北欧ブランド「moz Sweden Japan」、公式アンバサダー第2期を6月10日より募集開始！

RAY Partners株式会社

北欧スウェーデン生まれのインテリア・雑貨ブランド「moz（モズ）」を展開するmoz Sweden Japanは、SNSを通じてブランドの魅力を共に発信する「moz公式アンバサダー」の第2期を、2026年6月10日（水）から7月10日（金）までの1ヶ月間、公式Instagramにて募集することをお知らせいたします。

moz公式アンバサダー第２期募集ポスター



【実施の背景と目的】

前回の第1期アンバサダー企画では、ブランド愛の強いユーザーから多くの高品質なライフスタイル写真が投稿され、コミュニティの活性化に繋がりました。今回の第2期では、ユーザーとのより深く密なリレーションシップを構築するため、選出人数を3名に限定。ブランドの象徴であるエルク（ヘラジカ）のぬいぐるみ「モズぬい」や日々の素敵なライフスタイルを主軸としたSNSプロモーションを展開し、さらなるファン層の拡大とエンゲージメント向上を目指します。

【moz公式アンバサダーとは？】moz公式アンバサダーに選ばれた方には、アンバサダーだけしか手に入らない「限定カラーのモズぬい（エルクのぬいぐるみ）」をプレゼント。その特別なモズぬいと一緒に、自身のお気に入りのmozグッズ、ファッションコーディネート、インテリアなどの写真を、3ヶ月の活動期間中、週に1回以上SNSへ投稿し、mozの広報活動をお手伝いいただくポジションです。



【キャンペーン（#マイモズコン2026）概要】

募集期間：2026年6月10日（水）～ 2026年7月10日（金）

応募方法：公式Instagram（@mozsweden_japan_official）(https://instagram.com/mozsweden_japan_official)をフォローの上、ハッシュタグ「#マイモズコン2026」を付与し、お気に入りのmozグッズ（アイテム、コーデ、インテリア、食器など）が写った写真を投稿。

選出人数：3名（Instagram DMよりご連絡予定）

アンバサダー特典：アンバサダー限定カラー「モズぬい（エルクのぬいぐるみ）」および、バッグや靴などのお試しmozグッズの贈呈、公式SNSでのピックアップ紹介。さらに3ヶ月の活動期間中、投稿の盛り上がりに応じて公式オンラインショップで使える「30％引きクーポン」を付与。

【moz Sweden ブランド紹介】

"Vardagens gladje" - praise of everyday （北欧のしあわせを、日常に）

moz Swedenはスウェーデンの暮らしに根ざしたライフスタイルブランドです。お洒落な衣類から雑貨まで、北欧のゆったりとした暮らし方に合わせてデザインした、さまざまな商品を展開しています。（公式サイト(https://mozsweden.com/jp/home/)）



「北欧の暮らしを、もっと身近に。」 moz Swedenは、デジタルプラットフォームを通じて、今後もファン一人ひとりのニーズに寄り添ったブランド体験を提供してまいります。

【moz Sweden Japan 公式SNSアカウント一覧】

Instagram: https://www.instagram.com/mozsweden_japan_official

Facebook: https://www.facebook.com/mozSwedenJapanOfficial (https://www.facebook.com/mozSwedenJapanOfficial)

LINE: https://lin.ee/Qa02rN6

Tiktok: https://www.tiktok.com/@moz_sweden_japan