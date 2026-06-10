「AIコンシェルジュ・サービス」を提供開始





美容専門メーカーの株式会社ワイマック ジュエル・コスメティックス(兵庫県姫路市)は、一般社団法人デジタルサロン協会(東京都千代田区)と共同で、美容室に特化したOEM(オリジナル商品製造)に関する相談にAIが24時間対応するコンシェルジュ・サービスを開発し、2026年6月9日より提供を開始しました。『パターンオーダー式OEM』や“わずか12本”で始められる『超小ロット式OEM』などのプランと組み合わせて、幅広いサロンの差別化と収益化を支援します。









■競争激化の美容業界で、“オリジナル商品”が求められている背景とは

●美容業界の背景

現在、国内の美容室は約25万店舗に増加しており、大手コンビニ3社合計の約5倍ほどの店舗数に達しています。そして、その多くが小規模サロンです。

競争が激化する中、“サロン独自の強みを活かした差別化”が求められています。また一方で、サロン専売品の価格崩壊やEC流通の拡大により、「物販で利益を出しにくい」という課題も深刻化しています。





●美容室のオリジナル商品づくりの現状

前述の背景から今、注目されているのが『サロンOEM』。

「カラーが得意な美容室がつくるカラーケア・シャンプー」など、サロン独自の商品を開発し、ブランディングの柱としつつ、店販やECの新たな収益源として活用する動きが広がっています。

しかし実際には、「相談する相手がいない」、「何から始めればいいか分からない」、「配合する成分や容器を選ぶのが難しい」、「小ロットでは対応してもらえない」といった理由から、多くのサロンが踏み出せていないのが現状です。









■幅広い美容室の“オリジナル商品づくり”をサポートするために

●本サービスの概要

【特徴1】

AIコンシェルジュがサロンの悩みや質問に24時間対応。OEMの進め方、製造ロット、成分の選定、商品企画などを気軽に相談でき、美容室の“オリジナルブランドづくり”を支援します。





【特徴2】

サロン規模に応じた3つのOEMプランを用意。小規模サロンから大型店まで柔軟に対応します。





(1)『イージーオーダー12』

…既製品にオリジナルラベルを貼付し、わずか12本からスタート可能

(主に小規模サロンやトライアルにお勧め)





イージーオーダー12





(2)『パターンオーダー100』

…中味・成分・香り・容器などを選択し、製造ロット100kgからオリジナル商品化

(主に中規模サロンにお勧め)





パターンオーダー100





(3)『フルオーダー300』

…処方設計から完全オリジナルで開発可能、製造ロット300kgからオリジナル商品化

(主に大規模サロンにお勧め)





フルオーダー300





●本サービスの利用

AIコンシェルジュ・サービスは専用サイトおよび公式LINEから無料で利用可能です。(美容室限定)

https://jewel-salon-oem.com/





AIコンシェルジュ画像

美容師さんイメージ

完成商品イメージ(1)

完成商品イメージ(2)

完成商品イメージ(3)





■今後の展望について

●今後の展望

「オリジナル商品をつくりたい美容室」にとってのプラットフォームとなり、特約美容代理店と連携しながら、まずは3年で全国の美容室の約1％(2,500店舗)の『サロンOEM』導入を目指します。さらに10年をメドに約10％(2万5,000店舗)への拡大を目指します。

同時に、デジタルサロン協会とも協働しながら、オリジナル商品を軸とした「美容室でのEC販売、DX活用」を推進していきます。





●担当者より

オリジナル商品づくりは、単に物販の強化だけでなく、サロンのブランディングの柱になる取り組みです。美容室のお悩みは「集客力の強化」、「人材の確保」、「スタッフのモチベーション向上」、「カラーやパーマなどの技術売上アップ」など、個店ごとにさまざまですが、サロンのオリジナル商品があることで、大きく解決に貢献できます。オリジナル商品を活用することで、お客様へもスタッフ様へも“強みと勢い”を伝えていただければと思います。

分からないことがありましたら、24時間、ご遠慮なくAIコンシェルジュにご相談ください。日本の美容室は、規模を問わず本当に素晴らしい価値をお持ちですので、各サロン様の成長に伴走できれば幸いです。









【会社概要】

●株式会社ワイマック ジュエル・コスメティックス

美容専門メーカー。自社ブランド「ジュエル・コスメティックス」にて、パーマ・カラー・シャンプー・トリートメントなどを製造販売。

http://jewel-cosme.jp/





●一般社団法人デジタルサロン協会

美容業界のDXおよびAI・Web3.0活用を推進する団体。美容師・サロン・メーカー・ディーラーなど、美容業界全体を支援する次世代プラットフォームを目指している。

https://www.digital-salon.com/

(システム開発：株式会社Eye Universe https://eye-universe.co.jp/ )