カスミ　カスミけやき台店オープンのお知らせ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社カスミ（本社：茨城県つくば市、代表取締役社長：折本 文孝）は、2026年6月１２日（金）に、「カスミけやき台店」をオープンいたします。

当店は、カスミグループの株式会社セイブが1996年から営業してまいりました「セイブ けやき台店（2009年からはセイブ食彩館）」を、この度、カスミとしてオープンいたします。

長年地域の皆さまに愛され、親しまれてきた地域商品は、これからも引き続き取り扱いを継続し、

セイブとカスミ双方の強みを融合させた店舗をつくってまいります。

地域のお客さまの毎日を支える「身近で便利なカスミ」として、惣菜・生鮮を軸に、“食の楽しさ・便利さ・健康”を日々の暮らしに提案し、お客さまの暮らしに彩りと温かさを添える店舗を目指してまいります。引き続き地域の皆さまの毎日の食卓を支えてまいります。

店舗概要

店 名 カスミけやき台（けやきだい）店

開 店 日 2026年6月12日（金）

所 在 地 茨城県水戸市けやき台3-38-38

電 話 029-246-9211

アクセス 最寄り駅：JR常磐線水戸駅よりタクシー約15分

お車の場合：北関東自動車道 水戸南ICより約3分

店 長 宮窪 研二（みやくぼ けんじ）

営業時間 9:00～21:45

売場面積 1,754平方メートル （531坪）

年商目標 約18億円

駐車台数 189台

駐輪台数 20台

従業員数 正社員 13名、パ-ト・アルバイト 33名（8時間換算）

主要商圏 7,897世帯

1次 724世帯（0～0.5km）、2次 1,658世帯（0.5～1km）、3次 5,515世帯（1～2km）

地域のお客さまの毎日を支える商品

鮮魚では、刺身、漬け魚、骨取りなどの加工品の品揃えを充実させることで、選ぶ楽しさと食べやすさをご提供いたします。

青果は旬の野菜や果物、地場野菜などの取り扱いと、精肉では、簡便商品や大容量商品を強化し、品揃えを充実いたします。

地域商品では、プチギフトに喜ばれている福祉施設「クレヨン工房」の愛らしい焼菓子やクッキー、国産もち米１００％使用の餅工房くりはらの「おこわいなり」や「山菜おこわ」、国内産原料と沖縄にがり塩使用「つけもの工房嶋根家」のお漬物など、セイブ店舗時代から地域の皆さまに長年親しまれている商品を継続して取り扱いいたします。

地域商品の一例

クレヨン工房「焼き菓子」と「クッキー」餅工房くりはら「おこわいなり」と「山菜おこわ」つけもの工房 嶋根家「胡瓜漬」つけもの工房 嶋根家「メロン漬」