歌手・竹島 宏のデビュー25周年記念曲『純愛』が、有線演歌歌謡曲リクエストランキング1位（2026/6/10付）を獲得した。 この快挙の大きな原動力となったのが、先週放送されたNHK総合『うたコン』への出演だった。 番組では、西郷輝彦の『星のフラメンコ』を披露した竹島。 小松原庸子スペイン舞踊団との息をのむような美しいステージ演出の中、彼の持ち味である繊細でありながらも芯のある歌声が響き渡ると、SNS上では「圧倒的な表現力に引き込まれた」などと反響が寄せられた。 オンエア直後からファンのみならず、初めて竹島の歌声を聴いた視聴者からも絶賛の声が相次ぎ、その熱がそのまま最新曲『純愛』のリクエストへと繋がった。 ランキング1位獲得の発表を受け、竹島は「ファンの皆様へ嬉しいお知らせをお届けすることが出来て非常に嬉しいです。いつも沢山の応援をありがとうございます。 『純愛』は自分自身の飾りをすべて取り外した状態で、真っ新な気持ちを届けられたらと思い歌っています。これからも沢山の方の心に残る歌を届けていきたいです」とコメントした。 令和の歌謡シーンに深く刻まれ可能性を秘めた竹島の最新曲『純愛』。 有線演歌歌謡曲リクエストランキング1位という最高の形でその勢いを証明した竹島が、ここからさらにどんなドラマを魅せてくれるのか、今後の活躍から目が離せない。

□楽曲情報

2026年4月15日リリース「純愛」 作詞：松井五郎 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之

【Aタイプ】 品番：TECA-26013 （税抜価格:\1,409 税込価格:\1,550） 1 純愛 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之 2 太陽の残光 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之 3 純愛 （オリジナル・カラオケ） 4 太陽の残光 （オリジナル・カラオケ）

【Bタイプ】 品番：TECA-26014 （税抜価格:\1,409 税込価格:\1,550） 1 純愛 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之 2 心からの声 作詞：松井五郎 / 作曲：幸 耕平 / 編曲：坂本昌之 3 純愛 （オリジナル・カラオケ） 4 心からの声 （オリジナル・カラオケ）

https://lnk.to/takeshima_E849

□SNS

http://x.com/takeshima_staff http://www.instagram.com/hiroshi.takeshima_official

□HP

https://takeshimahiroshi.com/ https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/takeshima/