【夏こそシビカラ】痺れと辛さがクセになる、夏にぴったりの「シビカラ麻辣担々麺」が期間限定で新登場！

株式会社魁力屋京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/ 本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、2026年6月10日(水)より、「シビカラ麻辣担々麺」「セアブラ胡麻担々麺」を期間限定で販売開始いたします。

本格麻辣×魁力屋自慢の背脂

暑い夏こそHOTに！

花椒が効いた痺れる辛さがクセになる「シビカラ麻辣担々麺」が期間限定で新登場！

練り胡麻をたっぷり使用した濃厚な担々スープに、魁力屋自慢の背脂をあわせ、さらに四川花椒の痺れをしっかり効かせました。胡麻のコクと背脂の旨みに、花椒の香り立つ刺激が重なり、あと引く味わいに仕上げています。

トッピングには、甜面醤でじっくり煮込んだ担々そぼろをはじめ、にら、もやし、白ネギをたっぷりと使用。見た目にも食べ応えにもこだわり、ボリューム満点かつ本格的な仕上がりに。

また、辛いものが苦手な方にもお楽しみいただけるよう、辛さを抑えた「セアブラ胡麻担々麺」もご用意しました。さらに、刺激を求める方には「シビカラマシ」（有料）で痺れと辛さを追加することも可能です。

暑さで食欲が落ちがちなこの季節にぴったりな「シビカラ麻辣担々麺」と「セアブラ胡麻担々麺」。ぜひこの機会に、魁力屋こだわりの夏限定メニューをお楽しみください。

商品概要

＜シビカラ麻辣担々麺＞

販売価格 ：（並）990円(税込1,089円) 、（大）1,130円(税込1,243円)

販売店舗 ： 全店舗 ※北谷店、イオンモール沖縄ライカム店を除く

（店舗情報：https://shop.kairikiya.co.jp/）

販売期間 ： 2026年6月10日(水)～なくなり次第終了

※店舗の販売状況により異なりますので予めご了承ください。

・アレルギー物質（主要８品目中）：小麦・えび・卵・乳・落花生を含む

コンタミネーションの可能性：そば・かに

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ラーメン魁力屋について

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に182店舗、チェーン展開しています。（2026年6月10日現在）

看板商品は、あっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、どこか懐かしいラーメンとして支持をいただいております。

サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性抜群です。

郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。

「笑顔」「元気」「気くばり」で、お客様にまた来たいと思って頂けるお店づくりを目指してまいります。

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役 社⾧執行役員：藤田 宗

資本金： 9億2,516万円（2025年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（182店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

■ラーメン魁力屋

ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/

公式アプリ ：https://x.gd/an9OM

Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/

Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/

X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya

■からたま屋

Instagram ：https://www.instagram.com/karatamaya_k/

X ：https://twitter.com/karatamaya

■とりサブロー

Instagram ：https://www.instagram.com/torisaburo_official/

X ：https://twitter.com/TorisaburoMama

■タンメンと餃子KIBARU

店舗情報 ：https://shop.kairikiya.co.jp/stores/144