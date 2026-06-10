RENON POWER株式会社と株式会社オーエフとのアライアンスにより「延長保証付き、O&M付帯の蓄電所」の販売を開始

株式会社オーエフ

アメリカ本社の蓄電池メーカー、RENON POWER株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：張 奕文、以下「RENON」）と、全国対応のエネルギーインフラO&M事業を展開する株式会社オーエフ（本社：東京都港区、代表取締役：西山耕平、以下「オーエフ」）は、このたびアライアンスを締結し、

「延長保証付き、O&M付帯の蓄電所」の販売を開始することをお知らせいたします。

本取り組みでは、RENONが販売するBESS（Battery Energy Storage System）等の蓄電設備に対し、日本の保証会社による延長製品保証を付帯した状態で販売を行い、その後の長期O&M（運用・保守）をオーエフが担います。

これにより、蓄電所事業における長期的な故障リスク・修繕リスクを低減するとともに、メーカー保証とO&Mを一体化したシームレスな保守運用体制を実現します。

背景

近年、再生可能エネルギーの普及拡大や系統安定化ニーズの高まりを背景に、系統用蓄電所市場は急速に拡大しています。

一方で、蓄電所事業では以下のような課題が顕在化しています。

・PCSや蓄電池など主要機器の故障リスク 想定外の修繕費発生による収益変動

・メーカー対応とO&M対応の分断 障害発生時の対応遅延

・金融機関・投資家から求められる長期安定運用体制の確保

特に従来の蓄電所運営では、メーカー保証とO&Mが別契約・別運用となるケースが一般的であり、メーカー起因の故障時には、

・メーカー側の現地対応調整

・原因切り分け

・保証範囲確認

・修理対応手配

などに時間を要するケースが多く、蓄電所停止期間の長期化や運用負荷増大が課題となっていました。

本取り組みの概要

本サービスでは、RENONが販売する蓄電設備に対して、日本の保証会社での延長製品保証を標準付帯した状態で提供するとともに、RENONの技術トレーニングを受けたオーエフがO&M業務および現地保守対応を実施します。

これにより、製品保証とO&Mを分断することなく、一体型の長期運用体制を構築します。

本サービスの主な強み

1. 延長製品保証付きの蓄電所販売

RENONが販売する蓄電所には、日本の保証会社による延長保証が初めから付帯されています。

これにより、万が一機器故障が発生した場合でも、保証範囲内で修繕対応が可能となり、追加費用発生リスクを低減します。

従来のように、突発的な高額修繕費がOPEXを圧迫するリスクを抑え、長期的な事業収支の安定化を実現します。

2. メーカー認定O&Mによるシームレスな保守運用

本取り組み最大の特徴は、RENONの技術トレーニングを受けたオーエフが、メーカー対応を含む現地保守対応を実施できる点にあります。

通常、製品保証案件における現地対応はメーカー自身でしか実施できず、

・メーカー

・O&M会社

・EPC

・オーナー

の間で複数の調整が発生します。

一方、本サービスでは、メーカー認定を受けたO&M会社であるオーエフが現地対応を担うことで、

・障害一次対応の迅速化

・現地復旧スピード向上

・ダウンタイム短縮

・保守窓口の一本化

・長期安定運用

を実現します。

これは、「製品保証」と「O&M」を高次元で融合した、業界でも先進的な運用モデルとなります。

3. CAPEX投資によるOPEX安定化

本サービスでは、初期段階から「延長製品保証＋O&M」を組み込むことで、将来的な修繕リスクや運用コスト変動を抑制します。

具体的には、長期運用を前提としたフルパッケージモデルとして、以下のような包括型サービスを提供します。

・1年目～10年目：年間450万円～

（製品保証、遠隔監視、O&M、駆け付け対応、光通信費用、主任技術者費用を含む）

＜構成イメージ＞

・蓄電池＋PCS 製品保証：約200万円/年

・24時間365日監視＋光通信・主任技術者費用＋駆け付けサービス：約250万円/年～

・11年目～15年目：年間500万円～

（製品保証、遠隔監視、O&M、駆け付け対応、光通信費用、主任技術者費用を含む）

＜構成イメージ＞

・蓄電池＋PCS 製品保証：約250万円/年～

・24時間365日監視＋光通信・主任技術者費用＋駆け付けサービス：約250万円/年～

・15年目以降：監視体制費用および主任技術者費用のみ

＜構成イメージ＞

・24時間365日監視＋光通信・主任技術者費用＋駆け付けサービス：約250万円/年～

これにより、

・長期収支予測の精度向上

・キャッシュフロー安定化

・金融機関への説明力向上

・投資判断の透明化

・アセット価値維持・向上

など、蓄電所事業全体の金融性向上にも寄与します。

業界初の取り組み

本スキームは、

・機器メーカーによる延長保証

・メーカー認定O&M 全国保守ネットワーク

・長期運用支援

を組み合わせた、蓄電所向け包括モデルとして業界初※の取り組みとなります。

これは単なる保守契約ではなく、メーカー販売・保証・O&Mを一体化した“長期生産性モデル”であり、蓄電所の稼働率最大化と長期収益安定化を目指す新しい事業モデルです。

※両社調べ

今後の展望

RENONとオーエフは、今後拡大が見込まれる系統用蓄電所市場において、設備販売から長期運用までを一体化したサービス提供を推進してまいります。

また、O&Mデータの蓄積や故障分析を通じて、さらなる運用品質向上・稼働率向上を目指し、蓄電所市場の健全な発展に貢献してまいります。

さらに、両社のアライアンスにより、今後市場拡大が見込まれる低圧系統用蓄電池分野においても、全国対応可能な保守・監視体制の構築を進めております。

低圧系統用におけるバルク導入など、従来は保守体制構築が課題となっていた案件に対しても、RENONの蓄電池の保証とノウハウと、オーエフの全国O&Mネットワークを組み合わせることで、長期安定運用が可能な保守スキームの提供を目指します。

※資料に記載の諸費用は全て税抜き金額表記

会社概要

RENON POWER株式会社

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町20-5 VORT箱崎5F

代表者：張 奕文

事業内容：BESS関連事業、蓄電設備提供 等

URL：https://renonpower.jp/

株式会社オーエフ

所在地：東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー14F

代表者：代表取締役 西山耕平

事業内容：エネルギーインフラO&M、監視センター運営、全国保守サービス 等

URL：https://www.o-f.jp/

製品に関するお問い合わせ先

担当：RENON POWER 倉谷

MAIL：kuratani@renon-jp.com

O&Mに関するお問い合わせ先

担当：オーエフ 岩崎

MAIL：om-sales@o-f.jp