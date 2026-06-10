カンテレ秦令欧奈アナウンサー、初のトークライブを7月18日(土)梅田Lateralにて開催
関西テレビ放送株式会社は、2026年7月18日(土)、梅田Lateral(大阪府大阪市北区)にて、カンテレアナウンサー・秦令欧奈による初のトークライブ「秦令欧奈と愉快な仲間たち Vol.1」を開催いたします。
本イベントは、写真集発売および秦アナウンサーの誕生日を記念して実施するもので、秦アナウンサーの親友をゲストに迎え、テレビでは見せない素顔やプライベートトーク、仕事の裏話、来場者参加型企画などを通じて、来場者との距離感を大切にしたアットホームなトークライブをお届けします。
イベント タイトル
■ イベントの見どころ
「秦令欧奈と愉快な仲間たち」と題して行われるこのイベント。
秦アナウンサーの“リアルな親友”を迎えて行います。一番の見どころは、秦アナウンサーの「本音」。ニュースや情報番組では見ることのできない、着飾らないありのままの姿で、時間の許す限り喋り尽くします。
トーク内容は「テレビでは話していない“超プライベート”」が中心。生まれてから現在に至るまでの「素の人生」を丸裸にしたり、アナウンサーとしての仕事の裏話や奮闘記をまじえた大反省会をしたり、ここでしか聞けないエピソードを多数、披露します。
さらに、正解者にマル秘プレゼントを用意したクイズコーナーや、来場者からの質問に“ほぼNGなし”でお答えするコーナーなど、盛りだくさんの内容を予定しています。
■ 来場者との「距離感」を大切にしたアットホームな空間
このイベントで秦アナウンサーが最も大切にしたいのは、「来場されるみなさまとの距離感」です。「来場されたみなさまも“愉快な仲間”の一人として、友達のように気軽に楽しんでほしい」という思いから、台本や構成にとらわれない、自由で温かいトークライブを目指します。
【公演概要】
秦令欧奈と愉快な仲間たち Vol.1
https://lateral-osaka.com/schedule/2026-07-18-19524/
〈日時〉7月18日(土) 開場11:30／開演12:30
〈会場〉梅田Lateral(大阪府大阪市北区堂山町10-11 H&Iビル2F)
〈料金〉前売り 2,500円 / 当日 3,000円
〈出演〉秦令欧奈(カンテレアナウンサー)、秦令欧奈の親友
〈チケット〉
※観覧前売りチケットはLivePocketから https://livepocket.jp/e/pljwt
※入場はLivePocket整理番号順→当日券の順となります。
※チケットは6月12日(金) 21:00より販売いたします。
※要1オーダー500円以上。
〈チケットお問い合わせ〉
梅田Lateral(ラテラル) 06-6949-8390(17:00～24:00)
梅田Lateral(ラテラル) お問い合わせフォーム https://lateral-osaka.com/contact/
【プロフィール】
秦令欧奈(カンテレアナウンサー)
入社年度 ：2024年
出身地 ：東京都
出身大学 ：慶應義塾大学
主な出演番組：「newsランナー」「旬感LIVEとれたてっ！」
秦令欧奈