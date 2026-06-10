サマーグランピング2026のご予約受付を開始





株式会社太平(本社：埼玉県杉戸町、代表取締役：平子 一郎)が運営する、栃木県日光市の大自然に囲まれた約1万坪の本格グランピングリゾート「brilliant-village Nikko(ブリリアントヴィレッジ日光)」は、2026年7月1日からの夏季限定プラン「サマーグランピング2026」の予約受付を本格的に開始いたしました。2023年2月10日の開業以来、約2万人のお客様を迎え、楽天トラベルをはじめとする旅行予約サイトで総合評価4.9という極めて高いレビューを獲得している当施設は、今夏、単なる宿泊にとどまらない「遊びながら学ぶ、夏休みの自由研究応援プログラム」を拡充し、ファミリー層や学生グループに向けた非日常の滞在価値を提供いたします。









■デジタルデトックスと「五感で学ぶ」体験型観光の需要拡大

近年、スマートフォンの普及や室内遊びの増加に伴い、子どもたちが大自然と触れ合う機会が減少しています。また、夏の猛暑化が進むなかで、快適に過ごせる「避暑地」でのレジャー需要が急速に高まっています。ブリリアントヴィレッジ日光は、世界遺産エリアにも近い日光の豊かな森と小川に囲まれた、まさに「自然が生み出した天然のリゾート」です。都会より涼しく爽やかな環境のなかで、ゲームから離れて五感をフルに活用し、遊びながら自然の仕組みを学べる夏休み限定の体験価値をご提案すべく、本プランを企画いたしました。





「サマーグランピング2026」の3大特徴





■「サマーグランピング2026」の3大特徴

1.【遊びと学びが融合】

夏休みの自由研究を応援する充実のアウトドアプログラム

約1万坪の広大な場内は、子どもたちの好奇心を刺激する要素に満ち溢れています。小川での水遊びや本格的な昆虫採集・観察、自然散策をはじめ、鳥の巣作り体験など、大自然を教科書にできるプログラムを多数用意。近隣の世界遺産・日光東照宮や、華厳の滝、中禅寺湖といった歴史・文化・地理的景勝地へのアクセスも抜群なため、周辺観光と組み合わせることで、総合的かつ深い学びのある自由研究のテーマ探しをサポートします。





夏休みの自由研究を応援する充実のアウトドアプログラム

小川での水遊びスイカ割りやヨーヨー釣りに特製BBQ





2.【1日じゃ物足りない！】

毎日開催のキャンプファイヤーや夏限定イベントが満載

場内では、ラジコンカーやドローン、電動キックボードのレンタルを実施。さらにスイカ割りやヨーヨー釣り、水遊びといった、日本の夏ならではの伝統的なイベントも好評開催いたします。地元の食材をふんだんに盛り込み、質・量ともに高評価をいただいている特製BBQの後は、毎日キャンプファイヤーを実施。手持ち花火や満天の星空を眺める天体観測など、朝から晩まで時間を忘れて楽しめる非日常体験が目白押しです。





朝から晩まで時間を忘れて楽しめる非日常体験

毎日開催のキャンプファイヤー





3.【首都圏より-5℃の涼しさ】

猛暑化を乗り切る、冷暖房完備の安心グランピング

昨今の猛暑化により旅先での熱中症対策が不可欠となるなか、首都圏に比べ最高気温が約3～5℃低い日光は本格的な避暑地として最適です。場内での小川遊びやアウトドアを満喫した後は、冷暖房を完備した大型ドームテントの涼しいプライベート空間で安全に涼をとることができます。シニア世代から小さなお子様、暑さに弱いわんちゃん(愛犬)まで、家族みんなが快適に過ごせる安心のサマーリゾートを提供します。





冷暖房を完備した大型ドームテントの涼しいプライベート空間





■お客様からの高評価と各種アワードの受賞

ブリリアントヴィレッジ日光は、2023年2月の開業から現在までに約2万人のお客様にご利用いただいております。旅行予約サイトや口コミサイトでは、「接客・サービス」「客室」「夕食のBBQ」「施設の清潔さ」のすべての項目で非常に高い満足度を維持しており、じゃらんでは総合評価4.9(※2026年現在)という驚異的なレビューを獲得。じゃらんやOZモールなど、各種旅行プラットフォームのアワードも受賞しており、初めてグランピングを体験される方でも安心・確実なクオリティをお約束いたします。





じゃらんやOZモールなど、各種旅行プラットフォームのアワードも受賞





＜じゃらんnet＞クチコミ・評判一覧

https://www.jalan.net/yad304257/kuchikomi/?screenId=UWW3001&yadNo=304257&smlCd=080811&distCd=01&ccnt=lean-kuchikomi-tab





＜楽天トラベル＞クチコミ一覧

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/189179/review.html





グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光





■施設概要

施設名 ： グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光

客室 ： ドームテント 全18棟

所在地 ： 〒321-1261 栃木県日光市瀬尾2010

アクセス ： 東京から車で約2時間/

電車の場合は東武下今市駅よりタクシーで約15分

公式サイト ： https://brilliant-village.com/

ご予約ページ： https://www.489pro-x.com/ja/s/brilliant/planlist/

Instagram ： https://www.instagram.com/brilliant.village/

YouTube ： https://www.youtube.com/@brilliant.village/









■会社概要

社名 ： 株式会社太平

代表者 ： 代表取締役社長 平子 一郎

所在地 ： 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2-7-3 太平本館

URL ： https://taihei-g.co.jp/