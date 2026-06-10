株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「ピアノと歌うミュージカル～自由を求めて(ウィキッド)～ 【ピアノ伴奏CD付】」を、2026年6月16日に発売いたします。

『ウィキッド』『エリザベート』など近年人気の作品から、『サウンド・オブ・ミュージック』『アニー』といった定番作品など人気のナンバーを12曲収載。 ピアノ伴奏CDがついていますので、伴奏者がいない、ピアノがないといった方でも気軽にお楽しみいただけます。練習に、発表の場にぜひご活用ください。 【付属CDについて】 ピアノ伴奏CDは、ピアニストが演奏したものをデジタル音源で収録しています。ガイド音は入っておりません。 ※本書は「ピアノと歌うミュージカル～ダンスはやめられない～」（GTC01098147）の改訂版です。 【収載曲】 自由を求めて(ディファイング・グラヴィティ)／私だけに(私は私だけのもの)／シーズンズ・オブ・ラブ／トゥモロー／虹の彼方に／サウンド・オブ・ミュージック／美女と野獣／雨に唄えば／パート・オブ・ユア・ワールド／ダンスはやめられない／マンマ・ミーア／ポピュラー -全12曲-

【商品詳細】

ピアノと歌うミュージカル～自由を求めて(ウィキッド)～ 【ピアノ伴奏CD付】

定価：3,520円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/72ページ 発売日：2026年6月16日 ISBN：978-4-636-12250-3 商品コード：GTC01102615 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTC01102615

https://www.amazon.co.jp/dp/463612250X

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