【SNS総フォロワー15万人超】犬のしつけ専門家・松尾邑仁の初著書『褒めトレ(R)』が重版決定。2026年7月25日付で初版第2刷発行へ

株式会社東京DOGS

株式会社東京DOGS（本社：埼玉県越谷市／代表取締役：松尾邑仁）は、当社代表であり犬の教育者、警察犬協会公認訓練士である松尾邑仁の初著書『褒めトレ(R) ゆうと先生が教える「褒める」犬のしつけ完全ガイド』が、このたび重版決定となり、2026年7月25日付で「初版第2刷」として発行されることをお知らせいたします。

本書は、犬を叱って従わせるのではなく、犬の行動を正しく理解し、褒めながら望ましい行動へ導いていく「褒めトレ(R)」の考え方と実践方法をまとめた一冊です。

2026年2月10日の発売以降、犬のしつけに悩む飼い主様、これから犬を迎える方、ドッグトレーニングを学びたい方など、多くの愛犬家の皆様から反響をいただき、このたびの重版決定につながりました。

■ 重版決定の背景

近年、犬を家族の一員として迎える家庭が増える一方で、「吠え」「噛みつき」「引っ張り」「トイレ」「留守番」など、日常のしつけに悩む飼い主様は少なくありません。

一方で、インターネットやSNS上には多くの情報があふれ、「何を信じて実践すればよいかわからない」「叱るべきなのか、褒めるべきなのか迷ってしまう」という声も多く寄せられています。

本書では、犬の行動を力で抑えるのではなく、犬の心理や学習の仕組みを理解しながら、飼い主様と愛犬がより良い関係を築いていくための考え方を、初心者にもわかりやすく解説しています。

発売後には、

・犬との接し方を見直すきっかけになった

・叱るしつけに悩んでいたが、前向きに取り組めるようになった

・しつけの方法だけでなく、犬との向き合い方が変わった

・これから犬を迎える人にも読んでほしい

といった声が寄せられ、犬のしつけに対する関心の高まりとともに、多くの飼い主様に手に取っていただいております。

■ 本書に込めた想い

『褒めトレ(R)』は、単なるトレーニング技術の解説書ではありません。

犬のしつけは、犬を人間の都合に合わせて従わせるためのものではなく、犬と飼い主様が互いに安心して暮らしていくためのコミュニケーションです。

著者である松尾邑仁は、警察犬訓練の現場から家庭犬のしつけまで、15年以上にわたり多くの犬と飼い主様に向き合ってきました。その経験を通じて感じてきたのは、問題行動の多くは「犬が悪い」のではなく、犬の伝えたいことが人に正しく届いていないことから生まれる、ということです。

本書では、犬の行動を一方的に叱るのではなく、

・なぜその行動が起きているのか

・犬は何を学習しているのか

・飼い主様はどのタイミングで、何を褒めればよいのか

・日常生活の中でどう習慣化していけばよいのか

を、実践しやすい形でまとめています。

■ 『褒めトレ(R)』とは

「褒めトレ(R)」とは、犬を叱って怖がらせるのではなく、犬が「楽しい」「うれしい」「わかりやすい」と感じながら学べるように導く、東京DOGSが大切にしているしつけの考え方です。

犬の行動には必ず理由があります。

吠える、噛む、引っ張る、落ち着かない、トイレを失敗する。そうした行動も、犬にとっては何らかの意味を持っています。

大切なのは、表面的な行動だけを止めようとするのではなく、犬の気持ちや環境、飼い主様の接し方を見直しながら、望ましい行動を丁寧に育てていくことです。

本書では、「褒めるしつけ」を精神論ではなく、日々の生活で実践できる具体的な方法として紹介しています。

■ 本書の主な内容

本書では、犬との暮らしに必要なしつけの基礎から、実際に飼い主様が悩みやすいシチュエーション別の対応まで、幅広く解説しています。

・犬の本質を理解するための基本知識

・褒めるしつけの考え方

・おすわり、伏せ、待てなど基本トレーニング

・吠え、噛みつき、引っ張りなどの行動への向き合い方

・子犬期から成犬まで使えるしつけの考え方

・道具の選び方や日常のお手入れ

・飼い主様がつまずきやすいポイントと改善手順

・愛犬との関係性をより良くするための接し方

初めて犬を迎える方はもちろん、すでに愛犬との暮らしの中で悩みを抱えている方にも、日常で取り入れやすい内容となっています。

■ こんな方におすすめです

・これから犬を迎える予定の方

・子犬のしつけに不安がある方

・吠え、噛みつき、引っ張りなどに悩んでいる方

・つい叱ってしまい、愛犬との関係に悩んでいる方

・犬の気持ちをもっと理解したい方

・家族みんなで同じしつけの考え方を共有したい方

・ドッグトレーニングを基礎から学びたい方

■ 著者コメント

このたび『褒めトレ(R) ゆうと先生が教える「褒める」犬のしつけ完全ガイド』が重版となり、初版第2刷として発行されることになりました。

本書を手に取ってくださった皆様、日々愛犬と向き合っている飼い主様、そして東京DOGSを応援してくださっている皆様に心より感謝申し上げます。

犬のしつけは、決して犬を厳しくコントロールするためのものではありません。愛犬のことを理解し、飼い主様自身も学びながら、より良い関係を築いていくためのものです。

「叱るしかない」と思っていた方が、「褒めることで変わるんだ」と感じてくださること。

「うちの子はダメだ」と悩んでいた方が、「この子にも理由があるんだ」と前向きになれること。

そのきっかけに本書が少しでもなれたら、とても嬉しく思います。

これからも東京DOGSは、犬と飼い主様がもっと幸せに暮らせる社会を目指し、褒めるしつけの普及に取り組んでまいります。

■ 書籍概要

書名：褒めトレ(R) ゆうと先生が教える「褒める」犬のしつけ完全ガイド

著者：松尾邑仁

発行：アルカディア出版

発売：星雲社

発売日：2026年2月10日

重版情報：2026年7月25日付 初版第2刷発行

ISBN：978-4-434-37379-X

判型：単行本

販売：全国書店、Amazon等オンライン書店

■ 著者プロフィール

松尾 邑仁（まつお ゆうと）

株式会社東京DOGS代表取締役。犬のしつけ専門家／ドッグトレーナー。

警察犬協会公認訓練士、ジャパンケネルクラブ公認訓練士として、警察犬訓練から家庭犬のしつけまで幅広く犬のトレーニングに携わる。業界経験15年以上、累計1万頭以上のしつけ実績を持ち、2024年には日本記録認定協会より「1年間で犬のしつけをした日本最多頭数（個人）」に認定。

YouTubeやInstagramでは「犬しつけTV ―ゆうと先生―」として、犬のしつけに関する情報を発信。SNS総フォロワー10万人以上の支持を集めている。

「犬にも飼い主様にも負担の少ない、再現性の高い“褒める”トレーニング」を軸に、犬と飼い主様がより良い関係を築ける社会を目指し、店舗運営、講演、書籍、SNS、イベント、教育事業などを通じて活動している。

■ 東京DOGSについて

東京DOGSは、「褒める犬のしつけトレーニング」を理念に掲げる犬のしつけ専門店です。

犬の幼稚園、預かりしつけ、ペットホテル、個別トレーニング、パピーパーティー、飼い主様向け講座など、犬と飼い主様の暮らしを支えるサービスを展開しています。

犬を叱って抑え込むのではなく、犬の個性や行動の背景を理解しながら、飼い主様と愛犬が安心して暮らせる関係づくりをサポートしています。

今後も東京DOGSは、店舗展開、教育事業、メディア発信、イベント活動を通じて、「犬と人が共に幸せに暮らせる社会」の実現に取り組んでまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社東京DOGS

代表取締役：松尾 邑仁

本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

TEL：048-919-2958

MAIL：info@tokyo-dogs.com

事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs