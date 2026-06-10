フロンティア株式会社に、契約業務・管理クラウドサービス「Hubble」が導入されました

株式会社Hubble

株式会社Hubble（東京都渋谷区、CEO：早川 晋平、CTO：藤井 克也、CLO：酒井 智也）が提供する、法務と事業部門の協業性を高める契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」は、ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 政裕）に正式導入され、本格運用が開始されたことをお知らせします。

「Hubble」導入の背景

「Hubble」正式導入の決め手

- 必要な契約書をすぐに検索し、すぐにアクセスできるようにしたい- 契約期間や更新タイミングを把握し、自動更新の管理をしていきたい- 事業部門から契約書の内容について問い合わせが頻繁にくる- ナレッジを属人化させず、蓄積・利活用したい

当社ではこれまで、契約書や利用規約に関する情報がメールやSlack、スプレッドシートなどに分散し、検索性の低さが課題となっていました。また、事業部門からの相談対応、契約期限の手動管理などを特定の法務担当者が対応しており、ナレッジが属人的になりがちであり、導入前は再現性の不安もありました。

こうした課題を解決するため、契約業務を一元管理できるHubbleの導入を検討し始めました。Hubbleはバージョン管理、変更履歴の可視化、期限アラート機能など、実務に即した機能が充実している点が魅力でした。その中で他社にない機能として、自社プレイブックの登録をすることでAIチャット機能と連携ができる点がありました。担当者レベルで対応可能な相談か、法務対応が必要な相談かの基準を部としても明確にできたことは良いことでした。また、Slack連携により事業部門のオペレーションを大きく変えずに全社展開できる点も評価できました。さらに営業担当者の丁寧かつ具体的なサポートにより、導入後の活用イメージを明確に描けたことも大きな決め手となりました。

導入後は、検索性向上とナレッジ蓄積の基盤構築、期限管理の自動化を進められています。今後もHubbleを活用し、法務と事業部門双方の業務効率化とガバナンス強化を目指してまいります。

フロンティア株式会社 法務部 部長 明比 幸作 様

＜フロンティア株式会社 会社概要＞

会社名：フロンティア株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者：高橋 政裕

資本金：30,000,000円

創立：2009年11月11日

事業内容：営業支援サービス、マーケティングサービス、営業コンサルティングサービス、異業種交流会 企画運営

URL：https://frontier-gr.jp/

▽本記事や「Hubble」に関するお問い合わせはこちらから

https://hubble-docs.com/contact

▽その他企業様の導入事例はこちらからご覧いただけます。

https://hubble-docs.com/cases

◆「Hubble（ハブル）」とは

人とAI、法務と事業部門の協業性を向上させ、契約業務基盤の構築と定着を支援するクラウドサービスです。継続率は99％で、上場企業を中心に多くの企業に長くご利用いただいています。契約書の審査依頼から作成、検討過程や締結済契約書の管理まで、AIを活用しながら一気通貫でご利用いただけます。

また、コミュニケーションツールや電子契約システム等とのAPI連携も充実しており、既存ツールとの併用も可能です。

「カスタム項目AI自動入力」機能を搭載し、契約書管理に必須の主要9項目に加え、自社独自で管理したい項目も業界・業種を問わず自由に設定・運用いただけます。改正電子帳簿保存法にも完全対応（JIIMA認証取得）しており、更新期限の自動通知、柔軟な権限設定、紙と電子の契約書を横断して検索できる機能なども備え、セキュアで網羅性の高い契約データベースを構築することができます。

・サービスサイト：https://hubble-docs.com

◆「Contract Flow Agent（コントラクト・フロー・エージェント）」とは

契約業務における進行や意思決定の支援に特化した、契約AIエージェントです。Hubble上で行われる、契約書の起案・レビュー・承認・更新といった一連の契約業務フローにおいて、過去の業務履歴や社内ルール、判断基準をもとに「次に取るべきアクション」を提示し、業務を前に進めるための支援を行います。

従来からある、単なる文書チェックを行うAIとは異なり、「Contract Flow Agent」は契約実務の文脈を理解し、担当者の迷いをなくす伴走者として機能します。属人的な判断や手戻りの削減を通じて、契約業務を進め、法務と事業部門の協業を強力に後押しします。

・CFA特設ページ：https://hubble-docs.com/lp/ContractFlowAgent/

◆株式会社Hubble 会社概要

株式会社Hubbleは、「手触りのある課題をテクノロジーによって解決し、働く人の個性や創造力が発揮される未来を創出する。」をパーパスに掲げ、以下のサービスを提供・運営しています。

・契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」https://hubble-docs.com

・締結済契約書を入れるだけでAIが契約データベースを構築するクラウドサービス

「Hubble mini（ハブル ミニ）」https://hubble-docs.com/lp/Hubble-mini/

・NDAの統一規格化を目指すコンソーシアム型のNDA締結プラットフォーム

「OneNDA（ワンエヌディーエー）」https://one-contract.com/

・法務の生産性を高めるメディア「Legal Ops Lab（リーガルオプスラボ）」

https://hubble-docs.com/legal-ops-lab/

Hubbleシリーズは上場企業からベンチャー企業まで業界・業種問わず累計導入社数1,000社以上にご利用いただいております（2026年6月時点）。

・所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目32－12 渋谷プロパティータワー7階

・取締役：早川 晋平（CEO） / 藤井 克也（CTO） / 酒井 智也（CLO弁護士）

・会社概要：https://hubble-docs.com/about