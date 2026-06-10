日本上陸20周年を迎える「ミシュランガイド」、東京、京都・大阪、奈良のセレクションを2027年2月16日に世界一多くの星が輝く「東京」で初の同時発表

日本ミシュランタイヤ株式会社

「すべてを持続可能に」を企業ビジョンとするミシュラン（日本法人本社：群馬県太田市、代表取締役社長：須藤 元）は、日本初上陸から2027年で20周年を迎えるにあたり、新たな試みとして、ミシュランガイド東京、京都・大阪、奈良2027年版セレクションを、2027年2月16日に、東京都内で同時発表します。

2007年に発表された「ミシュランガイド東京2008」は、アジア初のミシュランガイドとして世界の注目を集め、日本の食文化、とりわけ和食の魅力と価値を国際的に広く発信する象徴的な出来事となりました。以来、ミシュランガイドは東京をはじめ日本各地の豊かな食文化、料理人たちの卓越した技術、そして地域に息づく食の魅力を国内外へ伝え、日本のガストロノミーの認知向上に寄与してきました。

ミシュランガイドの日本初上陸から20周年を迎えるにあたり、新たな試みとして、世界一多くの星が輝く東京で「東京」「京都・大阪」「奈良」のセレクションを同時に発表し、日本の食の魅力を世界に発信します。

アジア初のミシュランガイド 「ミシュランガイド東京2008」書影

誕生から126年を通し、時代の声を聴きながら進化してきたミシュランガイドは、グローバルなデジタルメディアプラットフォームとして、今後も心豊かな人生を楽しむユーザーのライフスタイルのコーディネートに貢献します。

ミシュランガイド・インターナショナルディレクターのグウェンダル・プレネックは次のようにコメントしています。

「日本におけるミシュランガイドの20年は、世界のガストロノミーにとっても非常に重要な意味を持っています。西洋料理中心の文化圏を飛び出し、日本の飲食店・レストランが世界に受け入れられたことは、ミシュランガイドのグローバル発展への重要な転機となりました。東京、京都、大阪、奈良は世界有数のミシュラン星付きレストランを有するエリアとして、毎年その卓越した食文化を発信してきました。また、和食はその繊細な技術や四季を映す表現、健康的で奥深い味わいによって世界中で広く親しまれ、日本の料理人たちの情熱と技術、そして地域に根ざした食文化は、多くの人々にインスピレーションを与え続けています。近年、世界のミシュランガイドにおいて、複数の都市や地域を同時に紹介する発表形式が広がっています。今回の同時発表は、東京、京都、大阪、奈良それぞれの個性豊かな食文化を相互に響き合わせながら、国内外の食の愛好家に新たな発見と期待をもたらすでしょう。それぞれの地域が育んできた多彩な食文化の魅力に、一層大きな期待が寄せられることを願っています」

日本ミシュランタイヤ代表取締役社長の須藤元は次のようにコメントしています。

「日本上陸から20年、ミシュランガイドは多くの料理人、レストラン、そして地域の皆さまとともに歩んでまいりました。この20年を通じて、日本の食文化は世界において確固たる存在感を築き、その魅力はますます広く共有されるようになりました。私たちは、こうした歩みを支えてくださったすべての関係者の皆さまに深く敬意を表するとともに、これからも革新的な取り組みや地域の魅力発信といった新たな視点を取り入れながら、日本の豊かな食文化の価値を次世代へ、そして世界へと伝えてまいります」

日本、および世界のミシュランガイド掲載店はミシュランガイド公式ウェブサイト(https://guide.michelin.com/jp/ja)および公式アプリに無料で掲載されています。

■公式ウェブサイトURL : https://guide.michelin.com/jp/ja

■ミシュランガイド公式アプリ iOS, Androidともに二次元バーコードからダウンロード可能

- 世界のミシュランガイド（レストラン・ホテル）が一つに- レストランの先行公開により、最新のセレクションが入手可能- 周辺検索、旅先の検索にも- お気に入りやリストを共有可能- ミシュランガイド公式ウェブサイト(https://guide.michelin.com/jp/ja)の内容をカバー- ダウンロード・月額無料アプリダウンロード

【すべてを持続可能に】

ミシュランは「すべてを持続可能に」という企業ビジョンのもと、人（People）、地球（Planet）、利益（Profit）三方良しの理想を叶え、2050年までに100％持続可能なタイヤを製造することを約束しています。大西洋で帆船による海上輸送の推進、東南アジアの天然ゴム栽培および森林保全の最適化、自動車産業の電動化への貢献など、グローバルに脱炭素への取り組みを進めています。ミシュランのサステナビリティ経営強化に向けたコミットメントは、以下をご参照ください。

2050年のビジョン https://news.michelin.co.jp/articles/michelin-tires-will-be-100-sustainable-in-2050

2030年に向けた戦略 https://news.michelin.co.jp/articles/make-everything-sustainable-michelin-announces-strategy-to-2030

SDGsへの貢献 https://www.michelin.co.jp/csr

【ミシュランについて】

ミシュランは、人々の生活に変化をもたらす複合材料と体験機会を提供する世界的企業です。130年を超え工学材料のパイオニアとして、人類の進歩とより持続可能な世界の実現に一貫した貢献をしてきました。高分子複合材料の深いノウハウをいかし、モビリティ、建設、航空、低炭素エネルギー、ヘルスケアなど様々な産業分野で重要な用途に使用される高品質なタイヤや部品を製造するため、常に革新を続けています。製品に込めた思いと、お客様目線のニーズをとらえ、ユニークで充実した体験を提供します。フリート向けデータやAIベースのコネクテッドソリューションの提供、ミシュランガイドの厳選したレストランやホテルのおすすめまで、事業領域は多岐にわたります。フランスのクレルモンフェランに本社を置くミシュランは、129,800人の従業員を擁し、世界175カ国で事業を展開しています。