提案します。





「素材そのものの美しさ」を日常のシーンで楽しむジュエリー。

そして、長く使える定番スタイルで「新しい贅沢」を目指しました。

そこで生まれたのが、

「K＋D Fusion」

自然が生んだあこやケシパールと、テクノロジーが生んだラボグロウン ダイヤモンドが融合。

枠のない輝きを日常に贈る「新しい贅沢」。





着用シーン イメージ





■素材へのこだわり―希少なケシパールと、純粋なラボグロウン ダイヤモンド

ネックレスに使用するのは、あこや真珠の中でも流通量がごくわずかな「ケシパール」(1～1.5mm)。核を持たず、自然のままに育った小粒の真珠は、一粒一粒が異なる表情を持ち、量産品にはない温かみと上品な輝きを放ちます。その極小サイズへの穴あけと糸通しは、熟練の職人が一粒ずつ手作業で行う、繊細な仕事です。





1mmのケシパール一粒づつ、糸穴を手作業であける

あこや貝のケシパール。核のない自然のパール。





中央に吊るすのは、ペアーシェイプのラボグロウン ダイヤモンド(0.30ct／0.50ct／1.00ctsの3サイズ展開)。化学的・物理的性質は天然ダイヤモンドと同一でありながら、安定した高品質(Fカラーアップ、VS～SI1アップ)を誇ります。採用の理由は「価格が安いから」ではなく、品質の透明性と、サステナブルな背景への共感。純粋にダイヤモンドの美しさを届けたい、という思いからの選択です。





真珠とラボグロウンダイヤモンのネックレスド

0.3ct, 0.50ctと1.00ctsを並べてみました。





■「枠を作らない」という、逆転の発想

通常、ダイヤモンドを留めるには貴金属の枠が必要です。しかし「K＋D Fusion」では、ダイヤモンドにレーザーで貫通穴を開け、ケシパールの糸を直接通すという手法を採用。枠を持たないことで、ダイヤモンド本来の輝きがそのまま際立ち、軽やかで現代的な印象を生み出しています。





使用する貴金属はネックレス金具のみ、国産プラチナ850。変色しにくく、長く使い続けられる設計です。





引き輪＋プレートの金具は、プラチナ





■こんな方にお勧めです

・過度な装飾ではなく、素材の良さを楽しみたい方

・人と同じジュエリーに物足りなさを感じている方

・日常にも特別な日にも使えるネックレスを探している方

・真珠やダイヤモンドを「今の時代の価値観」で楽しみたい方





【実際の使用シーン】

大粒1キャラットの輝きは、存在感があります。

ONでもOFFにでも、装えるネックレスです。日常で使えるジュエリー。

ダイヤのボトムを見せる着け方も新鮮です。





・0.30ctは、さりげなく

軽やかで、日常に溶け込むサイズ感。小粒ケシパールとのバランスが美しい。フォーマルにもカジュアルにも合わせやすい。





・0.50ctは、バランスよし

より存在感を求める方へ。ダイヤモンドの縦のラインが際立ち、胸元にしっかりした輝きを与えます。





・1.00ctsは、主役級

1キャラットの大粒石は、存在感があります。縦のラインが、際立ち、しっかりとした輝きは、さすが、1キャラットです。









■仕様

・素材 ： あこやケシパール(1～1.5mm)：国産

ラボグロウン ダイヤモンド(ペアーシェイプ)：インド

・ダイヤモンド品質： Fカラーアップ/ VS-SI1 アップ

・サイズ展開 ： 0.30ct / 0.50ct / 1.00cts

・金具 ： プラチナ850 (引き輪、プレート、丸環)国産

・ダイヤモンド留め： レーザー貫通穴加工(枠なし)

・ネックレス全長 ： 約38～40cm(チョーカーサイズ)

注 ： ●真珠の糸替えについて

一般的な真珠のネックレスと同様に、通常の着用では糸替えを

することはありません。しかし、使用頻度によって糸替えが

必要になった時は、実行者にお問い合わせください。

ご使用の状態によりますが、原則、有料となります。

： ●クラリティについて

レーザーで貫通穴を開ける前のクラリテイ評価を記載しております。









■スケジュール

プロジェクト終了次第製作に入ります。リターン品は、8月末から9月末に発送させていただきます。

プロジェクト公開開始日： 2026年 5月31日(日)

プロジェクト公開終了日： 2026年 7月 5日(日)

リターン品 ： 2026年 9月末までに発送対応します。

※イレギュラーが発生した場合は、活動レポートにて速やかに報告いたします。









■リターンについて

特別価格をご用意しました。

超早割 各限定10点 税込み価格

0.30ctのラボグロウン ダイヤモンド …49,000円

0.50ctのラボグロウン ダイヤモンド …70,000円

1.00ctsのラボグロウン ダイヤモンド …97,000円





早割 各限定10点 税込み価格

0.30ctのラボグロウン ダイヤモンド …55,000円

0.50ctのラボグロウン ダイヤモンド …75,000円

1.00ctsのラボグロウン ダイヤモンド …105,000円





通常マクアケ価格 各限定10点 税込み価格

0.30ctのラボグロウン ダイヤモンド …60,000円

0.50ctのラボグロウン ダイヤモンド …80,000円

1.00ctsのラボグロウン ダイヤモンド …112,500円





以下、定価(税込み)です。上記リターン価格で応援購入をお願いします。

0.30ct ＋ケシパール＋プラチナ 定価80,000円

0.50ct ＋ケシパール＋プラチナ 定価110,000円

1.00cts ＋ケシパール＋プラチナ 定価150,000円









■代表：松浦よりコメント

半世紀にわたり国内外でジュエリーの仕事に携わっています。その間、常に「ジュエリーの楽しみとは？」を考えてきました。そして、ジュエリーが持つ「普遍的な価値」と「時代が反映する価値」を見つめてきました。ラボグロウン ダイヤモンドに関しても、10年以上前からその動向(海外を含め)を観てきました。国内では、漸く強くお勧めする時が来たと思います。









【会社概要】

オーズ・クリエーション・ジャパン株式会社

代表者 ： 松浦 修

所在地 ： 〒236-0017 横浜市金沢区西柴2-6-14

設立 ： 2006年4月

事業内容： 鍛造で製作したマリッジリングの卸業、

オリジナルジュエリーのデザイン、製作、査定