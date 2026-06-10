ルームスタイリスト15周年記念イベント「Room Stylist Reborn」を開催

一般社団法人職場環境プランニング協会

ルームスタイリスト協会(R)（代表理事：三ツ井さくら／理事：今村亜弥子・遠矢菜織）は、2026年6月3日（水）、ルームスタイリスト15周年記念イベント「Room Stylist Reborn ～新生ルームスタイリスト 想いをつなぎ、未来を描く～」を、グレイスリーホテル銀座3階レストランSAKURAにて開催いたしました。

当日は台風の影響による交通機関の乱れが懸念される中、全国各地から46名が参加。ルームスタイリスト講師・ルームスタイリストプロをはじめ、住まいや暮らしに関わる団体・企業の来賓や関係者が集い、15年の歩みを振り返るとともに、新たな未来への想いを共有する時間となりました。

主賓として特定非営利活動法人ハウスキーピング協会 代表理事 澤一良氏を迎え、一般社団法人写真整理協会、RoomClip住文化研究所をはじめとする住まい・暮らし分野の関係者にもご臨席いただきました。

また、世界的イラストレーター飯田淳氏をスペシャルゲストに迎え、「絵があることで、部屋は“物語”になる」をテーマとした特別対談を開催。さらに、15周年を記念して制作された描き下ろし作品を使用したオリジナルトートバッグを来場者へ贈呈しました。

ルームスタイリストは2011年の認定講座スタート以来、「自分の部屋が好きな人を増やす」を理念に活動を続けています。今回のテーマ「Reborn」には、15年の歴史と想いを受け継ぎながら、住まいを通じたWell-beingな暮らしの価値をさらに社会へ広げ、新たな未来へ挑戦していく決意が込められています。

____________________________

■「自分の部屋が好きな人を増やす」から15年

ルームスタイリスト認定講座は2011年にスタートしました。

流行や常識にとらわれるのではなく、自分自身が心から「ステキ」「心地よい」と感じられる部屋づくり、その人らしい暮らしを実現する部屋づくりを広げていきたいという創始時の想いから、「自分の部屋が好きな人を増やす」ことを目標に活動を続けてきました。

近年、在宅ワークの普及やライフスタイルの変化により、住まいは単なる生活の場ではなく、働く・学ぶ・休む・楽しむといった人生の基盤として、その重要性がますます高まっています。

ルームスタイリスト協会は、「Well-beingな暮らし」を支える住環境づくりを重要な社会的テーマと捉え、一人ひとりが自分らしく心地よく暮らせる住まいの価値を広げる活動を続けています。

Well-beingとは、ただ整った部屋をつくることではなく、心と体、そして自分らしさが心地よく循環している状態です。私たちは、暮らしの空間こそがその土台になると考えています。

クライアント一人ひとりの部屋づくりの悩みに寄り添い、理想とする暮らしへ導くアドバイスやルームスタイリングができるルームスタイリストプロの育成と活動支援にも力を入れています。

____________________________

■ご来賓の皆さまと迎えた15周年

本イベントには、住まいや暮らしに関わる各分野の皆さまにご臨席いただきました。

主賓として、特定非営利活動法人ハウスキーピング協会 代表理事 澤一良様をお迎えし、ご祝辞と乾杯のご発声をいただきました。

また、以下の皆さまにもご臨席いただきました。

【特定非営利活動法人ハウスキーピング協会】

・代表理事 澤一良様（主賓）

・理事 吉村知恵様

・事務局 難波恵子様

・広報担当 大法真美様

・広報担当 栗原晶子様

【一般社団法人写真整理協会】

・代表理事 浅川純子様

・理事 西塔薫様

【ルームクリップ株式会社 RoomClip住文化研究所】

・主任研究員 水上淳史様

・研究員／マーケター 竹内優様

さらに、経営顧問である株式会社平善 代表取締役 平松善久様からは、ご欠席ながら温かいメッセージを頂戴しました。

住まい・収納・写真整理・住文化研究など、暮らしに関わる多様な分野の専門家が集い、交流を深める機会となりました。

____________________________

■オープニングから参加者の心をつかんだ15周年のひととき

イベントは、15年の歩みを振り返るオープニング映像からスタートしました。

エコアナウンサー 櫻田彩子氏によるナレーションとともに紡がれる歴史の物語に、会場は温かな空気に包まれました。

その後、代表理事 三ツ井さくら、理事 今村亜弥子、理事 遠矢菜織がご来場者にご挨拶し、主賓挨拶と乾杯を経て、歓談・交流の時間が始まりました。

来賓やスペシャルゲストの登場、オープニング映像、交流企画など、一つひとつの演出が参加者にとって特別な体験となり、会場は終始笑顔に包まれました。

イベント終了後には、

「オープニングから最後まで心を動かされた」

「帰宅してからも余韻が続いている」

「ルームスタイリストの仲間であることを改めて誇りに思えた」

「これからの活動への力をもらった」

といった声が数多く寄せられました。

____________________________

■Room Stylist 15th Anniversary Special Talk

「絵があることで、部屋は“物語”になる」

イベントの見どころの一つとなったのが、世界的イラストレーター 飯田淳氏を迎えて開催された15周年記念スペシャルトークです。

飯田氏と代表理事 三ツ井さくらとの対談では、絵が空間に与える影響や、人が心地よさを感じる住まいづくり、暮らしの中にある物語について語られました。

インテリアとアート、それぞれ異なる分野から「人が心地よく暮らすために大切なこと」を探る対話は参加者の心に深く響き、会場全体が温かな共感に包まれました。

____________________________

■最大のサプライズは飯田淳氏による描き下ろし作品

今回のパーティー最大のサプライズとなったのが、飯田淳氏によるルームスタイリスト15周年記念の描き下ろし作品です。

来場者全員には、この作品をプリントしたオリジナルトートバッグをはじめ、同作品を使用したポストカード、さらに飯田氏のイラストを使用したオリジナルパッケージの常盤珈琲などの記念品が贈られました。

また、抽選会では飯田氏がデザインを手掛けたアイテムを景品として用意。会場は大きな歓声に包まれ、イベントの盛り上がりは最高潮を迎えました。

____________________________

■代表理事 三ツ井さくら コメント

「台風の影響がある中、全国から足を運んでくださった皆さまに心より感謝申し上げます。

ルームスタイリストは、ここにいる皆さまと一緒に作り上げてきた活動です。15周年はゴールではなく、新たなスタートだと考えています。

お部屋づくりは単なるインテリアではありません。その人らしい暮らしや人生を育む大切な土台です。

これからは、住まいに関わる企業や専門家の皆さまとも連携しながら、住まう人の視点に立った『心地よい暮らし』の価値を社会へ広げていきたいと考えています。

そして、『自分の部屋が好きな人を増やす』という原点を大切にしながら、多くの方々の暮らしに寄り添う活動を続けてまいります。」

___________________________

■今後の展望

ルームスタイリスト協会は、住まいを通じたWell-beingの実現を目指し、今後さらに活動の幅を広げてまいります。

今後は、理想の暮らしを実現するための実践的な知識と提案力を備えたルームスタイリストプロの育成を強化するとともに、住宅・インテリア・収納・リフォーム・教育など、暮らしに関わるさまざまな分野との連携を推進してまいります。

また、住まいの作り手と住まう人をつなぐ役割を担いながら、住空間が人々の幸福度や生活の質に与える価値を社会へ発信し、多くの方が自分らしく暮らせる環境づくりに貢献してまいります。

___________________________

■ルームスタイリスト協会について

代表理事

三ツ井さくら

理事

今村亜弥子

遠矢菜織

活動エリア

全国

理念

「自分の部屋が好きな人を増やす」

活動内容

ルームスタイリスト認定講座の運営、ルームスタイリストプロの育成・活動支援、住まいと暮らしに関する普及啓発活動

沿革

2011年9月

一般社団法人十人十色の部屋づくり推進会発足

ルームスタイリスト認定講座スタート

2018年4月

講座運営を一般社団法人ハウスキーピング協会へ移管

2023年10月

ルームスタイリスト協会誕生

一般社団法人職場環境プランニング協会の運営のもと新体制へ

2026年

ルームスタイリスト15周年

イベント協力

司会：エコアナウンサー 櫻田彩子

撮影：古本麻由未

【本件に関するお問い合わせ先】

ルームスタイリスト協会事務局

E-mail：roomstylist@wep.or.jp

ホームページ：https://roomstylist.net/