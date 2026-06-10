セリスタ株式会社(所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤 承正)は、2026年7月5日(日)に、橋本 正史先生(ケミン・ジャパン株式会社 / 代表取締役)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ルテイン＆ゼアキサンチンの最新エビデンス～黄斑色素から読み解く視機能』を開催します。





35-3見どころ









◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『ルテイン＆ゼアキサンチンの最新エビデンス～黄斑色素から読み解く視機能』

橋本 正史先生 / Dr. Masafumi Hashimoto

ケミン・ジャパン株式会社 / 代表取締役

一般社団法人健康食品産業協議会 / 副会長

横浜薬科大学 / 客員教授





1)ルテイン、ゼアキサンチンとは？

2)何故ルテイン、ゼアキサンチンが研究されるようになったのか？米国で行われた大規模試験のAREDS2とは？

3)機能性表示食品とルテイン、ゼアキサンチン。ブルーライトを吸収するルテイン、ゼアキサンチンに関する科学的根拠(視覚機能)

4)目の健康以外のルテイン、ゼアキサンチンの研究はどんなものがあるの？ルテインが必要なのは高齢者のみならず

5)自分自身の目の中のルテイン(黄斑色素)量を知る

※キーワード：ルテイン・ゼアキサンチン、ブルーライト、目の健康、脳の健康、黄斑色素の測定





▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hPzH4EPoSpOBtBat003YSw#/registration









◇講師紹介

橋本 正史先生 / Dr. Masafumi Hashimoto

ケミン・ジャパン株式会社 / 代表取締役

一般社団法人健康食品産業協議会 / 副会長

横浜薬科大学 / 客員教授





《ご経歴》

2001年に米国の機能性原料メーカーであるケミンインダストリー社( https://www.kemin.com/ap/ja/company/about-kemin )のヒューマンニュートリションビジネスユニットのアジアパシフィック市場開発担当部長として入社。その後日本市場を中心に、台湾、韓国、東南アジア、オセアニア、インド市場において機能性原料のルテインなどの普及活動を行い、現在に至る。

2004年より在日米国商工会議所やアメリカ大使館などを通じ、健康食品に対する規制緩和を求めるロビー活動を開始したことがきっかけとなり、日本の業界団体の活動を行うこととなり、現在、行政や学術(特に医学、薬学の専門家)の方々と連携しながら、健康食品産業の健全な発展のために微力ながら力を注いでいる。





現在の主な役職一覧

1)ケミンヒューマンニュートリション＆ヘルス

アジアパシフィック市場開発担当部長兼ケミン・ジャパン株式会社 代表取締役

2)一般社団法人健康食品産業協議会 副会長(2019年から2025年まで3期会長職)

3)横浜薬科大学客員教授

4)経済産業省健康・医療新産業協議会委員

5)AAHSA(アセアンヘルスサプリメント業界団体連合会)事業者評議員

6)機能性表示食品公正競争規約体制検討部会メンバー

7)台湾予防保健協会顧問





これまでの主な役職一覧

1)一般社団法人国際栄養食品協会(AIFN)理事長

2)公益財団法人日本健康栄養食品協会 理事

3)在日米国商工会議所ダイエタリーサプリメント小委員会委員長

4)一般社団法人ウェルネスフード推進協会 評議員









◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 35 Stage 3

開催日時 ： 2026年7月5日(日)10:00～12:00

開催形式 ： Zoomオンラインセミナー

プログラム ： 10:00オープニング・主催者挨拶

10:20『ルテイン＆ゼアキサンチンの最新エビデンス～

黄斑色素から読み解く視機能』

橋本 正史先生 / Dr. Masafumi Hashimoto

ケミン・ジャパン株式会社 / 代表取締役

一般社団法人健康食品産業協議会 / 副会長

横浜薬科大学 / 客員教授

12:00エンディング

参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

定員 ： 1,000人

お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hPzH4EPoSpOBtBat003YSw#/registration

企画・主催 ： セリスタ株式会社

Tel ： 03-3863-1003

E-mail ： info@selista.jp

Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp





是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。









◇会社概要

社名 ： セリスタ株式会社 / Selista Inc.

所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

サプリメントの開発・販売

経営コンサルティング