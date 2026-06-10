ことばの麻雀「ひらがじゃん」、銀座・博品館で初の実演販売を実施

株式会社ＮＥＸＴ

ひらがな麻雀「ひらがじゃん」を展開する株式会社NEXT（本社：東京都港区）は、2026年6月6日（土）、東京・銀座の老舗玩具店「博品館 TOY PARK」にて、初となる実演販売を実施いたしました。当日は多くのお客様にゲームを体感いただき、日本国内のお客様だけでなく、海外からの来店客にも強い関心をお寄せいただきました。

ひらがじゃん公式サイト：https://hiragajong.com/

■銀座の老舗で「ことばで遊ぶ時間」を体験

『ひらがじゃん』は、“ことば遊び”と“麻雀”を掛け合わせた、新感覚のコミュニケーションゲームです。ひらがなの牌を並べ替えて2～3文字のことばを揃えるというシンプルなルールで、子どもから大人まで世代を超えて楽しめる点が特徴です。

今回の博品館での実演販売は、店頭で実際に牌に触れ、遊びながらその魅力を体感していただける貴重な機会となりました。

■海外のお客様からも高い関心

特筆すべきは、海外からの来店客に、アルファベット版の『ひらがじゃん』へ大きな興味をお寄せいただいた点です。日本語のひらがなに馴染みのない方でも、見慣れたアルファベットであれば直感的にことばを組み立てて遊ぶことができ、言語の壁を越えて楽しめるゲームとしての可能性をあらためて感じさせる一日となりました。

麻雀の戦略性はそのままに、誰もが読める文字を素材とする――その設計が、国内外を問わず幅広い層に支持される理由となっています。アルファベット版は、海外のお客様や日本語を学ぶ方にとっての新たな入り口としても、今後さらなる広がりが期待されます。

■「遊び」から始まる学びを、文化として未来へ

『ひらがじゃん』は、「ことばを遊びに。遊びを未来に。」を理念に掲げ、学校・学童・児童施設・介護施設などへの普及活動にも取り組んでいます。これまでに小学校の国語の授業での活用や、自治体への寄贈プロジェクトなども実施してきました。

今回の銀座・博品館での初実演販売を機に、今後もより多くの方々に「ことばで遊ぶ時間」をお届けしてまいります。

■商品概要

■ 本件に関するお問い合わせ

ひらがじゃん公式サイト：https://hiragajong.com/[表: https://prtimes.jp/data/corp/54796/table/69_1_3839862c71e23485989ee1962304a86c.jpg?v=202606101152 ]

株式会社NEXT Edisonbrain事業部 担当：杉浦 優輝

TEL：03-5244-9650

E-mail：edisonbrain@nextjp.co.jp

所在地：東京都港区芝大門１丁目３－８

URL：https://hiragajong.com/