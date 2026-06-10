花を飾るように帽子を纏う。La Maison de Lyllis × OEUVREによる期間限定イベント「BLOOM & BRIM」を代官山 ikasa にて開催

花と帽子がつくる、季節を楽しむための風景

株式会社Sig design

花と帽子。

どちらも植物が持つ力を感じさせながら、身につけること、飾ることを通して日常を少し豊かにしてくれる存在です。

帽子ブランド「La Maison de Lyllis(メゾンドリリス)」は、東京・目黒を拠点とするフローリスト「OEUVRE(ウヴル)」、そして長く愛せるものを提案する代官山のセレクトショップ「ikasa(イカサ)」とともに、期間限定イベント「BLOOM & BRIM」を開催いたします。

新緑が深まり、夏の気配を感じ始める6月。

店内を花と帽子で埋め尽くし、植物がもたらす美しさや心地よさを体感いただける特別な空間をご用意いたします。

夏を迎えるための特別なラインナップ

会期中、La Maison de Lyllisからは天然草を使用したサマーハットを中心に、

2026 Spring / Summer Collectionの新作、アーカイブコレクション、HATKEEPER、少量生産のスペシャルピース など、この期間だけの特別なラインナップをご覧いただけます。

イベント初日の6月13日（土）には、La Maison de Lyllisデザイナー葛西美歌(@saka__mikakasai_)が在店。

お客様一人ひとりに合わせたフィッティングや帽子選びのご相談も承ります。

日差しが本格化するその前に、自分だけの一枚を見つけていただける機会となります。

また、 本イベントに合わせてLa Maison de Lyllis × OEUVRE による限定コラボレーション「STRAW HEADTIE」を数量限定で発売いたします。

植物由来の帽子素材として親しまれる麦わらを使用した特別なアイテム。

ヘッドバンドとしてはもちろん、ベルトやアクセサリーとしても使用できる自由度の高いデザインで、日常のスタイリングに新たな表情を加えます。

花と帽子、それぞれが持つ植物の魅力を形にした本イベント限定のコラボレーションアイテムになります。

La Maison de Lyllis × OEUVRE による限定コラボレーション「STRAW HEADTIE」2026 Spring / Summer Collectionの新作、アーカイブコレクション、HATKEEPER、少量生産のスペシャルピース

イベント概要：「BLOOM & BRIM」

会期：

2026年6月13日（土）～6月21日（日）

営業時間：

12:00～18:00（木・土・日） 11:00～18:00（月・火・金）

※6月17日（水）定休日

会場：

ikasa：東京都渋谷区猿楽町4-6 代官山宝ビル1F

ブランドプロフィール：

La Maison de Lyllis @lamaisondelyllis

「AMARYLLIS（アマリリス）」の花言葉である“誇り高き美しさ”から着想を得た帽子ブランド。

帽子を単なる装いの一部ではなく、その人自身を語る存在として捉え、素材・シルエット・被り心地にこだわったコレクションを展開している。

OEUVRE @oeuvre_tokyo

「ŒUVRE（ウヴル）」とはフランス語で“作品”を意味します。

一本の花にも、生産者・花屋・選ぶ人・受け取る人、それぞれの想いが宿る。

花そのものを芸術作品として捉え、東京・目黒を拠点に活動する完全予約制のフローリスト。

ikasa @ikasa_shop

東京・代官山を拠点に、「long relationship」をコンセプトとして掲げるセレクトショップ。

流行に流されることなく、長く寄り添えるものとの出会いを提案している。

■お問い合わせ

株式会社Sig design

担当：高塚裕之(株式会社Sig design)

Mail：info@sigdesign.co.jp