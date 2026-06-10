″見えない輪郭が浮かび上がる″錯視ポスターアートの世界

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社︓東京都港区、代表取締役社長︓渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、2026年6月15日（月）から6月30日（火）まで、キンコーズのツクル・ワーク 新宿センタービル店にて、アーティスト・Syoyo（しょうよう）による初のPOP UPイベント「Syoyoの世界」を開催します。

本展では、錯視とポスターアートを融合させたアートシリーズ「BLEND ART」を中心に展示します。“視覚の遊び”が、訪れる人それぞれの想像力を刺激します。

あわせて、本展示のためにデザインされたオリジナルグッズを会場にて販売します。アクリルキーホルダーやフレークシール、ノートなどを展開し、期間限定のオンラインショップ「kinko's fab」でも購入できます。

■初のPOP UPイベント「Syoyoの世界」

国内外に多くのフォロワーを持ち、国境を越えて作品が共感を集めているアーティスト・Syoyo。本展はSyoyoにとって初めてのPOP UPイベントとなります。会場では、「BLEND ART」シリーズの展示作品を楽しめるほか、本展示のために制作されたオリジナルデザイングッズも販売します。

Syoyoが手がける「BLEND ART」は、"見えない輪郭が浮かび上がる"錯視効果や、デジタルとアナログを組み合わせた表現を特徴とするポスターアートシリーズです。認識にズレや“余白”を生み出し、印象が変化する作品は、見る人の想像力を刺激しアートとの新たな出会いを提供します。

■イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/137_1_57b274eaca3b611d029633c7f904d592.jpg?v=202606101152 ]

■オリジナルグッズ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/137_2_3f49f3a78f60cb26871e486a69015851.jpg?v=202606101152 ]

会場販売に加え、オンラインショップ「kinko's fab」にて6月15日（月）～7月15日（水）の期間限定で販売します。

オンラインショップ︓https://kinkosfab.official.ec/p/00024

■アーティストプロフィール

Syoyo（しょうよう）

アーティスト。錯視とポスターアートの技法を融合させた《BLEND ART》シリーズを展開｡視覚の遊びを通じ想像力を刺激する作品を制作｡多方面にイラストを提供し､国境を越えて作品が共感を集めている｡アートワーク、広告、コラボレーショングッズなど、幅広い分野で活動。

X：@syooooyoooo(http://twitter.com/syooooyoooo)

Instagram：syooooyoooo(https://www.instagram.com/syooooyoooo)

HP：https://www.syooooyoooo.com/

お客様からのお問い合わせ先

ツクル・ワーク新宿センタービル店

TEL︓03-5325-1371

WEBサイト︓https://tsukuru.kinkos.co.jp

コワーキングスペース ツクル・ワーク概要

ツクル・ワークでは、テレワーク利用やビジネス機会の創出の場として利用されるコワーキングスペースの「ツクル」の利用者に、アーティスト作品との偶発的な出会い、働くだけではない“体験”・“感動”のできる空間を提供したいと考えています。また、参加アーティストには、ツクルを利用することで作品に対する思いや世界観までこだわった企画展を表現して欲しいと願っています。当社は、これからも企画展示を通じワークスペース事業の在り方についての可能性を追求していきます。

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステイナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業、IPコンテンツとのコラボレーションと、多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺 浩基

設 立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

報道関係お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社

広報・サステナビリティ推進部 E-mail: koho@kinkos.co.jp

ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更（生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など）されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。