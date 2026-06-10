【実践知×アカデミア】マネジメントサクセスを導くセミナーシリーズ「Management Success Studio」を始動

株式会社mento

マネジメントサクセスプラットフォーム「mento」を提供する株式会社mento（本社：東京都港区、代表取締役CEO：木村憲仁）は、マネジメントの専門家・人事の実務家の知見をお届けするオンラインセミナーシリーズ「Management Success Studio（マネジメント サクセス スタジオ）」を始動いたします。

本シリーズでは、複雑化する現代のマネジメントにおいて個人の力量に依存しない「再現性のある打ち手」や「最新トレンド」を具体事例とともに解説します。2026年6月22日（月）には、『世界標準のフィードバック』著者・安田雅彦氏（株式会社 We Are The People 代表取締役）をお招きし、「フィードバック」をテーマにグローバルな知見を日本の職場に実装するための考え方を整理します。

■ セミナーシリーズ「Management Success Studio」とは？

「Management Success Studio」は、マネジメントが機能し、成果を出し続けられる「マネジメントサクセス」の実現に向けて、マネジメントの専門家・人事の実務家の知見をお届けするオンラインセミナーシリーズです。

マネジメントを形づくる現場の管理職や、その管理職を支える人事の方々に役立つよう、再現性のある打ち手や最新トレンドを具体事例とともに解説。マネジメントや人事のノウハウはもちろん、時にポジティブ心理学や行動経済学など多様な観点から実務に落とし込むヒントを提供し、組織の成果につながる実践を後押しします。

■ 背景：管理職と人事の方々が「明日から活かせる」学びを得られる場を

時代の変化や働き方の多様化により、「ヒト」や「コト」を取り巻く環境はもちろん、管理職や人事に求められる役割も一段と複雑化しています。

こうした状況下では、マネジメントが個人の経験や力量に依存しやすく、属人化してしまいがちです。その結果、管理職の負担が増しており、管理職の罰ゲーム化という言葉が日常的に語られるようになっています。

そこで私たちは、マネジメントの専門家や人事の実務家の知見をタイムリーにお届けし、管理職とそれを支える人事の方々が「明日から活かせる」学びを得られる場として、「Management Success Studio」を立ち上げました。

2026年6月22日（月）には、『世界標準のフィードバック』著書・安田雅彦氏（株式会社 We Are The People 代表取締役）をお招きし、「そもそもフィードバックとは何か？」「世界標準のフィードバックとは何か？」「フィードバックを習慣化するためには何が必要か？」をお伝えします。

■6月22日セミナー開催概要

なぜフィードバックが職場に根付かないのか？ 『世界標準のフィードバック』著者に学ぶ、管理職支援

「フィードバックの大切さはわかっているのに、伝えたつもりが伝わらない」「研修を導入したのに、現場では機能していない」「そもそも管理職自身がフィードバックに自信を持てない」といった声をしばしば聞きます。

「フィードバック」や「1on1」という言葉は広く浸透した一方で、一過性の取り組みで終わってしまったり、習慣として根づかないまま形骸化してしまうケースが少なくありません。管理職本人はもちろん、その支援を担う人事の方々にとっても、解決の糸口を見出しづらい悩みの種になっているのではないでしょうか。

そこで今回は、名だたる数々の外資系企業で人事責任者を歴任した、『世界標準のフィードバック』の著者でもある株式会社 We Are The People 代表取締役の安田雅彦氏をお招きし、「そもそもフィードバックとは何か？」「世界標準のフィードバックとは何か？」「フィードバックを習慣化するためには何が必要か？」といった問いから見つめ直し、グローバルな知見を日本の職場に実装するための考え方を整理します。

管理職個人の思考・スキルのアップデートにとどまらず、フィードバックを組織の習慣として根づかせるために人事が果たせる役割について探ります。

＜こんな方におすすめ！＞

・フィードバック文化が根付かず悩んでいる方

・1on1が形骸化し悩んでいる方

・エンゲージメントスコア改善と向き合っている方

【セミナー概要】

開催日時：2026.06.22（月）12:00～13:00

参加方法：リンク先のフォームよりお申し込みください。https://www.mento.jp/event/20260622(https://www.mento.jp/event/20260622)

※セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使用します。参加用のURLや接続方法は申込後にお送りいたします。

■登壇者

株式会社 We Are The People代表取締役 安田 雅彦

1967年生。1989年に南山大学卒業後、西友にて人事採用・教育訓練を担当、子会社出向の後に同社を退社し、2001年よりグッチグループジャパン(現ケリングジャパン)にて人事企画・能力開発・事業部担当人事など人事部門全般を経験。2008年からはジョンソン・エンド・ジョンソンにてSenior HR Business Partnerを務め、組織人事や人事制度改訂・導入、Talent Managementのフレーム運用、M&Aなどをリードした。2013年にアストラゼネカへ転じた後に、2015年5月よりラッシュジャパンにてHead of People(人事統括 責任者・人事部長)を務める。2021年7月末日をもって同社を退社し、自ら起業した株式会社 We Are The Peopleでの事業に専念。 ソーシャル経済メディア「NewsPicks」ではプロピッカーとして活動。株式会社フライヤー社外取締役。

■マネジメントサクセスプラットフォーム「mento」について

mentoはエンタープライズ企業のマネジメントをAIとコーチングで支援する「マネジメントサクセス」プラットフォームです。マネジメント特化型AIエージェントによりマネジメントの負担を下げ、プロによるコーチングで管理職自身の行動変容を促すことで、ミドルマネジメントから組織の生産性を改善します。https://www.mento.jp/(https://www.mento.jp/)

■株式会社mentoについて

「夢中をふつうにする」

情報があふれ、無数の「正解」が手に入るこの時代だからこそ、人が自分らしく夢中に生きることをふつうにしたい。 私たちは世の中を人間のこころから変えていく挑戦を進めていきます。

【会社概要】

会社名：株式会社mento（メント）

所在地：東京都港区三田3-9-11 日本生命三田ビル2階

代表取締役：木村 憲仁

設立日：2018年2月

事業内容：

マネジメントサクセスプラットフォーム「mento」の開発・運営 https://mento.jp/(https://mento.jp/)

個人向けコーチングサービス「mento」の開発・運営 https://i.mento.jp/(https://i.mento.jp/)

コーポレートサイト： https://mento.co.jp/(https://mento.co.jp/)

＜本件に関するお問い合わせ窓口＞

株式会社mento広報担当：岩田・坪井

アドレス：press@mento.co.jp