SQUEEZE、2026年9月開業予定「Minn 博多Station East」の予約受付を開始

株式会社SQUEEZE

ホテル・観光業界のAX（AI Transformation：AIを活用した宿泊運営の変革 ）を推進する株式会社SQUEEZE（本店：北海道北広島市、代表取締役CEO：舘林真一、証券コード：558A）は、2026年9月開業予定、アパートメントホテル「Minn 博多 Station East」の予約受付を開始したことをお知らせいたします。

2026年6月10日時点で全国35施設を展開する「Minn」ブランドの新たな拠点として、福岡空港と博多駅の中間に位置する立地を活かし、新幹線・飛行機の双方にアクセスしやすい利便性と、落ち着いた滞在環境を兼ね備えたアパートメントホテルを提供します。

また、全45室・最大216名を収容し、全室にバンクベッドとキッチンを完備。最大6名まで宿泊可能な客室設計により、家族や友人との旅行はもちろん、九州周遊の拠点としても利用できる“暮らすように泊まる”滞在体験を提供します。

【詳細・予約受付：https://staytuned.asia/ja/brands/minn/hotels/minn_hakata_station_east(https://staytuned.asia/ja/brands/minn/hotels/minn_hakata_station_east)】

■ 「Minn 博多 Station East 」について

「Minn 博多 Station East」は、福岡空港と博多駅の中間に位置し、新幹線・飛行機の双方にアクセスしやすい立地を活かすことで、福岡市内の観光・ビジネス利用はもちろん、熊本・鹿児島・長崎など九州各地を巡る旅行の拠点としても利用しやすい環境を備えています。

また、博多駅周辺の利便性を享受しながらも、繁華街の喧騒から少し離れた落ち着いたエリアに位置しており、アクセス性と快適な滞在環境を両立。九州を訪れる国内外の旅行者に向けた新たな滞在拠点として、多様な宿泊ニーズに応えます。

■ 施設・客室特徴

「Minn 博多 Station East」は、全45室・最大216名を収容するアパートメントホテルです。全客室にバンクベッドとキッチンを備え、最大6名まで宿泊可能な客室構成とすることで、家族旅行や友人同士のグループ滞在に適した空間を提供します。

また、キッチンを活用した長期滞在や、中長期の出張・ワーケーションにも対応。アパートメントホテルならではの「暮らすように泊まる」滞在スタイルを実現します。さらに、全室にバンクベッドを採用することで限られた空間を効率的に活用しながらも、複数人で快適に過ごせる客室設計としています。

■ 施設概要

施設名：Minn 博多 Station East

所在地：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目9-3

アクセス：

福岡市地下鉄（空港線・七隈線）「博多駅」東5出口 徒歩7分

JR「博多駅」筑紫口 徒歩9分

福岡市地下鉄空港線「東比恵駅」1番出口 徒歩6分

客室数：45室

最大定員数：216名

開業予定日：2026年9月（予定）

■ 「Minn - your second home」について

「Minn」は、グループや家族の「みんな」と、宿泊施設を意味する「inn」を掛け合わせたホテルブランドで、「みんなで一緒に泊まれる」をコンセプトとしています。

キッチン付きのお部屋を中心に、暮らすように滞在できる空間を提供。24時間対応のクラウドレセプションとキーレス運用により、到着から出発までシームレスな宿泊体験を実現しています。

【「Minn」公式HP：https://staytuned.asia/ja/brands/minn (https://staytuned.asia/ja/brands/minn)】

■ 株式会社SQUEEZEについて

会社名：株式会社SQUEEZE（SQUEEZE Inc.）

上場：東証グロース（証券コード：558A）

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

創業：2014年9月1日

代表者：代表取締役CEO 舘林真一

事業内容：次世代オペレーションプラットフォーム「suitebook」を中心としたAX（宿泊運営のデジタル変革）プラットフォームの提供、AIを活用した宿泊業界向け運営プラットフォームの開発・提供、ホテルの企画・運営およびBPOによる運営支援

URL：https://squeeze-inc.co.jp/