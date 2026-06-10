【社会福祉法人檸檬会】東京都／埼玉県の指定事業者として「サービス管理責任者等基礎・更新研修」を開講

社会福祉法人檸檬会

檸檬会は、令和６年度より埼玉県の指定事業者として「サービス管理責任者等基礎研修」を行っており、令和７年度には東京都でも新たに指定を受けました。令和８年度は両自治体の指定事業者として、「サービス管理責任者等基礎・更新研修」を開講します。

■ 目的

受講イメージ（社会福祉法人檸檬会）

「サービス管理責任者等研修」は、サービスの質の確保に欠かせない知識・技能を有するサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の養成を目的とした研修です。

■ 本研修の特長

完全オンライン対応：講義や演習をオンラインで実施。全国どこからでもアクセス可能で、働きながらでも受講しやすい環境を整えています。

効率的なeラーニングの活用：共通講義や専門講義にはeラーニングを導入。受講者の都合に合わせて反復学習が可能です。

教材をお届け：研修で使用する教材は冊子で送付。デジタルと紙教材を併用することで、学習内容の理解と定着をサポートします。

※埼玉県・東京都以外の方でもお申し込み可能です。

【 令和８年度 研修概要 】

１. サービス管理責任者等基礎研修

障がい福祉サービスに従事するための基礎的な知識と技術を習得します。

Aコース

内容：共通講義※（eラーニング）、専門講義（eラーニング）、事前課題提出、ライブ演習

受講費用：42,000円

Bコース

内容：専門講義（eラーニング）、事前課題提出、ライブ演習

受講費用：36,000円



※相談支援従事者初任者研修修了者または相談支援従事者初任者研修講義部分のみの修了者は、共通講義は免除

２. サービス管理責任者等更新研修

現任のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者を対象に、最新の知識のアップデートを図ります。

内容：オンライン演習、事前課題提出

受講費用：33,000円

詳細情報・お申し込みはこちら :https://sabikankensyu.lemonkai.or.jp/

檸檬会 研修事業WEBサイト：https://sabikankensyu.lemonkai.or.jp/(https://sabikankensyu.lemonkai.or.jp/)

社会福祉法人 檸檬会（主催者）

「ソーシャルインクルージョンの実現」をビジョンに掲げ、全国12都府県で教育・福祉事業において約90拠点を展開する社会福祉法人です。

「レイモンドほいくえん」や「れもんのこほいくえん」などの保育事業、障がい福祉事業（児童発達支援、就労支援、グループホーム等）、インターナショナルプリスクール、学童クラブなど、多角的な支援を行っています。

2023年には、奈良県の大学跡地を利活用し、「ここで働き、学び、遊び、交流する。すべての人が躍動できる社会」をコンセプトとした教育・福祉の総合コミュニティ「ソーシャルインクルージョンヴィレッジ」をオープン。事業運営を通じて社会課題の解決に取り組み、誰もが手を取り合える社会づくりを目指しています。



法人名：社会福祉法人 檸檬会（れもんかい）

代表者：理事長 前田 効多郎

法人本部：和歌山県紀の川市古和田240

本部：和歌山、東京、大阪、奈良

設立：2007年2月

職員数：2,109名（2026年4月時点）

公式WEBサイト：https://global.lemonkai.or.jp/