デザインフェスタ有限会社は、流行が誕生する街・原宿で、約30年にわたり多様な表現を受け入れ続けてきた、アートスポット「原宿アートヴィレッジ」(所在地：渋谷区神宮前)を紹介いたします。





14万人動員のアジア最大級のアートイベント「デザインフェスタ」を手がけるデザインフェスタ有限会社が中心となり運営するこの場所は、「表現したい」という思いを持ったすべてのアーティストたちに向け、ジャンルや経験を問わず開かれた場所としていま改めて注目されています。









■原宿アートヴィレッジとは

「表現している全ての人のための開かれた場所をつくる」というコンセプトを基に、1998年の春、原宿にオープンしました。

アートギャラリー・体験型のお好み焼き、もんじゃ焼きレストラン・自然に囲まれたカフェ&バー・コーヒースタンドが併設しており、まるでひとつの村のような唯一無二の空間です。





＜デザインフェスタギャラリー原宿＞





ギャラリーWEST館

EAST館

過去の展示風景

過去の展示風景

ギャラリーの壁画

過去の展示風景





オリジナル作品であれば国籍・年齢を問わず誰でも出展が出来る全てのアーティストのためのギャラリー。

大小70以上のスペースで行われている展示には世界に一つしかないオリジナル作品や、見たことも出会ったこともない表現や才能に満ち溢れています。





アート作品はギャラリーのスペースの中だけでなく、トイレ、階段、外壁、よく探さないと見つからない場所にまで無数にございます。

館内を自由に巡りながら、予期しない作品やアーティストとの出会いをお楽しみください。





公式サイト： https://designfestagallery.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/designfestagallery/

X ： https://x.com/DFGHarajuku





＜原宿さくら亭＞





原宿さくら亭の壁画

テラス席

原宿さくら亭のお客様

原宿さくら亭のお客様





座席数は業界最大級の220席！アートに囲まれたお好み焼きレストラン。

店内には壁や柱、屋根にいたるまで、360度アーティストによるさまざまな絵が描かれています。

壁画は定期的に変わるため、訪れるたびに新しい作品に出会うことができます。





レストラン2階には、原宿とは思えないほど自然を感じられるテラスがあり、ゆったりと過ごせる開放的な空間が広がります。





また、お好み焼きやもんじゃは自分で焼くスタイルとなっており、ただ味わうだけでなく、体験も含めて食事を楽しむことができるのもポイントです。





ヴィーガンやグルテンフリーにも対応しているため、海外からのお客様にも安心してお楽しみいただけます。





公式サイト： https://www.sakuratei.co.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/harajuku_sakuratei/









＜DF Cafe&Bar＞





DF cafe&bar

カフェとギャラリーを繋ぐ小路

DF cafe&bar

東北牧場の野草ラテ





ギャラリーの小路を抜けると現れる、隠れ家のようなガーデンカフェ。

ザクロや椿などさまざまな木が植えられた店内は、時間帯や季節により全く違った雰囲気を感じることができます。





また、数十種類の豊富なソフトドリンク・アルコールメニューを取り揃えるほか、フードメニューや東北牧場の野菜・ハーブ・野草を使用した創作メニューもお楽しみいただけます。

アート鑑賞の合間にほっと一息つける憩いの空間です。





公式サイト： https://www.df-cafe.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/dfcafe/





＜DF Coffee Stand&Terrace＞





DF coffee stand

DF Terrace

ハンドドリップコーヒー

DF Terrace





ギャラリーに隣接するちいさなコーヒースタンド。

厳選した豆を使用したこだわりのハンドドリップコーヒーは、アート鑑賞のお供にぴったりです。





冷暖房完備のテラス席は貸切利用も可能となっており、開放的な空間でさくら亭のメニューやドリンクをお楽しみいただけます。

いつもとちょっと違う、アーティスティックな空間で打ち上げや宴会を開催しませんか。





公式サイト： https://www.df-cafe.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/dfcoffeestand/

貸切利用のお問い合わせ：03-3479-0039(原宿さくら亭)









■6月19日(金)より大規模アートイベントを開催！





デザインフェスタmini2





原宿アートヴィレッジでは2026年6月19日(金)より3日間、大規模アートイベント「デザインフェスタmini2」を開催いたします。





年に2回東京ビッグサイトにて開催される大人気アートイベント「デザインフェスタ」のミニバージョンとなる本イベントでは、年齢や国籍、作品のジャンルも多種多様な158組のアーティストが参加。

当日は、デザインフェスタギャラリー原宿での展示・販売に加え、原宿さくら亭やDF Cafe&Barにてイベント限定の特別メニューの販売も予定されています。





＜注目の出展者を発表！＞

絵画やイラスト、写真、ファッションアイテム、フィギュアなどさまざまなオリジナル作品が並ぶほか、アーティストがその場で作品を描きあげるライブペイントも。





出展アーティスト一覧









【出展者一覧】

https://designfestagallery.com/dfmini2-artists/





入場無料でどなたでもご来場が可能です。

ぜひこの機会に、唯一無二のアートスポット原宿アートヴィレッジにお越しください。









【開催概要】

イベント名： デザインフェスタmini2

開催日時 ： 2026年6月19日(金)～6月21日(日)の3日間

開催時間 ： 6月19日 15:00～20:00 (プレオープン)

6月20日 11:00～20:00

6月21日 11:00～17:00

ブース数 ： 一般151ブース＋ライブペイント7ブースの計158ブース

入場料 ： 無料

公式サイト： https://designfestagallery.com/dfmini2/