REX BRAND株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：相澤 詩香）は、芝浦工業大学デザイン工学部デザイン工学科（担当：中島 瑞季 教授）の「プロジェクト演習18」（2026年度2期）において、学生向けの課題を提供します。

課題テーマは、 「専門領域への『入口体験』をデザインする」 副題は、 「ワインを起点に、価値の見方が変わる瞬間をつくる」です。

本演習では、学生の皆さまが「価値はどのように人の認識を変えるのか」を、プロダクトと体験設計の両面から探究します。芝浦工業大学デザイン工学部デザイン工学科で開講されている「プロジェクト演習」は課題発見・問題解決・提案のプロセスを実践的に経験するデザイン工学科の特徴的な授業の一つです。学部３年生の必修科目で、1年を通じて複数人の教員から指導を受けます。

背景と課題意識

AIによる効率化が進む現代において、価格や機能だけでは測れない価値が、改めて問われています。 手間をかけて淹れる一杯、修理しながら使い続ける道具、受け継がれるもの。 こうした価値は、背景にある物語や時間、つくり手の思想が伝わることで、初めて人の心に届くことがあります。 一方で、価値ある専門領域ほど、初めて触れる人には「難しそう」「自分には関係がなさそう」と感じられがちです。 その距離をどう縮めるか。 本演習は、この問いに学生の感性とデザインの力で向き合うものです。

課題概要

本演習では、学生の皆さまに「専門領域への入口体験」をデザインしていただきます。 ワインを起点に、土地、時間、人、言葉、体験などが重なり合うことで価値がどのように立ち上がるのかを考え、初めて触れる人がその奥行きに気づくためのプロダクトや体験を提案します。 目的は、ワインの知識習得や試飲ではなく、 「価値の見方が変わる瞬間」をデザインすることです。 なお、本演習ではワインの試飲は前提とせず、ワインを「価値の構造を読み解く題材」として扱います。

想定される最終成果物

学生の皆さまには、以下の3点を一体で提案していただきます。 1. 価値の気づきジャーニーマップ 「難しそう」という体験前の認識から、体験中の気づき、「もっと知りたい」という体験後の変化まで、感情と認識の変化を可視化したもの。 2. 入口体験のプロトタイプ 価値の構造への気づきを生む、形あるプロダクトや仕掛け。 例：カード、ツール、空間装置、店頭体験、体験キットなど。 3. 体験コンセプトのプレゼンテーション 誰に、どのような気づきを起こし、どのように知的好奇心を深めるのかを説明する資料。

代表取締役 相澤 詩香 コメント

価値あるものほど、初めて触れる人にとっては「難しそう」「自分には関係がなさそう」と感じられることがあります。 しかし、その最初の接点をどのように設計するかによって、人の見方は大きく変わります。 今回、芝浦工業大学の学生の皆さまとともに、「専門領域への入口体験」をテーマに取り組めることを大変嬉しく思います。 学生の皆さまならではの、次世代の感性や観察力から、どのような提案が生まれるのかを楽しみにしています。

実施概要

名称：芝浦工業大学デザイン工学部 プロジェクト演習18 課題提供 課題提供：REX BRAND株式会社 課題テーマ：専門領域への「入口体験」をデザインする 副題：ワインを起点に、価値の見方が変わる瞬間をつくる 対象：芝浦工業大学 デザイン工学部 デザイン工学科 学生 実施時期：2026年6月～7月予定 実施形式：オリエンテーション（6月11日）、中間発表（7月2日）、最終発表（7月30日）全て木曜日

REX BRAND株式会社について

REX BRAND株式会社は、ラグジュアリーブランディングを専門とするブランドコンサルティング企業。企業・組織・地域が持つ歴史、思想、技術、美意識を読み解き、言葉と顧客体験として実装することで、「特別」な価値を「格別」なブランド価値へと育てる支援を行う。 また、一般社団法人 日本ラグジュアリー・アカデミーを通じて、ラグジュアリー思考とブランディングを体系的に学ぶ教育活動にも取り組む。 代表取締役の相澤詩香は、フェラーリ、ロールス・ロイス、クルーザー等のラグジュアリーブランドにおいて、マーケティングおよびブランドマネジメントを担当。ラグジュアリーブランドにおける価値の伝え方や顧客体験を現場で学ぶ。日本ソムリエ協会認定ワイン・エキスパート資格を保有。

会社概要

会社名：REX BRAND株式会社 代表者：代表取締役 相澤 詩香 所在地：東京都中央区銀座6丁目13番16号 銀座WallビルUCF5階 事業内容：ブランドコンサルティング、ラグジュアリーブランディング、企業研修、講演、教育事業 公式サイト：https://www.rex-brand.com/ お問い合わせ：info@rex-brand.com

本件に関するお問い合わせ

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