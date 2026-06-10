女性向け恋愛小説レーベル「ベリーズ文庫」　御曹司、パイロット、外科医…ハイスペック男性との恋愛小説　新刊７作品 6月10日(水)発売

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry’s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、恋愛小説レーベル『ベリーズ文庫』の新刊7作品を、6月10日(水)より発売いたします。

■新刊情報 https://www.berrys-cafe.jp/bookstore/berrys/202606

■『Berry’s Cafe』 https://www.berrys-cafe.jp/ ■『野いちご』 https://www.no-ichigo.jp/

■『ノベマ！』 https://novema.jp/

『離婚期限のはずですが ～紳士なパイロットは俺様ドSな本性剥き出しで執愛妻を逃がさない～ 』

著者：きたみ まゆ、イラストレーター：鈴倉温

本体価格：750円+税、ISBN：978-4-8137-1937-3

【あらすじ】 結婚して1年、愛里は離婚を決意していた。パイロットの夫・蒼真とは父の勧めで夫婦になったが…。彼の両親が「子どもができなければ相手を考え直す」と言っていたのに、蒼真は愛里に一度も触れてこない。きっと彼は別れを望んでいると思っていたけど…。「やっと1年経った」――実は蒼真は、愛里の父とある約束をしていたようで!?紳士な仮面を脱ぎ捨てた旦那様が情欲露わに迫ってきて…！

『絶対零度の社長は感情ゼロで娶った妻に激情が溢れて最上級の愛で離さない』

著者：吉澤紗矢、イラストレーター：七夏

本体価格：760円+税、ISBN：978-4-8137-1938-0

【あらすじ】 婚活連敗中の千咲はマッチングサービスに登録。相性100％判定だったのは、感情ゼロの氷の男と噂される天才IT社長・澄春だった。実は彼こそがこのマッチングシステムの開発者。「ならば君を妻にするだけだ」――システムに絶対的自信を持つ彼は、迷いなしで結婚を提案！淡々と始まった夫婦生活だったけど…。「自分がこんなに嫉妬深いとは知らなかった」澄春は燃え滾る独占愛を千咲へ刻み始め!?

『 【双子の白黒ドクターシリーズ】極上貴公子な救急医は最愛なる双子ママをこの手に取り戻す』

著者：一ノ瀬千景、イラストレーター：炎かりよ

本体価格：750円+税、ISBN：978-4-8137-1940-3

【あらすじ】 双子のシングルマザー・光莉は、帰宅すると家が火事に！怪我人に付き添い病院へ行くと、双子の父でかつて愛し合った救急医・奏真と再会して!? 過去、母の借金の取り立てに追われていた光莉は、大病院の御曹司である彼を想って身を引いた。最後の一夜で授かったことは内緒にしてたのに…。奏真はひと時も光莉を忘れず探し続けていた。盲目なほどの溺愛を貫かれる、双子の白黒ドクターシリーズ兄編！

『恩返し婚 ～激情に目覚めた冷徹外科医は契約妻を蕩けるほどの愛で搦めとる～ 』

著者：宇佐木、イラストレーター：水菊じむ

本体価格：760円+税、ISBN： 978-4-8137-1943-4

【あらすじ】病院に勤める萌絵は責任感が強くて仕事一筋。ある時ストーカーに悩まされていたら、冷徹で俺様な外科医・洸平に助けられる。「うちに来い、借りはいつか返してもらう」――彼のマンションに匿ってもらったら“恋愛感情なし”が条件の契約結婚を要求され!? 生真面目な萌絵は恩返しのために妻を演じ始めるが…。「君の居場所は俺の隣だ」独占欲が限界突破した洸平が、所構わず溺愛を注いできて…！

『執着策士な自衛官パイロットに仕組まれた再会で、逃げ出しママは囲い愛される』

著者：にしのムラサキ 、イラストレーター：水埜サイコロ

本体価格：760円+税、ISBN： 978-4-8137-1939-7

【あらすじ】 仕事で自衛隊基地を訪れたシングルマザーの明優。なんと娘の父親である航空自衛官・駆と再会する。妊娠発覚直後、明優はある事情から逃げるように姿を消した。なのに駆は執愛滾る笑みを浮かべ、「待ってたよ。俺は君なしでは息もできないんだ」と言ってきて…！自分の元へ戻ってくるよう仕組んだ駆を怪しんでいたが――「死ぬまで離さないって言ったろ？」執着の裏に隠された底なしの一途愛が明らかに!?

『親友に婚約者を奪われたら海運王に救われて――契約シンデレラは今宵も溺愛される』

著者：田沢みん、イラストレーター：御子柴リョウ

本体価格：760円+税、ISBN978-4-8137-1942-7

【あらすじ】 婚約者と親友の3人でクルーズ旅行にきた沙奈。しかし初日の夜、同じベッドで寄り添うふたりを目撃！絶望する沙奈に手を差し伸べたのは海運会社の御曹司・浬だった。「こいつと残りたいか、逃げたいかどっちだ？」――浬に連れ出された沙奈は、船上での甘く極上なひと時に酔わされ…。翌朝、彼から契約結婚の提案が!?「俺がぜんぶ上書きしてやる」浬の絶えぬ溺愛で熱く揺さぶられ…。

『傲慢王子な御曹司は愛しの契約妻を偏愛しすぎている ～旦那様に甘く束縛され離してもらえません～』

著者：月城うさぎ、イラストレーター：さんば

本体価格：760円+税、ISBN： 978-4-8137-1941-0

【あらすじ】 アプリで意気投合した人と会うことになった綾音。しかしそこには嫌というほど知っている幼馴染が！巨大企業の御曹司・千景は超過保護で、マッチしたのも仕組まれたことだった。新たな出会いを求めていたのに、俺様な態度で自分と結婚するメリットを語られ、契約結婚することに。妹のように思われているはずが――「隙あらばお前を襲いたくてたまらない」旦那様となった千景に束縛級の激愛で貫かれ!?

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2176-2a3b5b1d31fb33d24cc8d7cb9a9e3845.pdf