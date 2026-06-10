【関西初開催！】 メリノウール専門ブランド「NIKKE 1896」が、京都烏丸御池・新風館でポップアップイベントを開催

日本毛織株式会社

日本毛織株式会社（通称社名ニッケ 以下当社）は、メリノウール専門の衣服ブランド「NIKKE 1896」のポップアップストアを開催します。東京・新風館のPOPUPスペースにて2026年6月24日（水）～6月30日（火）の7日間限定でオープン！

期間中、見て、聴いて、学べる体験型イベント「ウールラボ」を開催します！

夏の温度差と、

身体を守るウールの役割

ウールは急激な温度変化から「身体を守る」素材です。

炎天下の屋外と、過度に冷えた室内。相反する環境の往来が、じわじわと身体に負担をかけています。 オフィスの強すぎる冷房に悩む方、紫外線から肌を守りたい方に、この夏ぜひウールをお試しください。

【会場でご紹介するもの】

「ウルトラファインメリノTシャツ」

素肌への心地よさを追求した、NIKKE 1896の象徴的な一枚

「そよ風のようなウールシャツ」

肌さわりなめらかな、そよ風を羽織るようなシャツ

「水のようにしなやかなデニム」

ウールの機能性を備えた、新しい日常着の提案です

新色のダークネイビーが登場します！

「ウールデニムパッチワーククッションカバー」

NIKKE 1896×NC PRODUCTSコラボ商品

ウールデニム作成時に出る端材を組み合わせたユニークなパッチワーク製品をご提案します

「ウールソックス、インナー」

蒸れを抑え、冷房による冷えをやわらげます

「ルームウェアハーフパンツ」

夏もさらっと快適に、睡眠時間をサポート

会場で現物をご確認ご試着いただけます

【購入者特典】

会場でのご購入特典として、京都POPUP限定色のひつじのぬいぐるみストラップ「う～るん」を50個ご用意しています。

【体験型イベント ウールラボ＆洗濯ケア】

見て、聴いて、学べる体験型イベント「ウールラボ」を開催します！

ウール素材の特徴を学びながら、日ごろの衣服ケアの知恵を見に付けられます。

ウールに触れる ～フェルトボールづくり～

ウールの不思議 ～機能性実験～

ウールの洗濯ケア ～手洗いワークショップ～

「手洗いワークショップ」

NIKKE 1896×木村石鹸工業コラボイベント

手洗いワークショップでは、ウールのケアに最適な、無香料で柔軟剤不要の粉末洗剤。おしゃれ着もふだん着もみんな洗える「asuno」をご紹介します。

【NIKKE 1896京都POPUP特集ページ】

https://nikke1896.jp/pages/tokusyu31

【POPUPイベント開催概要】

開催日：2026年6月24日(水)～30日(火) ※7日間

開催時間：

初日6月24日(水) 15:00～19:00

6月25日(木) ～ 6月29日(月) 11:00～19:00

最終日6月30日(火) 11:00～15:00

※ウールラボ開催日時は特集ページをご確認ください(https://nikke1896.jp/pages/tokusyu31)

会場：新風館（京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2）

電車でお越しのお客様 京都市営地下鉄 「烏丸御池」駅 南改札口直結

お車でお越しのお客様 会場駐車場はございませんので、近隣駐車場をご利用ください

【NIKKE 1896について】

わたしの温度 The Essence

NIKKE 1896（ニッケ イチハチキュウロク） は、 1896年創業の日本毛織株式会社が手がけるウール専門ブランドです。

世界最高水準のメリノウール「MAF(マフ)」を用い、 素材のやわらかさと、日常になじむ上質さを追求しています。

飾らず、シンプルに。 一日のすべての時間に寄り添う、静かな贅沢をお届けします。

良いものを長く大切に着続ける-そんな豊かな暮らしのあり方を、ウールを通じて提案しています。 すべてのアイテムを自社で企画・製作し、 神戸の直営店とオンラインストアのみで展開。 ものづくりの背景を自分たちの手で見届けながら、 上質を、誠実な価格でお届けしています。糸の細さ(糸番手)や生地設計にこだわって繊細さと丈夫さを両立させる絶妙な設計バランスにより、他とは一線を画すクオリティを実現しています。

「NIKKE 1896 WEBサイト」

https://nikke1896.jp/

【会社概要】

社名：日本毛織株式会社（通称社名：ニッケ）

本社所在地：大阪市中央区瓦町３丁目3-10

HP：https://www.nikke.co.jp/