バンダイナムコエンターテインメントが「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」の海外パブリッシングを担当

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメント（以下、当社）は、本日6月10日（水）、株式会社サンリオ（以下、サンリオ）が2026年10月29日（木）に発売する家庭用ゲームソフト「サンリオ パーティランド」（海外タイトル「Hello Kitty Party Land」）の海外でのパブリッシングを行うことを発表いたします。

「サンリオ パーティランド」はサンリオが手掛けるゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」の第1作目タイトルとなるNintendo Switch/Nintendo Switch 2 用のパーティゲームです。たくさんのサンリオキャラクターが登場する街で、ユーザーがそれぞれのオリジナルアバターを作成して、サンリオキャラクターと一緒にミニゲームやボードゲームを楽しむことができます。

当社は海外におけるネットワークとキャラクターIPへの知見を生かして海外でのマーケティングとパブリッシングを担当いたします。サンリオキャラクターたちの魅力が詰まったゲーム体験を世界中のファンの皆様に届けられるよう、取り組んでまいります。

■ゲームソフト「サンリオ パーティランド」（海外タイトル「Hello Kitty Party Land」）について

本作には、ゲーム内でパートナーとして一緒に遊べる16キャラクターを含め、合計145以上のサンリオキャラクターが登場。サンリオキャラクターの魅力がたっぷり詰まった45種類以上のオリジナルミニゲームを収録しており、かわいらしい姿や普段はなかなか見ることができない意外な一面にも触れることができます。いずれのミニゲームも、「みんななかよく」をテーマにした協力型のゲームとなっており、一人でのプレイだけでなく、お友だちや家族と一緒に最大4人でお楽しみいただけます。ミニゲーム以外にも、ボードゲームやアバターの着せ替え、シールあつめ、魚釣りなど、さまざまなオリジナルコンテンツを収録しています。子どもから大人まで楽しめる直感操作で、ひとりでもみんなでも遊べる点が魅力です。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2209_1_cf00c1bc8243244035a9cbfc0c31d207.jpg?v=202606101152 ]

※情報は公開日現在のものです。公開後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ず以下コピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

※画面はNintendo Switch(TM) 2 版の開発中のものです。

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