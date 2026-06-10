受注停止が続く建築資材市場に新たな供給網【PERMATECH】が塩ビ管・XPS断熱材の安定供給を開始

株式会社ユアーショップ

株式会社ユアーショップ(https://your-shop.info/)（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：西村直也）は、ナフサ価格高騰による建築資材の価格上昇や供給不足への対応として、自社建築資材ブランド「PERMATECH（パーマテック）(https://yourshop-kenzai.com)」（URL:https://yourshop-kenzai.com）を立ち上げ、塩ビ管（VP管・VU管）およびXPS断熱材を中心とした建築資材の受注を開始したことをお知らせいたします。

近年、原油価格およびナフサ価格の上昇を背景に、塩化ビニル樹脂や断熱材原料など建築資材に使用される原材料価格が高騰しています。また、一部メーカーでは価格改定や受注停止、受注制限などの対応が相次ぎ、建築業界における資材調達環境は厳しさを増しています。

こうした市場環境の中、株式会社ユアーショップでは生産パートナーとの連携強化と独自の調達ネットワークの構築を進め、自社ブランド「PERMATECH(https://yourshop-kenzai.com)」を立ち上げました。

現在、PERMATECH(https://yourshop-kenzai.com/)ブランドではVP管・VU管をはじめとする塩ビ管、XPS断熱材、養生用クロステープの受注を開始しており、お客様への納品を順次進めています。

また、PERMATECH XPS断熱材については、JIS A 9521試験方法に基づく性能評価を実施しており、品質管理体制の強化にも取り組んでいます。

さらに、全国展開する大手飲食チェーン店の新築・改装工事向け資材として採用されており、実際の建築現場においても活用が進んでいます。

独自の供給体制により、建築資材市場における安定した製品供給を実現してまいります。

建築資材市場が抱える課題

建築業界では近年、原材料価格の高騰や物流コストの上昇により、建築資材全般の価格上昇が続いています。

特に塩ビ管や断熱材などの基礎資材は、住宅・マンション・商業施設・公共工事など幅広い現場で使用されており、供給不足や納期遅延は工事全体に大きな影響を及ぼします。

さらに、中東情勢の影響などによるナフサ価格の高騰は、今後も建築資材価格へ影響を与えることが予想されており、安定した調達ルートの確保が重要な経営課題となっています。

PERMATECH(https://yourshop-kenzai.com/)が実現する安定供給体制

株式会社ユアーショップ(https://your-shop.info/)では、国内外の生産ネットワークと独自の調達ルートを活用し、建築資材の安定供給体制を構築しています。

価格変動や供給制限が続く市場環境下においても、お客様が必要な資材を必要なタイミングで調達できる体制づくりを推進しています。

また、現在使用されている製品の価格上昇や供給不足にお困りのお客様に対しては、代替製品のご提案や切替検討のサポートも行っています。

現在供給可能な製品

■ 塩ビ管（VP管・VU管）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70853/table/31_1_f0d5970991371e8080f62a8e63a8fd1c.jpg?v=202606101152 ]

■ XPS断熱材

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70853/table/31_2_01813a9f44f3812be89d94fcd91cc38f.jpg?v=202606101152 ]

■ 養生ボード

■ 養生用クロステープ

製品カタログはこちら

DRAINCORE（VP・VU管）(https://drive.google.com/file/d/1YfdDOZlVnZlUTR4BVtjKSMJs4aPTxds7/view?usp=drive_link)

THERMOBOARD（XPS断熱材）(https://drive.google.com/file/d/1WIV3-23zYyqZEaNy-sUlnxrwEzXpYmE0/view?usp=drive_link)

養生ボード(https://drive.google.com/file/d/1uSrNv8h_LqT_2XA-S2TpTUU6lr-g44AH/view?usp=drive_link)

養生用クロステープ(https://drive.google.com/file/d/1mZW7CkbWj8FvdZF2mOE4HS13f1x7lgD_/view?usp=drive_link)

※その他建築資材についても順次ラインナップを拡充予定です。

PERMATECHブランドについて

PERMATECH（パーマテック）(https://yourshop-kenzai.com/)（URL:https://yourshop-kenzai.com)(https://yourshop-kenzai.com/)は、

「確かな技術で、未来の建築を支える」

をコンセプトに展開する株式会社ユアーショップ(https://your-shop.info/)の建築資材ブランドです。

建築・設備工事に欠かせない資材を中心に、品質・供給力・コスト競争力を重視した製品展開を行っています。

今後は配管資材、断熱資材、副資材など取扱製品の拡充を進め、建築現場のニーズに応える総合建築資材ブランドを目指してまいります。

代表コメント

「建築業界では資材価格の上昇や供給不足が大きな経営課題となっています。私たちはPERMATECH(https://yourshop-kenzai.com/)ブランドを通じて、お客様が必要な資材を必要な時に調達できる環境づくりを進めています。

現在、多くのお問い合わせとご注文をいただいており、お客様への納品を順次進めています。

PERMATECH(https://yourshop-kenzai.com/)は単なる製品ブランドではなく、建築業界の安定調達を支える供給プラットフォームを目指しています。

今後も生産体制の強化と製品ラインナップの拡充を図り、建築業界のパートナーとして安定供給に努めてまいります。」



株式会社ユアーショップ(https://your-shop.info/)

代表取締役 西村直也

今後の展開

株式会社ユアーショップ(https://your-shop.info/)では、PERMATECH(https://yourshop-kenzai.com/)ブランドを通じて建築資材流通の効率化と安定供給体制の強化を推進してまいります。

今後は塩ビ管、断熱材に加え、防水材、シーリング材、副資材など取扱製品の拡充を進め、PERMATECH(https://yourshop-kenzai.com/)ブランドを総合建築資材ブランドとして成長させてまいります。

また、建築業界における安定調達を支える供給プラットフォームとして、お客様の課題解決に貢献してまいります。

ご注文・お問い合わせ

PERMATECH(https://yourshop-kenzai.com/)ブランド製品のお見積り依頼、ご注文、製品に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

担当者より順次ご案内させていただきます。

【会社概要】

会社名：株式会社ユアーショップ

所在地：〒660-0805

兵庫県尼崎市西長洲町1-3-20 YSビルディング

TEL：06-6435-9905(#)

担当：平松

E-mail：info@your-shop.info

会社HP：https://your-shop.info/

PERMATECH事業部：https://yourshop-kenzai.com/

お問い合わせフォーム：https://yourshopbm-ggcofapw.manus.space/

【メディア関係者様お問い合わせ先】

PERMATECH(https://yourshop-kenzai.com/)ブランドに関する取材、代表インタビュー、製品資料のご提供、事業内容のご説明などを承っております。

お気軽にお問い合わせください。

株式会社ユアーショップ

PERMATECH事業部

TEL：06-6435-9905(#)

E-mail：info@your-shop.info

HP:https://yourshop-kenzai.com/