体感－7℃の冷感ジェルで、寝苦しいベッドをひんやり冷やす

株式会社無限画像：夏の冷感寝具「凍眠」シリーズ

株式会社無限（本社：大阪府大阪市、代表：市川 真也）は、夏の冷感寝具シリーズとして、「凍眠ジェルまくら」「凍眠ジェルまくらカバー」「凍眠ジェルトッパー」の3商品を発売いたします。

■導入

「凍眠」シリーズは、体感－7℃※1の冷感ジェルを使用した寝具シリーズです。まくらやトッパーを組み合わせることで、頭から足もとまでひんやり感を取り入れられます。

また、湿気やムレを逃がしやすい3Dメッシュを生地や中材に採用。梅雨どきから真夏にかけての寝苦しさに、冷感と通気性で応える仕様にしました。

発売を記念し、対象商品が最大20％OFFとなる発売記念Wキャンペーンも実施します。

■商品特徴

画像１：触れた瞬間、体感-7℃の凍眠ジェル画像２：通気性抜群の3Dメッシュで湿気を逃がす画像３：洗濯不要。サッっと水拭きするだけ画像4：冷感ジェル×3Dメッシュ構造

1. 体感－7℃の冷感ジェル

全商品に、体感－※7℃の冷感ジェルを使用しています。肌に触れた瞬間のひんやり感で、夏のベッドを涼しく、快適に整えます。

2. 蒸れにくい3Dメッシュ

湿気を逃がしやすい3Dメッシュを生地や中材に採用しています。夏の寝苦しさは、室温だけでなく、肌が触れるベッドや枕のじめじめ感、背中や首もとのムレからも生まれます。「凍眠」シリーズは、そうしたベッドや枕のじめじめ感、背中や首もとのムレに向き合うため、３Dメッシュを採用しました。

3. 水拭きでお手入れ可能

ジェル表面をサッと水拭きするだけで、簡単に汚れを落とせます。寝汗が気になる季節にも使いやすい仕様にしました。

◆商品ラインナップ

画像１：凍眠ジェルまくら凍眠ジェルまくら

頭や首もとにひんやり感を加えるまくらタイプです。寝具全体を変えずに、まずは頭まわりから冷感寝具を取り入れたい方に向けた商品です。

商品ページ：https://silqa.jp/shop/products/P-003-BK

価格：税込9,800円

画像２：凍眠ジェルまくらカバー凍眠ジェルまくらカバー

普段使用している枕にかけて使えるまくらカバータイプです。手持ちの枕を活かしながら、頬や首もとに触れる部分へひんやり感を加えられます。

商品ページ：https://silqa.jp/shop/products/P-001-BK

価格：税込6,799円

画像３：凍眠ジェルトッパー凍眠ジェルトッパー

敷くだけで、寝床全体にひんやり感を加えるトッパータイプです。背中や脚まわりまで冷感を取り入れたい方に向けた商品です。

商品ページ：https://silqa.jp/shop/products/T-001-BK

価格：税込15,840円

セットで使えば、ベッド全体にひんやり感をプラス

(画像：全身をひんやり包み込む。ベッド全体に凍眠機能を）

「凍眠ジェルトッパー」と「凍眠ジェルまくら」または「凍眠ジェルまくらカバー」を組み合わせることで、頭から足もとまで、ベッド全体にひんやり感を取り入れられます。

単品での使用はもちろん、夏の寝具をまとめて見直したい方にもおすすめです。

開発背景

梅雨から真夏にかけては、エアコンで室温を整えていても、ベッドや枕のムレやじめじめ感が寝苦しさにつながることがあります。

そこで「凍眠」シリーズでは、冷感ジェルで寝具にこもりやすい熱を受け止め、3Dメッシュ構造で湿気を逃がしやすくする「吸熱×放熱」の構造を採用しました。

梅雨どきから真夏にかけての寝苦しさに、冷感と通気性で応える寝具として企画しました。

発売記念Wキャンペーン

発売を記念して、最大20％OFFとなるWキャンペーンを実施します。

■対象商品が10％OFF

「凍眠」シリーズの対象商品を10％OFFで販売します。

■セット購入でさらに10％OFF

トッパーとまくら、またはまくらカバーをセットで購入すると、さらに10％OFFとなります。

セット購入時は、合計20％OFF相当でお求めいただけます。

セット購入用クーポンコード：TOMINSET

※対象商品をカートに入れ、購入手続き画面でクーポンコードを入力すると適用されます。

※クーポンは予告なく終了する場合があります。

※クーポン同士の併用はできません。

ご注意事項

※１冷却感には個人差があります。

「体感－7℃」は、室温27℃・湿度50％の環境下で、人体の体表面温度と本製品ジェル表面温度の差を測定した結果、平均約7℃の差が確認されたことを示すものです。

接触初期における測定値であり、冷却効果の持続や、体温・室温の低下を保証するものではありません。感じ方には個人差があります。

本商品は医療機器ではなく、熱中症の予防・治療を目的としたものではありません。

洗濯機・乾燥機は使用できません。汚れは水拭きで拭き取ってください。

火気・刃物・鋭利なものを近づけないでください。ジェルが漏れ出した場合は使用を中止してください。

広報直通窓口

メール：silqa_pr@silqa.jp

電話番号：06-6136-6513（平日10時～17時）

担当者名：玉川