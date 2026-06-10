【元DeNA人材育成責任者 坂井風太氏が登壇！】「新卒採用ミライ会議2026夏」で語る、“母集団形成の限界”とこれからの採用戦略

MIL株式会社

インタラクティブ採用※で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、2026年7月14日（火）・15日（水）・16日（木）に開催するオンラインカンファレンス「新卒採用ミライ会議 2026 夏」の基調講演において、株式会社Momentor代表取締役の坂井風太氏（元DeNA人材育成責任者）をゲストに迎え、当社代表取締役CEOの光岡 敦、取締役CFO 兼 CSOの榎本陽介との特別対談を実施いたします。



本セッションでは、「なぜ企業は母集団形成に依存し続けてきたのか」という前提そのものを坂井氏とともに問い直し、これからの激変する新卒市場を生き抜くための「接点設計」への転換と、それを具現化する「説明会自動化」の実践アプローチをお届けします。





お申込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-summer?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260610-prtimes

※インタラクティブ採用とは：

MIL株式会社が提唱する「インタラクティブ採用」とは、候補者が自分の意思で企業とつながることで、候補者の体験価値を向上させる新しい採用手法です。

24時間365日、学生自身がいつでも・どこでも・自分の関心に合わせて企業理解を深められる接点をつくることで、学生にとって納得感のある採用体験を実現します。

■ 坂井風太氏セッションの背景：なぜ、いま「母集団形成」は限界を迎えているのか？

これまで新卒採用は「いかに多くの母集団を形成するか」という前提のもと設計されてきました。しかし、学生の意思決定の前倒しや活動の長期化といった構造変化により、従来の手法では有効な母集団を十分に集め、育てることは困難になっています。

授業や選考に忙しい学生と企業が向き合える時間は限られており、実際にMILが支援する企業では、説明会視聴の53％が、人事担当者が稼働していない「夜間・早朝・休日」に発生しています。

いま必要なのは、「集める」から「広げる」へ接点の考え方を変え、24時間365日「届き続ける接点」として採用を再設計すること。



本セッションでは、元DeNAで数々の組織開発・人材育成を主導してきた坂井氏を迎え、単なる効率化ではない、有効母集団を形成するための「説明会自動化」の鍵を解き明かします。

■ 基調講演セッション概要

タイトル：

母集団形成は、なぜ限界を迎えるのか

- 採用を「接点設計」へ再定義する -



開催日時：

7月14日(火)～16日(木) 13:05 - 13:50

講演アジェンダ：

・なぜ企業は“母集団形成”に依存してきたのか

・なぜ“地引き網型採用”が限界を迎えたのか

・「集める」から「広げる」へ、接点の考え方をどう変えるべきか

・“有効母集団”を形成する、これからの採用設計とは何か

登壇者：

坂井 風太 氏

株式会社Momentor 代表取締役

DeNA入社後、事業責任者、子会社代表と並行し、人材育成責任者として、人材育成・マネジメント基盤を構築。体系的かつ実践的な内容が好評を博し、大企業・スタートアップ・国立大学・官公庁など、350社を超える組織にプログラムを提供。『PIVOT』『TBS News Dig』『ReHacQ』『NewsPicks』など、YouTube動画が累計1000万回再生を突破。

■申込方法：

以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、視聴URLをメールでお送りします。

また、お申込みいただいた方全員に、1週間限定の見逃し配信をプレゼント。ご都合が合わない方も、後日ご都合のよいタイミングでご視聴いただけます。

お申込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-summer?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260610-prtimes

■ カンファレンス開催概要

イベント名称：

新卒採用ミライ会議 2026 夏

24時間365日、採用は止まらない。説明会自動化 1日集中講座



開催日時：

・2026年7月14日（火）13:00～17:00

・2026年7月15日（水）13:00～17:00

・2026年7月16日（木）13:00～17:00

※全日程同じ内容ですので、ご都合の良いお日にちでご参加ください

開催形式：

オンライン（参加無料）

主催：

MIL株式会社（インタラクティブ採用「リクルートミル」）

■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をビジョンに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。





【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/

インタラクティブ採用｜Recruit MIL（リクルートミル）(https://service.mil.movie/recruit/)



