1977年にパリで創業し、伝統とパリのエスプリを受け継ぎながら、現代の感性に呼応するショコラを提案するラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」は、高島屋大阪店地下1階フロアのリニューアルに伴い、 「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 高島屋大阪店」 を2026年6月17日(水)にリロケーションオープンいたします。





ラ・メゾン・デュ・ショコラ 高島屋大阪店





ラ・メゾン・デュ・ショコラは、1977年にフランス・パリで創業。創業者ロベール・ランクスが追求した「ショコラを通じて感動を届ける」という哲学のもと、厳選した素材と卓越したサヴォアフェール(職人技)によるショコラづくりを続けてきました。メゾンを象徴するガナッシュをはじめ、ショコラ、パティスリー、マカロンなど、その繊細で洗練された味わいは世界中のショコラ愛好家を魅了しています。





「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 高島屋大阪店」は、2016年のオープン以来、関西エリアを代表するブティックの一つとして、多くのお客様にご愛顧いただき、本年10周年を迎えます。日頃のご愛顧への感謝を込め、この節目を祝うオープニング限定コフレの販売をはじめ、特別なご購入特典をご用意いたします。

新たな店舗では、メゾンを代表するショコラやパティスリーとともに、ラ・メゾン・デュ・ショコラならではの洗練された世界観と上質なショコラ体験をお届けしてまいります。









■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 高島屋大阪店 店舗概要

高島屋大阪店地下1階フロアのリニューアルの一環として、「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 高島屋大阪店」は2026年6月17日(水)にリロケーションオープンいたします。





【店舗概要】

ラ・メゾン・デュ・ショコラ 高島屋大阪店

所在地 ：〒542-8510

大阪府大阪市中央区難波5-1-5 高島屋大阪店 地下1階 洋菓子売場

電話番号：06-6632-9514

リロケーションオープン日：2026年6月17日(水)









■限定コフレ「フィナンシェ＆サブレ 4個入」

高島屋大阪店のリロケーションオープンを記念し、フィナンシェ2種とサブレ2種を詰め合わせた限定コフレ「フィナンシェ＆サブレ 4個入」を販売いたします。濃厚なカカオの味わいを楽しめるフィナンシェ ショコラと、アーモンドの豊かな風味が広がるフィナンシェ ナチュール、さらに2種のサブレを詰め合わせ、異なる味わいと食感をお楽しみいただけます。





販売価格：2,160円(税込)

販売数量：300箱限定

販売期間：2026年6月17日(水)～8月末予定





フィナンシェ＆サブレ 4個入





■ご購入特典

期間中、税込10,000円以上ご購入のお客様先着100名様に、保冷バッグをプレゼントいたします。※なくなり次第終了

また、キャレ デ パッショネ会員のお客様、または当日新規ご入会のうえ税込5,000円以上ご購入のお客様に、トリュフ2粒をプレゼントいたします。 ※なくなり次第終了

実施期間：2026年6月17日(水)～7月16日(木)





プレゼント保冷バッグ





■ラ・メゾン・デュ・ショコラ ブティック情報

ラ・メゾン・デュ・ショコラのブティック情報は以下よりご確認ください。





●国内ブティックリスト

https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/stores

●オンラインブティック

https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp





■ラ・メゾン・デュ・ショコラの会員サービス「キャレ デ パッショネ」のご案内

ラ・メゾン・デュ・ショコラの会員サービス「キャレ デ パッショネ」にご登録いただいた会員様に向けて、商品代金税込8,000円以上のご購入で送料無料(公式オンラインブティック限定)の他、様々な魅力あふれる会員特典をご用意しています。詳細は以下よりご確認ください。





●「キャレ デ パッショネ」について

https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/loyalty-club









■ラ・メゾン・デュ・ショコラ公式Instagram

@lamaisonduchocolat_jp

https://www.instagram.com/lamaisonduchocolat_jp/