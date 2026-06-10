岐阜・古民家カフェ「喫茶室山脈」の自家焙煎コーヒーを、毎月おうちへ。「山脈倶楽部」会員制・30名限定募集。父の日・お中元ギフトも受付中。

株式会社ＳＡＮＭＹＡＫＵ

築100年といわれる古民家をリノベーションしたノスタルジックな空間でコーヒーとモンブランを楽しむことができる「喫茶室 山脈」（所在地：岐阜県各務原市、代表：小木曽 裕）は、父の日（6月21日）、お中元に向けたコーヒーギフトセットをオンラインストアにて販売中です。 また、自家焙煎コーヒーと季節の焼き菓子を毎月お届けするサブスクリプションサービス「山脈倶楽部」を2026年夏秋頃にスタートします。■喫茶室山脈オンラインストア https://kissa-sanmyakustore.com/

■父の日ギフト特集ページ https://kissa-sanmyakustore.com/pages/fathers-day-gift

父の日・お中元ギフト

喫茶室 山脈では毎年、父の日ギフトを多くのお客様にお届けしています。 今年は暑い季節にぴったりのアイスコーヒーとコーヒーゼリーを中心に、 コーヒー豆のセットギフトをご用意しました。

アイスコーヒーは、築100年の蔵を改めた焙煎室で丁寧に焼き上げた自家焙煎豆を使い、ネルドリップで抽出したリキッドタイプ。

グラスに氷を入れて注ぐだけで、すっきりとした苦みの中に甘みを感じる飲みごたえのある一杯に。

暑い午後に、冷たいグラスを手にするあの瞬間を、大切なお父さんへお届けします。

コーヒーゼリーは、リキッドアイスコーヒーと同じコーヒーから作られた、ぷるぷるとした口当たりが特徴です。 口に運ぶと、自家焙煎コーヒーのコクのある香りがゆっくりと広がり、どなたでも食べやすいように少し甘く、ほろ苦さの中にやさしい味わいが余韻で残ります。別添えについているフレッシュをかけて食べると贅沢な気分に。

フルーツなどを添えても美味しいです。

コーヒー好きな方への贈り物として、毎年多くの方に選ばれています。 アイスコーヒーとコーヒーゼリーを組み合わせたセットのほか、 コーヒー豆とのセットもご用意しています。

熨斗対応・ギフト包装も承っており、 父の日からそのままお中元シーズンのギフトとしてもご活用いただけます。 父の日ギフトのご注文締め切りは6月17日（水）。

■ 父の日ギフト特集ページ https://kissa-sanmyakustore.com/pages/fathers-day-gift

「山脈倶楽部」サブスクリプション

喫茶室 山脈では2026年夏秋頃、 自家焙煎コーヒーと季節の焼き菓子を毎月お届けする サブスクリプションサービス「山脈倶楽部」をスタートします。

山脈の古民家で過ごすような、ゆったりとした時間を毎月おうちへお届けしたい。そんな思いから生まれたサービスです。

会員プランは2種類。創設メンバーは30名限定での募集を予定しています。

［ 山麓会員 ］ コーヒー豆100g × 2袋、季節の焼き菓子 2個

［ 稜線会員 ］コーヒー豆200g × 2袋、季節の焼き菓子 4個

山脈倶楽部では、毎月鮮度の良い豆を丁寧にお届けします。喫茶室の雰囲気を楽しんで頂けるような動画QRコード付きメッセージも同封し、遠く離れた方へも喫茶室の空気感をお楽しみいただけます。

詳細・お申し込みはオンラインストアにてご案内予定です。

■ 喫茶室 山脈 オンラインストア https://kissa-sanmyakustore.com

喫茶室山脈について

2019年開業。岐阜県各務原市にある、 築100年以上の古民家を活かした喫茶室です。 犬山城家老の別邸を移築した建物で、 手入れされた庭と静かな時間が県内外のお客様に愛されています。 向かいには姉妹店「焙煎室 山脈」（2024年11月開業）があり、 築100年の蔵を改装した自家焙煎所で、丁寧にコーヒーを焼き上げています。 看板商品は、山のかたちを模したモンブランと自家焙煎コーヒー。 オンラインストアでは全国へお届けしています。

■ 店舗情報 店名：喫茶室 山脈 住所：岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町2-205 開業2019年

社名：株式会社ＳＡＮＭＹＡＫＵ

本社所在地：岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町2-205

代表取締役：小木曽 裕

事業内容：過去、現在、未来を創造をプロデュースするコーヒー店 株式会社ＳＡＮＭＹＡＫＵでは、喜びを与える存在を目標に喫茶室山脈の運営をしております。

設立：2021年2月1日

HP：喫茶室山脈・焙煎室山脈 https://kissa-sanmyaku.com/