「第5回 推し活EXPO summer」に出展

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（DNP）と株式会社DNPフォトイメージングジャパン（PIJ）は、両社が実施した「推し活市場における生活者ニーズと体験価値」に関する調査結果を踏まえ、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第5回 推し活EXPO summer」に出展します。両社のブース（東7ホール、L46-30）では、「推しと一緒に写真に写りたい」「推しを日常的に持ち歩きたい」といった推し活ユーザーのニーズに着目し、“推しとの瞬間を形に残し、推しに囲まれる”という新たな撮影体験・フォトグッズ体験を提案します。

「推し活EXPO」の出展ブースイメージ

会場では、推しとのツーショット風撮影を体験できるセルフ式フォトブース「DNP記念撮影フォトブース写Goo！(R)（シャグー）」や証明写真機「Ki-Re-i（キレイ）」のイベントレンタルモデル、ぬいぐるみを主役に撮影する「ぬいどり」を体験できる「DNP販促用撮影システム sharingbox PRIME（シェアリングボックスプライム）」など、DNPグループのフォトソリューションを提案します。

「写Goo！」での撮影イメージ

※出展内容はこちら → https://www.dnp.co.jp/biz/eventseminar/event/20178233_4966.html

今回の出展に先立ち、両社は、推し活経験者に対して「推し活市場における生活者ニーズと体験価値」に関する調査を実施しました。調査の結果、回答者の64.7％が「推しと一緒に写れる感覚」を求めていると回答したほか、年間10万円以上を推し活に支出する回答者が40％を超え、75.9％が「今後推し活への支出が増えそう」と回答しました。

今回、こうした調査結果を踏まえ、「推し活EXPO」で顧客体験の向上につながる関連サービスを提案します。

調査結果レポートはこちら → https://www.dnp.co.jp/biz/theme2/20178260_4987.html

【今後の展開】

DNPグループは今後も、人々の思い・体験・感動を形に残す「写真」の価値をより高めていきます。変化する市場の動向に迅速に応えるとともに、人々のニーズを的確にとらえ、社会課題の解決にも貢献することで、フォトイメージング関連の事業を国内外で展開していきます。

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載内容は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。