【ILMIIO ROASTERY Lab.】ブランド設立2周年を記念したキャンペーンを開催。4カ国のゲイシャ飲み比べセットや限定イベントを実施

コマースメディア株式会社

スペシャルティコーヒーを中心に焙煎・販売を行うILMIIO ROASTERY Lab.（運営：コマースメディア株式会社、東京都豊島区、代表取締役：井澤 孝宏）は、ブランド設立2周年を記念したキャンペーンを2026年6月10日より開始することをお知らせいたします。

■ 世界を巡る 4カ国ゲイシャ飲み比べセットを周年特別価格で発売

カップの中で世界を旅する。至高のゲイシャ体験

コーヒーファンを魅了してやまない「ゲイシャ種」。

本セットは、ゲイシャの起源から、代名詞とも言える名産地、そして新興産地まで、世界4カ国のゲイシャを一度に楽しめる特別なテイスティングセットです。産地（テロワール）によって全く異なる表情を見せる、華やかでエレガントな香りの違いを存分にご堪能いただけます。

ご自宅での贅沢なコーヒータイムにはもちろん、大切な方への特別な贈り物としても最適です。

【セット内容】

- パナマ ゲイシャジャスミンのような圧倒的なフローラル香と、柑橘系の明るく透き通るような酸味が特徴です。- エチオピア ゲイシャゲイシャの起源。紅茶やベルガモットを思わせる、複雑で上品な香りが余韻として長く続きます。- ブラジル ゲイシャ伝統国が挑む新境地。ゲイシャ特羽の華やかさに加え、ナッツのような甘みと滑らかなコクが楽しめます。- ラオス ゲイシャアジアが育む秘蔵のゲイシャ。華やかな香りと、柑橘を思わせる明るい酸味が心地よさを感じる一杯です。

【販売価格】\7,000（税込）

【セット内容】各100g*

【商品ページ】https://ilmiioroastery.com/products/geishaset002

■ ブラジル ゲイシャの販売を開始

ブラジルからゲイシャ登場

ブラジル・ミナスジェライス州にある「ファホウピーリャグループ(Grupo Farroupilha)」により運営される農園のブラジルゲイシャを販売いたします。

ナチュラル製法に36時間の有酸素発酵を加えることで、パイナップルやジャスミンのような、上品で明るいフルーティーな味わいに仕上がっています。

【販売価格】\1,500（税込）/ 100g*あたり

【商品ページ】https://ilmiioroastery.com/products/bra-gs001

■ 最大11%OFFのクーポンが当たる「イルミオくんタッチキャンペーン」

小さな焙煎士『イルミオくん』

公式オンラインストアのトップページに、ランダムでILMIIO ROASTERY Lab.の公式キャラクター「イルミオくん」が出現します。

ぴょんぴょんと出てくるイルミオくんをタッチまたはクリックすると、コーヒー豆のご購入に使用できるお得なクーポンを獲得いただけます。

表示期間：2026年6月10日（水）11:00 ～ 6月17日（水）10:59 クーポン利用期限：2026年8月末まで

割引率：11%OFF

■ 購入者全員にオリジナルステッカーをプレゼント

小さな焙煎士『イルミオくん』

期間中のご購入者全員へ、全4種類のデザインの中からランダムで「イルミオくん オリジナルステッカー」を同梱してお届けいたします。

スマートフォンのケースにも収まる、台紙サイズ6cm×8cmの使いやすいサイズ感です。

「イルミオくん」について：

https://ilmiioroastery.com/pages/character-ilmiio

【全4種類のオリジナルステッカー】

※画像はイメージです。

製品仕様

名称：レギュラーコーヒー

原材料名：コーヒー豆

賞味期限：焙煎日より1ヶ月（常温時）

保存方法：直射日光を避けて冷暗所にて保存してください

使用上の注意：開封後はお早めにお召し上がりください。長期保存する場合は冷凍保存がおすすめです。

*記載しているコーヒー豆の重量は生豆時の重量となります。焙煎後に1～2割重量が減少します。

ILMIIO ROASTERY Lab.は、本キャンペーンを通じ、スペシャルティコーヒーの多様な魅力をお届けするとともに、お客様一人ひとりが「自分だけの特別な一杯」と出会い、日々の生活に豊かな時間を創出できる機会を提供してまいります。

ILMIIO ROASTERY Lab.（イルミオロースタリーラボ.）について

ILMIIOという言葉は、イタリア語で「私の」を意味する「IL MIO」と、スペシャルティコーヒー協会（SCA）が定義する110種類のコーヒーフレーバーを象徴する「110」をかけあわせて生まれました。この名前にはお客様一人ひとりが「自分だけの特別なコーヒーを見つけられる場所」を創るという私たちの想いが込められています。

お客様が自分自身に合った一杯を見つけることができるよう、豊富な選択肢を提供することをミッションとしています。

ILMIIO ROASTERY Lab.公式オンラインストア

https://ilmiioroastery.com

【会社概要】

代表者 ：代表取締役 井澤 孝宏

設立 ：2016年5月

本社所在地：東京都豊島区南大塚3丁目44-11

福岡支店 ：福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

HP ：https://commerce-media.info

【本件に関するお問合せ先】

コマースメディア株式会社 担当：松田、牧野

メールアドレス：support@ilmiioroastery.com