熱海の“ビル一棟まるごと”いちごスイーツ専門店「いちごBonBon ATAMI HOUSE.」(運営：株式会社フジノネ)はメニューをリニューアルし、2026年6月17日(水)より販売を開始します。いちごをたっぷり使ったクレープメニュー6種が新登場するほか、花火の日限定の『いちごのBIG花火クレープ』をご用意しました。さらに、人気の「いちごボンボンソフト」はよりなめらかなくちどけにリニューアル。新作を加えた充実のメニューで、いちごを存分に味わう贅沢なひと時をお届けします。





【公式HP】

http://www.atami-bonbonberry.com

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/atamibonbon





たっぷりのいちごを使った見た目にもかわいらしいクレープメニューが新登場！





■熱海“食べ歩きスイーツ”の新定番！いちご専門店が“本気”で作る「いちごクレープ」

熱海初のいちごスイーツ専門店として誕生した「いちごBonBon ATAMI HOUSE.」は、これまで多くの観光客の皆様にいちごの魅力をお届けしてまいりました。現在、熱海では、温泉や観光に加え、街歩きをしながら美味しいスイーツを片手で楽しむ「食べ歩き」文化が盛んになっています。

メニューリニューアルを行う当店では、1年を通していちごのおいしさと可愛らしさを楽しめる、ワンハンドスイーツの新定番として「いちごクレープ」を新たに展開します。王道のいちご×クリームの組み合わせに加え、いちごのショートケーキが丸ごとのった「ショートケーキクレープ」や老舗・桜井商店さんこだわりの温泉まんじゅうをトッピングした「温泉まんじゅういちご串クレープ」、パリパリ食感が楽しい「いちご飴串クレープ」、花火の日限定の「いちごのBIG花火クレープ」、さらに大きないちご型の飴を割って食べるインパクト抜群の「BIGいちご飴クレープ」など、いちご専門店ならではの多彩なラインナップを取り揃えました。

食べ歩きしやすい手軽さと、思わず写真を撮りたくなる華やかさを兼ね備えた7種類の「いちごクレープ」は、熱海観光の新たな寄り道スイーツとして、旅の思い出を甘く、カラフルに彩ります。









■いちごBonBonらしさが詰まった、個性豊かなかわいいクレープが仲間入り！

●【新商品】BIGいちご飴クレープ





BIGいちご飴クレープ1,600円(税込) パリパリの飴を割ると中からいちごが現れる！





大きないちご型の飴を割って食べる、楽しさいっぱいのクレープ。

イートインがおすすめです。





＜商品概要＞

・商品名 ： BIGいちご飴クレープ

・発売日 ： 2026年6月17日(水)

BIGいちご飴クレープ 1,600円(税込)

パリパリの飴を割ると中からいちごが現れる！

・価格 ： 1,600円(税込)

・アレルギー： 乳成分・卵・小麦・アーモンド・

ゼラチン・ごま・ピスタチオ





●【新商品】いちご飴串クレープ





いちご飴串クレープ 1,350円(税込)





甘酸っぱいいちごをパリパリの飴でつつんだ看板メニュー「いちご飴」を1本まるごとトッピング！食感を楽しみながらお召し上がりください。





＜商品概要＞

・商品名 ： いちご飴串クレープ

・発売日 ： 2026年6月17日(水)

・価格 ： 1,350円(税込)

・アレルギー： 乳成分・卵・小麦・アーモンド・

ゼラチン・ごま・ピスタチオ





●【新商品】温泉まんじゅういちご串クレープ





温泉まんじゅういちご串クレープ 1,300円(税込)





(白：こしあん、茶：粒あん)

老舗・桜井商店さんこだわりの温泉まんじゅうをあしらった、熱海らしい一品です。





＜商品概要＞

・商品名 ： 温泉まんじゅういちご串クレープ

・発売日 ： 2026年6月17日(水)

・価格 ： 1,300円(税込)

・アレルギー： 乳成分・卵・小麦・アーモンド・

ゼラチン・ごま・ピスタチオ





●【新商品】もちもちいちごクレープ





もちもちいちごクレープ 850円(税込)





2種のクリームやいちごソース、アクセントのグレープフルーツソースが入った甘酸っぱく爽やかな、もちもち生地のクレープです。





＜商品概要＞

・商品名 ： もちもちいちごクレープ

・発売日 ： 2026年6月17日(水)

・価格 ： 850円(税込)

・アレルギー： 乳成分・卵・小麦・アーモンド・

ゼラチン・ごま・ピスタチオ









●【新商品】ショートケーキクレープ





ショートケーキクレープ 1,000円(税込)





小さなショートケーキをのせた、いちごスイーツ尽くしのクレープ。クレープも、ケーキも味わえる贅沢スイーツです。





＜商品概要＞

・商品名 ： ショートケーキクレープ

・発売日 ： 2026年6月17日(水)

・価格 ： 1,000円(税込)

・アレルギー： 乳成分・小麦・卵・ごま・アーモンド・

ゼラチン・ピスタチオ・大豆





●【新商品】いちごのお花クレープ





いちごのお花クレープ 1,350円(税込)





いちごをお花のように仕立てたかわいらしい見た目が特長。いちご好きの方におすすめのたっぷりといちごを味わえるクレープです。





＜商品概要＞

・商品名 ： いちごのお花クレープ

・発売日 ： 2026年6月17日(水)

・価格 ： 1,350円(税込)

・アレルギー： 乳成分・卵・小麦・アーモンド・

ゼラチン・ごま・ピスタチオ





●【花火の日限定】いちごのBIG花火クレープ





いちごのBIG花火クレープ 1,850円(税込) 大きないちごの中にはショートケーキと 花火みたいなライスクリスプ等がたっぷり！





花火の日限定のインパクトメニュー！

いちごチョコレートで作った大きないちごを割るとショートケーキや花火をイメージした、カラフルなライスクリスプ等が現れます。

イートインがおすすめです。





＜商品概要＞

・商品名 ： いちごのBIG花火クレープ

・発売日 ： 2026年6月17日(水)

※発売日以降の花火の日限定

・価格 ： 1,850円(税込)

・アレルギー： 乳成分・卵・小麦・アーモンド・ゼラチン・

ごま・ピスタチオ・大豆









■「いちごボンボンソフト」がリニューアル！SNS映えする「お花ソフト」も新登場

●【新商品】いちごのお花ソフト





いちごのお花ソフト 550円(税込)





静岡県産紅ほっぺピューレを使用し、さらに紅ほっぺソースを入れ、濃厚で甘酸っぱい味わいが広がります。

お花のような見た目もかわいらしい“映えソフト”です。





＜商品概要＞

・商品名 ：いちごのお花ソフト

・発売日 ：2026年6月17日(水)

・価格 ：550円(税込)

・アレルギー：乳成分・小麦・大豆





●【リニューアル】いちごボンボンソフト





いちごボンボンソフト 600円(税込)





静岡県産紅ほっぺピューレを使用した濃厚な味わいにミルクのコクがマッチする、人気No.1のボンボンソフトがリニューアル。よりなめらかなくちどけをお楽しみいただけます。





＜商品概要＞

・商品名 ：いちごボンボンソフト

・発売日 ：2026年6月17日(水)

・価格 ：600円(税込)

・アレルギー：乳成分・小麦・大豆





●【新商品】ショートケーキソフト





ショートケーキソフト 650円(税込)





人気No.1のボンボンソフトにいちごスイーツの定番ショートケーキが乗ったインパクト抜群のソフトクリームです。





＜商品概要＞

・商品名 ：ショートケーキソフト

・発売日 ：2026年6月17日(水)

・価格 ：650円(税込)

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチン









■いちごの甘酸っぱさを味わう「定番商品」も継続販売決定！

●まるで飲むソフトクリーム！？シャリッと冷たい「いちごボンボンフラッペ」

シャリッと食感のいちごスムージーに、ミルクソフトを混ぜてお召し上がりください。





奥：いちごボンボンフラッペクリーム盛り950円(税込) 中央：いちごボンボンフラッペいちご盛り950円(税込)、 手前：いちごボンボンフラッペ 750円(税込)





・いちごボンボンフラッペ

価格 ：750円(税込)

アレルギー：乳成分

・いちごボンボンフラッペ いちご盛り

価格 ：950円(税込)

アレルギー：乳成分

・いちごボンボンフラッペ クリーム盛り

価格 ：950円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦





●看板メニューと季節限定メニュー！

当店で人気の看板メニュー「いちご飴(500円税込)」や「ボンボンスムージー(650円税込)」についても、販売継続です。





左：いちご飴 500円(税込)、 右：ボンボンスムージー650円(税込)





【夏の人気メニュー】

「ボンボンいちごおり」が今年も大好評販売中です！静岡県産いちごをまるごと凍らせて作ったオリジナルのいちごミルク氷に真っ赤ないちごジュレをのせました。カップの底には濃厚ないちごソースが入っており、最後のひとくちまでおいしく味わえます。まるごといちごを削っているからこそのふわっととろける食感と、ひんやりと爽やかな味わいをお楽しみください。今年は食べ歩きもしやすいスリムなカップでお届けします！





ボンボンいちごおり 850円(税込)





＜商品概要＞

・商品名 ：ボンボンいちごおり

・価格 ：850円 (税込)

・アレルギー：乳成分





※価格はすべて税込になります。









■「いちごBonBon ATAMI HOUSE.」について

「いちごBonBon ATAMI HOUSE.」は、熱海をもっとカラフルに、もっとワクワクする街にしたいとの思いから、ビルを丸ごと一棟フルリノベーションし、2019年に熱海初のいちごスイーツ専門店「いちごBonBon ATAMI HOUSE.」として誕生しました。「いちごスイーツの夢のアトリエ」をコンセプトに、各階にテーマを設け、異なった内装デザインで可愛らしいいちごの世界観を表現しています。1階ではテイクアウトスイーツやお土産品を販売、3、4階にはフォトスポットいっぱいのイートインスペースをご用意しております。

日本のいちごの魅力を全国に発信して、このいちごスイーツのアトリエが、「おいしい」と「楽しい」で溢れる場所になるよう、とっておきのいちごスイーツを1年中お届けしています。





私たちが目指すのは、

いちごを主役にしたとっておきのスイーツで、

あなたの幸せな“トキ”を創ること。

たくさんの願いを込めて、

今日もスペシャルないちごスイーツをお届けします。





いちごBonBon ATAMI HOUSE. 外観と内観





■店舗概要

店舗名 ： いちごBonBon ATAMI HOUSE.

概要 ： 1階／持ち歩き・テイクアウト・イートイン

スイーツ、お土産品販売

2階／工房

3階、4階／イートインスペース

所在地 ： 〒413-0011 静岡県熱海市田原本町3-16

アクセス ： JR熱海駅より徒歩2分

TEL ： 0557-55-9550

営業時間 ： 10：00～18：00

公式サイト ： http://www.atami-bonbonberry.com

公式Instagram： https://www.instagram.com/atamibonbon









■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光土産品の企画、開発、卸販、販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp/