6月10日より全国の「フレッシュネスバーガー」でVポイントサービスを開始

株式会社フレッシュネス

コロワイドグループの株式会社フレッシュネス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 健太朗、以下「フレッシュネス」）と、Vポイントマーケティング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：廣田 精吾、以下「Vポイントマーケティング」）、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）は、2026年6月10日（水）より、フレッシュネスが全国に展開するハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、Vポイントが貯まって使えるサービスを開始いたします。

「フレッシュネスバーガー」は、「大人がくつろげるバーガーカフェ」をコンセプトに、国産生野菜やジューシーパティで作るこだわりのハンバーガー、北海道産フライドポテトに店内仕込みのフレッシュドリンクなど、素材や手づくりにこだわった商品を提供するバーガーカフェです。ゆったりとくつろげる空間で、日常のちょっとした贅沢を楽しむ場所として、現在全国153店舗※1を展開しています。

今回、同じコロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営する「牛角」および、株式会社アトムが運営する「ステーキ宮」におけるVポイントの導入実績に加え、今後のVポイントサービス拡大への期待から、「フレッシュネスバーガー」においても初の共通ポイントサービスとしてVポイントを導入することとなりました。

このたびの取り組みにより、「フレッシュネスバーガー」のVポイント対象店舗をご利用のお客さまは、店頭でのお会計時にVポイントアプリ等からご利用いただけるモバイルVカード等、Vポイントが貯まるカード※2を提示すると、ショッピングポイントとしてVポイントが200円（税抜）で1ポイント貯まります。さらに三井住友カード※3でお支払いすると、決済ポイントとしてV ポイントが併せて貯まります。貯まったポイントは、「フレッシュネスバーガー」で1ポイント＝1円分として使うことができるほか、全国のVポイント提携先約16万店舗や、世界の約 1 億店舗のVisa加盟店※4でもご利用いただけます。

また、「フレッシュネスバーガー」でのVポイントサービス開始を記念し、「期間中何度でもVポイントが3倍になるキャンペーン」を開催いたします。6月10日（水）から7月31日（金）のキャンペーン期間中、キャンペーンサイトよりエントリーのうえ、Vポイントが貯まるカードを提示すると、ショッピングポイントとしてVポイントが3倍貯まります。期間中は何度でも3倍になりますので、ぜひこの機会に店舗でのお食事をお楽しみください。

フレッシュネス、Vポイントマーケティングおよび三井住友カードは、「フレッシュネスバーガー」でのVポイントサービスを通じて、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

※1 2026年6月10日（水）時点

※2モバイルVカード、Tカード、決済機能付きVポイントカード、キャラクターデザインのVポイントカードが対象です。

※3 Vポイントが貯まるクレジットカードが対象となります。詳細は三井住友カードのホームページをご確認ください。

※4 対面決済では、Visaのタッチ決済が利用できる店舗が対象です。

【「フレッシュネスバーガー」でのVポイントサービス概要】

・サービス開始日：2026年6月10日（水）

・対象店舗：全149店舗

※ 楽天モバイル 最強パーク宮城店・みずほPayPayドーム福岡店・ジャングルカフェ店・東山動植物園ZOOASIS店は対象外です。

※ モバイルオーダーなどのネット決済については、Vポイントサービスの対象外となります。

・付与レート：200円（税抜）につき1ポイント

・利用レート：1ポイント＝1円分

※ Vポイントのサービス詳細については、以下のWEB サイトをご確認ください。

Vポイントマーケティング特設サイト：https://web.tsite.jp/vpoint/

三井住友カード特設サイト：https://www.smbc-card.com/camp/totalvpoint_mirror/index.html

【「フレッシュネスバーガーVポイントサービス開始記念！いつでも何度でもVポイント3倍キャンペーン」概要】

・キャンペーン期間：2026年6月10日（水）0：00～7月31日（金）23：59

・キャンペーンサイト：https://cpn.tsite.jp/detail/en910039444001

・特典内容：キャンペーンサイトよりエントリーのうえ、対象店舗のお会計にてアプリなどのVポイントが貯まるカードを提示すると、Vポイントが3倍貯まります。

※ キャンペーン期間中は何度でもご利用いただけます。

・対象店舗：Vポイントサービス対象のフレッシュネスバーガー店舗

・付与予定日：2倍分のキャンペーンポイントは、6月ご利用分は7月末、7月ご利用分は8月末に進呈いたします。

※ ポイント付与のタイミングはシステムの都合により前後することがあります。

おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。

https://prtimes.jp/a/?f=d26945-217-95119087d796844dbc5a57eb5a9236bb.pdf株式会社フレッシュネス

＜本件に関するお問い合わせ先＞

担当：青木

TEL：045-224-7058

MAIL：press@freshness.jp