ライブ配信・イベント現場向け「便利時計」を無料公開。広告なしで使える全画面時計・タイマー

東京ライブ配信株式会社広告なしで使える、ライブ配信・イベント現場向けブラウザ時計「便利時計」便利時計を開く :https://time.tokyo-live.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=benri_clock_release

東京ライブ配信株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：森下公廣）は、ライブ配信・ウェビナー・イベント運営の現場向けに、ブラウザだけで使える無料ツール「便利時計」を公開しました。

「便利時計」は、現在時刻を大きく表示できる時計機能と、カウントダウンタイマー機能を備えた、シンプルなWebツールです。インストール不要で、PC・タブレット・スマートフォンのブラウザから利用できます。

開発の背景

ライブ配信やウェビナー、イベント運営の現場では、配信卓・控室・楽屋・舞台袖などで、現在時刻や残り時間を大きく表示したい場面が多くあります。

従来は、既存の時刻表示サイトをブラウザで開いて利用する運用もありました。しかし、広告表示のあるサービスでは、企業イベント、官公庁案件、教育機関、医療・金融系の配信現場などにおいて、意図しない広告が画面上に表示される懸念があります。

本番中のモニター、登壇者用画面、控室ディスプレイ、画面共有中のブラウザなどに不適切な広告や不要な情報が映り込むことは、現場運営上のリスクになります。

「便利時計」は、こうした配信・イベント現場の小さな不便を解消するために開発した、広告表示なし・インストール不要のブラウザ時計／カウントダウンタイマーです。

主な機能

・現在時刻を大きく表示する時計機能

・カウントダウンタイマー機能

・全画面表示に対応

・中央の時刻・タイマー表示をクリックすると集中表示モードに切り替え

・広告表示なし

・インストール不要

・PC、タブレット、スマートフォンのブラウザで利用可能

想定される利用シーン

・ライブ配信の配信卓

・ウェビナー、オンラインセミナーの進行管理

・イベント会場の舞台袖、控室、楽屋

・登壇者向けの残り時間表示

・社内配信、株主総会、記者会見、講演会などの現場

・画面共有中に安全に表示できる時計・タイマー

東京ライブ配信株式会社について

東京ライブ配信株式会社は、法人向けライブ配信、ウェビナー配信、イベント配信・中継を行う技術会社です。企業イベント、セミナー、講演会、記者会見、オンライン配信など、現場に即した配信技術と運用支援を提供しています。

今回公開した「便利時計」は、当社が実際の配信・イベント現場で必要性を感じて開発した無料ツールです。今後も、ライブ配信やイベント運営の現場で役立つツールや情報を公開してまいります。

サービスURL

便利時計：https://time.tokyo-live.co.jp/(https://time.tokyo-live.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_camp%20aign=benri_clock_release)

紹介記事：https://tokyo-live.co.jp/blog/clock/

会社概要

会社名：東京ライブ配信株式会社

代表者：代表取締役 森下公廣

所在地：東京都新宿区

事業内容：法人向けライブ配信、ウェビナー配信、イベント配信・中継、配信技術支援

公式サイト：https://tokyo-live.co.jp/