関西テレビ放送株式会社は、2026年7月18日(土)、梅田Lateral(大阪府大阪市北区)にて、カンテレアナウンサー・秦令欧奈による初のトークライブ「秦令欧奈と愉快な仲間たち Vol.1」を開催いたします。

本イベントは、写真集発売および秦アナウンサーの誕生日を記念して実施するもので、秦アナウンサーの親友をゲストに迎え、テレビでは見せない素顔やプライベートトーク、仕事の裏話、来場者参加型企画などを通じて、来場者との距離感を大切にしたアットホームなトークライブをお届けします。





イベント タイトル





■ イベントの見どころ

「秦令欧奈と愉快な仲間たち」と題して行われるこのイベント。

秦アナウンサーの“リアルな親友”を迎えて行います。一番の見どころは、秦アナウンサーの「本音」。ニュースや情報番組では見ることのできない、着飾らないありのままの姿で、時間の許す限り喋り尽くします。

トーク内容は「テレビでは話していない“超プライベート”」が中心。生まれてから現在に至るまでの「素の人生」を丸裸にしたり、アナウンサーとしての仕事の裏話や奮闘記をまじえた大反省会をしたり、ここでしか聞けないエピソードを多数、披露します。





さらに、正解者にマル秘プレゼントを用意したクイズコーナーや、来場者からの質問に“ほぼNGなし”でお答えするコーナーなど、盛りだくさんの内容を予定しています。









■ 来場者との「距離感」を大切にしたアットホームな空間

このイベントで秦アナウンサーが最も大切にしたいのは、「来場されるみなさまとの距離感」です。「来場されたみなさまも“愉快な仲間”の一人として、友達のように気軽に楽しんでほしい」という思いから、台本や構成にとらわれない、自由で温かいトークライブを目指します。





【公演概要】

秦令欧奈と愉快な仲間たち Vol.1

https://lateral-osaka.com/schedule/2026-07-18-19524/

〈日時〉7月18日(土) 開場11:30／開演12:30

〈会場〉梅田Lateral(大阪府大阪市北区堂山町10-11 H&Iビル2F)

〈料金〉前売り 2,500円 / 当日 3,000円

〈出演〉秦令欧奈(カンテレアナウンサー)、秦令欧奈の親友





〈チケット〉

※観覧前売りチケットはLivePocketから https://livepocket.jp/e/pljwt

※入場はLivePocket整理番号順→当日券の順となります。

※チケットは6月12日(金) 21:00より販売いたします。

※要1オーダー500円以上。





〈チケットお問い合わせ〉

梅田Lateral(ラテラル) 06-6949-8390(17:00～24:00)

梅田Lateral(ラテラル) お問い合わせフォーム https://lateral-osaka.com/contact/









【プロフィール】

秦令欧奈(カンテレアナウンサー)

入社年度 ：2024年

出身地 ：東京都

出身大学 ：慶應義塾大学

主な出演番組：「newsランナー」「旬感LIVEとれたてっ！」





秦令欧奈