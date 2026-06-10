ベリーズカフェ主催の恋愛小説コンテスト入賞作品新刊６月10日（水）より発売開始

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry’s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、恋愛小説『ベリーズ文庫with』の新刊2作品を、6月10日(水)より発売いたします。

■新刊情報 https://www.berrys-cafe.jp/bookstore/berrys/202606

■『Berry’s Cafe』 https://www.berrys-cafe.jp/

■『野いちご』 https://www.no-ichigo.jp/ ■『ノベマ！』 https://novema.jp/

ベリーズカフェラブストーリー大賞 優秀賞【長編部門】

『上司と部下の残り時間 -3か月で終わる恋を始めたはずが-』

著：sae、イラストレーター： カズアキ

本体価格：790円+税、ISBN：978-4-8137-1944-1

【あらすじ】 10歳年上の上司・安積に尊敬以上の想いを寄せていた琴葉。そばにいるだけで満足してたけど彼の海外転勤が決まって!?気持ちの整理がつかない琴葉は「3か月だけ恋人になって諦めさせてほしい」と大胆な提案をする。安積は年の差を理由に一度は断るも、琴葉の気持ちに負けて…。完璧に見えて実は恋にトラウマをもつ安積だが、期限付きの関係で琴葉の願いに応えているうちに…!?

第7回ベリーズカフェ恋愛小説大賞 ベリーズ文庫with部門賞

『成瀬部長の隠し事を知ったら逃げられないらしい』

著者：新山彩愛、イラストレーター：鳥田ちず

本体価格：790円+税、ISBN：978-4-8137-1945-8

【あらすじ】恋愛はご無沙汰な茉利花の癒しはイケメンを拝むこと。特に人事部長の成瀬の容姿はクリティカルヒット！そんなある日、独身の成瀬が小さな女の子を連れているところに遭遇。彼が「とうたん」と呼ばれているのを見てしまい…。後日、成瀬に呼び出された茉利花。秘密の口止めかと思いきや、「俺のパートナーになってくれ」と迫られる！クールな部長の極秘の姿はベビーシッターで…!?

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2177-2cc784bbf8da90d8ec7958a6c83c06b0.pdf