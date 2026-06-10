HUF X UMBRO SUMMER 26 COLLECTION

株式会社TSIホールディングス

「HUF」と英国発のフットボールブランド「UMBRO」とのコラボレーション第3弾では、ゲームシャツ2型を展開します。

1990年代後半から2000年代初頭に見られる工業デザインの美学やテクノロジー、サブカルチャーをインスピレーションに、ストライプとムラ染め、立体的な幾何学模様など、従来のフットボールウェアとは異なるデザイン性を取り入れ、ゲームシャツを現代的かつ「HUF」らしいスタイルへと昇華しています。

ブラック、グレー、シルバーメタリックを基調としたStripe Jersey、SF映画の名作に登場する象徴的なグリーンスクリーンを想起させるカラーを落とし込んだLandscape Jerseyは、「UMBRO」のダブルダイヤモンドと「HUF」ロゴを融合したコラボレーションロゴを採用しています。

また、ピッチ上で求められるユニフォームとしての機能性と、ストリートにおけるファッション性を融合させたデザインに、架空のフットボールクラブのエンブレムを落とし込むことで、現実とフィクションが交差するフットボールスタイルを表現しています。

「HUF」X「UMBRO」 は、HUF Stores、HUF Worldwide JPにて、6月12日(金) 10:00より発売いたします。 https://www.hufworldwide.jp/

HUF X UMBRO STRIPE JERSEY | BLACK | \16,350HUF X UMBRO STRIPE LANDSCAPE | GREEN | \16,350

HUF ［ハフ］

2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルによって設立されたHUF Worldwideは、スケートボーディングとストリートカルチャーのスピリットを取り入れたプレミアムアパレルブランドであり、今では世界的に最もリスペクトされるパイオニア的なライフスタイルブランドの一つへと成長を遂げてきた。そしてアーティスト、デザイナー、フォトグラファー、ミュージシャンといった型破りなテイストメーカー達とのコラボレーションを展開し、多彩なスケートボーダーやアンバサダー達のホーム的存在になっている。アメリカ、日本を中心に世界各国で展開中。

https://www.hufworldwide.jp/pages/about

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