【留学情報】オーストラリアへ選手派遣のお知らせ

株式会社NTT Sports X

いつも浦安D-Rocksへあたたかいご声援をいただき誠にありがとうございます。

この度、梅田海星選手、松下潤一郎選手の2名が、オーストラリアへ留学することとなりましたのでお知らせいたします。

この取り組みは、日本国内リーグのオフ期間を活用して、プレー機会を通じた更なる成長、異文化への順応力、コミュニケーション能力の向上など、ラグビー面だけではなく、人間的な成長機会の提供も目的としております。

留学の様子は、浦安D-Rocks公式 SNS にて随時お知らせいたします。

本留学は、EHT MANAGEMENT(https://eht-mgmt.jp/ryugaku)様ご協力のもと実施しております。

PR 梅田海星選手

派遣先

University of Queensland Rugby Football Club

留学期間

6月5日(金)～8月31日(月)

本人コメント

いつもあたたかいご声援・サポートをいただき、ありがとうございます！

このたび、オーストラリアへ3ヶ月間のラグビー留学に挑戦する機会をいただきました。

新しい環境の中で、ラグビー選手としてはもちろん、一人の人間としても成長できるよう、一日一日を大切に過ごしていきます。

このような貴重な機会をいただけたことに感謝し、この経験を自身の成長につなげ、チームへ還元できるよう全力で取り組んでまいります。

引き続き、浦安D-Rocksへのあたたかいご声援をよろしくお願いいたします。

HO 松下潤一郎選手

派遣先

Norths Rugby Club

留学期間

6月17日(水)～8月31日(月)

本人コメント

この度、オーストラリア留学の機会をいただくことができました。

日頃から支えてくださっているファンの皆さま、チーム関係者の皆さまに心から感謝しています。

自分の強みを存分に発揮し、オーストラリアで多くの経験を積んで成長してきたいと思います。そして、その経験をチームに還元できるよう全力で頑張ります。

また、ラグビーだけでなく、語学の勉強や現地の文化にも積極的に触れ、充実した時間を過ごしたいと思っています。

成長した姿を皆さまにお見せできるよう頑張ってきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。